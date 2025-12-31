Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

|
0h00 giờ Hà Nội: Việt Nam chính thức bước sang năm mới 2026. Tòa nhà Saigon Marina IFC chạy đèn led nghệ thuật cùng màn pháo hoa tầm thấp, điểm nhấn của TP.HCM trong dịp chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Hoài Bảo.
Đúng 0h00, TP.HCM, thủ đô Hà Nội và các thành phố trên khắp Việt Nam tưng bừng chào đón năm mới 2026. Ảnh: Hoài Bảo.
Những loạt pháo đầu tiên đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời phường Vũng Tàu bằng sắc màu rực rỡ. Pháo hoa hòa quyện cùng ánh sáng từ 143 trụ tháp Tam Thắng, tạo nên khung cảnh ngoạn mục, khiến đám đông không ngớt trầm trồ. Ảnh: Linh Huỳnh.
Hàng chục nghìn người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM và các thành phố để chờ ngắm pháo hoa mừng năm mới 2026, trong khi nhiều người khác lên đường trở về sum họp bên gia đình trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Đinh Hà.
0h giờ Hà Nội: Người dân hào hứng theo dõi màn pháo hoa mừng Ngày đầu năm mới tại thành phố Quezon, vùng đô thị Metro Manila, Philippines. Ảnh: Reuters.
0h giờ Hà Nội: Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời thủ đô Bangkok (Thái Lan), đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2026. Ảnh: Reuters.
23h giờ Hà Nội: 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đón chào ngày 1/1/2026. Đông đảo người dân tụ tập tại đoạn Vạn Lý Trường Thành Juyongguan (Cư Dung Quan) ở Bắc Kinh (Trung Quốc), người giơ tấm bảng in con số 2026 cùng hình ảnh con ngựa - biểu tượng của năm mới sắp đến để tham dự lễ đếm ngược chào năm mới. Ảnh: Reuters.
Những màn biểu diễn trong lễ đón năm mới tại đoạn Vạn Lý Trường Thành Juyongguan, còn gọi là Cư Dung Quan, ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
23h giờ Hà Nội: Pháo hoa chào năm mới tại khách sạn Marina Bay Sands, Singapore. Ảnh: Reuters.
23h giờ Hà Nội: Pháo hoa thắp sáng bầu trời lúc nửa đêm trên Nhà thờ Hồi giáo Tuanku Mizan Zainal Abidin và Cầu Seri Saujana trong lễ kỷ niệm ngày đầu năm mới ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Guardian.
23h giờ Hà Nội: Hàng nghìn người tập trung tại lễ đếm ngược đêm giao thừa bên ngoài tòa nhà Đài Bắc 101, đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.
23h giờ Hà Nội: Người dân tụ tập và hòa mình vào không khí lễ hội đón năm mới tại tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc ở khu Central, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.
22h giờ Hà Nội: Các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc bước sang năm 2026. Trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2026, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Tokyo, hòa cùng màn trình chiếu mapping phủ kín mặt tiền Tòa nhà Chính quyền Thủ đô, tạo nên không gian lễ hội ấn tượng chào đón năm mới tại Nhật Bản vào ngày 1/1. Ảnh: Reuters.
Người dân Hàn Quốc thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đón năm mới tại quảng trường Gwanghwamun và tác phẩm nghệ thuật được trình chiếu lên đình Bosingak tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Tân Hoa Xã, Reuters.
Người dân Nhật Bản cầu nguyện tại chùa Zojo-ji ở Tokyo trong đêm giao thừa sau khi thực hiện phong tục đánh chuông đón năm mới. Được biết đến với tên gọi "Joya no kane", phong tục này là một nghi thức mà các nhà sư sẽ đánh chuông chùa 108 lần như hành động thanh tẩy các ham muốn trần tục. Ảnh: NHK.
20h giờ Hà Nội: Australia đã chính thức bước sang năm mới với màn pháo hoa rợp trời bên khu vực Cầu cảng và Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng. Các sự kiện đón năm mới trên toàn Australia diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt. Ảnh: Reuters.
Riêng tại Sydney, hơn 2.500 cảnh sát mặc thường phục và sắc phục được triển khai, một số mang theo vũ khí hạng nặng - lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện thường niên này. Ảnh: Reuters.
Màn pháo hoa rực rỡ tại các thành phố lớn của Australia. Khoảng 10.000 người tập trung tại Mrs Macquarie’s Chair để chiêm ngưỡng màn pháo hoa nổi tiếng thế giới. Ở Brisbane, thời tiết mưa lớn kèm sấm sét cũng không thể ngăn bước người dân. Ước tính khoảng 90.000 người chen kín hai bên bờ sông Brisbane để theo dõi màn trình diễn pháo hoa trong mưa. Tại thủ đô Canberra, những cơn giông mạnh từng đe dọa hủy màn pháo hoa, song mây đã tan đúng lúc, mang lại niềm vui cho khoảng 50.000 người tập trung bên hồ Burley Griffin. Ban tổ chức đánh giá đây là “màn trình diễn lớn nhất từ trước đến nay” tại thủ đô Australia. Ảnh: AAP, ABC News, Bill Leveritt.
Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định các biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn công cộng. “Bondi cũng cho chúng ta thấy những giá trị tốt đẹp nhất của tinh thần Australia - lòng dũng cảm và sự trắc ẩn”, ông nhấn mạnh. Ảnh: ABC News.
19h giờ Hà Nội: Một giờ trước thời khắc giao thừa tại Australia, Cầu cảng Sydney bừng sáng trong sắc trắng, trên các trụ cầu hiện lên hình ảnh chân đèn menorah. Người tham dự dành một phút mặc niệm, bật đèn pin thể hiện sự đoàn kết. Khi phút yên lặng khép lại, hình ảnh chim bồ câu trắng cùng dòng chữ “peace unity” (hòa bình - đoàn kết) rực sáng trên mặt cảng. Ảnh: AAP.
18h giờ Hà Nội: Auckland (New Zealand) trở thành thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2026. Đúng thời khắc nửa đêm, sau phần đếm ngược được chiếu trực tiếp lên tháp, màn pháo hoa kéo dài 5 phút sẽ được bắn lên từ Tháp Bầu Trời. Đây là màn pháo hoa ở độ cao lớn nhất Nam bán cầu, sử dụng hơn 500 kg pháo với 3.500 quả bắn riêng lẻ, tỏa ra theo hình vòng 360 độ từ ba tầng bắn trên tháp. Những chùm pháo vươn cao tới 80 m phía trên đỉnh tháp, đạt độ cao tổng cộng khoảng 320 m so với mặt đất. Ảnh: BBC.
Trong khi Kiribati đã chính thức bước sang năm 2026, nhiều quốc đảo khác ở Thái Bình Dương đang háo hức chuẩn bị cho thời khắc giao thừa, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động và gửi gắm những kỳ vọng mới cho năm sắp tới.
Người dân trên khắp thế giới chào đón năm mới 2026 với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong đó, Kiritimati - hòn đảo lớn nhất của quốc đảo Kiribati ở châu Đại Dương - là nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2026, vào lúc 17h ngày 31/12 theo giờ Hà Nội. Kiribati gồm 33 đảo san hô, trải rộng trên vùng biển Thái Bình Dương với diện tích hơn 3,5 triệu km², trở thành một trong những quốc gia có không gian lãnh thổ biển lớn nhất hành tinh.
17h giờ Hà Nội: Trong khoảnh khắc chuyển giao năm 2026, doanh nhân Mỹ Bryant Dunn (trong ảnh) đón năm mới tại Kiritimati cùng người bạn đời Waata Binoka Randolph - người sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này. “Chúng tôi chào đón năm 2026 trên một bãi biển hoàn toàn hoang sơ, không sóng vệ tinh, không dấu vết con người, chỉ có bóng đêm và vô số cua. Chúng tôi muốn bắt đầu 2026 trong sự bình yên, coi đó là chủ đề của cả năm”, Bryant chia sẻ. Ảnh: Bryant Dunn.
Sau các quốc đảo ở Thái Bình Dương, Australia là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới. Màn pháo hoa thắp sáng Nhà hát Opera và Cầu cảng Sydney (Australia) ba tiếng trước buổi trình diễn chính vào lúc nửa đêm ngày 31/12. Australia đón giao thừa vào lúc 20h ngày 31/12 theo giờ Việt Nam. Ảnh: AAP.
Theo cảnh sát bang Victoria, lực lượng làm nhiệm vụ bao gồm các sĩ quan thường trực cùng nhiều đơn vị chuyên trách như kỵ binh, đội chó nghiệp vụ, cảnh sát đường thủy, lực lượng không quân và đội phản ứng sự cố khẩn cấp (CIRT). Ảnh: AAP.
16h30 giờ Hà Nội: Ước tính có khoảng một triệu người tập trung tại các điểm ngắm pháo hoa ở Sydney hôm nay để đón năm mới. Lực lượng an ninh sẽ túc trực xuyên đêm 31/12, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm các hoạt động đón năm mới diễn ra an toàn, thông suốt. Ảnh: Reuters.
Các nước ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... từ nhiều ngày qua đã trang hoàng rực rỡ để tạm biệt năm cũ 2025, đón chào năm mới., nhiều tuyến phố trên toàn Trung Quốc đã được trang hoàng rực rỡ. Trong ảnh là một khu phố ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), các tuyến phố trung tâm được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng nghìn ánh đèn đủ sắc màu. Ảnh: Reuters.
Tại Quảng trường Thời đại New York (Mỹ), công tác diễn tập cho lễ đón năm mới tối nay đã được tiến hành khẩn trương, tái hiện những khoảnh khắc then chốt của sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Tâm điểm của buổi tổng duyệt là quả cầu “Constellation Ball” hoàn toàn mới. Trước đó, các nhà tổ chức đã tập trung kiểm tra quy trình nâng và hạ quả cầu trên cột trụ cao khoảng 42 m tại quảng trường mang tính biểu tượng này. Bên cạnh đó, màn thả pháo giấy cũng được chạy thử, khi hàng nghìn mảnh giấy đủ sắc màu tung bay, phủ kín không gian, tạo nên khung cảnh rực rỡ và sôi động. Ảnh: Reuters.
