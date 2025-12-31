Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

17h giờ Hà Nội: Trong khoảnh khắc chuyển giao năm 2026, doanh nhân Mỹ Bryant Dunn (trong ảnh) đón năm mới tại Kiritimati cùng người bạn đời Waata Binoka Randolph - người sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này. “Chúng tôi chào đón năm 2026 trên một bãi biển hoàn toàn hoang sơ, không sóng vệ tinh, không dấu vết con người, chỉ có bóng đêm và vô số cua. Chúng tôi muốn bắt đầu 2026 trong sự bình yên, coi đó là chủ đề của cả năm”, Bryant chia sẻ. Ảnh: Bryant Dunn.