Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mini Magazine

Việt Nam và châu Á tưng bừng chào đón 2026

  • Thứ tư, 31/12/2025 18:21 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Từ Kiribati, New Zealand, Australia đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Việt Nam, Thái Lan đã chính thức bước vào năm 2026 với những màn pháo hoa rực rỡ và gửi gắm những kỳ vọng mới cho năm sắp tới.

nam moi 2026 anh 1

0h00 giờ Hà Nội: Việt Nam chính thức bước sang năm mới 2026. Tòa nhà Saigon Marina IFC chạy đèn led nghệ thuật cùng màn pháo hoa tầm thấp, điểm nhấn của TP.HCM trong dịp chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Hoài Bảo.
nam moi 2026 anh 2nam moi 2026 anh 3nam moi 2026 anh 4nam moi 2026 anh 5

Đúng 0h00, TP.HCM, thủ đô Hà Nội và các thành phố trên khắp Việt Nam tưng bừng chào đón năm mới 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

nam moi 2026 anh 6

Những loạt pháo đầu tiên đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời phường Vũng Tàu bằng sắc màu rực rỡ. Pháo hoa hòa quyện cùng ánh sáng từ 143 trụ tháp Tam Thắng, tạo nên khung cảnh ngoạn mục, khiến đám đông không ngớt trầm trồ. Ảnh: Linh Huỳnh.
nam moi 2026 anh 7nam moi 2026 anh 8nam moi 2026 anh 9nam moi 2026 anh 10

Hàng chục nghìn người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, TP.HCM và các thành phố để chờ ngắm pháo hoa mừng năm mới 2026, trong khi nhiều người khác lên đường trở về sum họp bên gia đình trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Đinh Hà.
nam moi 2026 anh 11

0h giờ Hà Nội: Người dân hào hứng theo dõi màn pháo hoa mừng Ngày đầu năm mới tại thành phố Quezon, vùng đô thị Metro Manila, Philippines. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 12nam moi 2026 anh 13nam moi 2026 anh 14nam moi 2026 anh 15

0h giờ Hà Nội: Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời thủ đô Bangkok (Thái Lan), đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2026. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 16

23h giờ Hà Nội: 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đón chào ngày 1/1/2026. Đông đảo người dân tụ tập tại đoạn Vạn Lý Trường Thành Juyongguan (Cư Dung Quan) ở Bắc Kinh (Trung Quốc), người giơ tấm bảng in con số 2026 cùng hình ảnh con ngựa - biểu tượng của năm mới sắp đến để tham dự lễ đếm ngược chào năm mới. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 17nam moi 2026 anh 18nam moi 2026 anh 19nam moi 2026 anh 20

Những màn biểu diễn trong lễ đón năm mới tại đoạn Vạn Lý Trường Thành Juyongguan, còn gọi là Cư Dung Quan, ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 21

23h giờ Hà Nội: Pháo hoa chào năm mới tại khách sạn Marina Bay Sands, Singapore. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 22

23h giờ Hà Nội: Pháo hoa thắp sáng bầu trời lúc nửa đêm trên Nhà thờ Hồi giáo Tuanku Mizan Zainal Abidin và Cầu Seri Saujana trong lễ kỷ niệm ngày đầu năm mới ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Guardian.
Màn trình diễn pháo hoa đón chào năm 2026 tại Malaysia và Đài Loan Vào 23h giờ Hà Nội, những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm 2026 đã thắp sáng bầu trời quanh Tháp đôi Petronas ở Kuala Lumpur (Malaysia) và tòa nhà Taipei 101 tại Đài Bắc.
nam moi 2026 anh 23

23h giờ Hà Nội: Hàng nghìn người tập trung tại lễ đếm ngược đêm giao thừa bên ngoài tòa nhà Đài Bắc 101, đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 24

23h giờ Hà Nội: Người dân tụ tập và hòa mình vào không khí lễ hội đón năm mới tại tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc ở khu Central, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 25

22h giờ Hà Nội: Các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc bước sang năm 2026. Trong khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2026, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Tokyo, hòa cùng màn trình chiếu mapping phủ kín mặt tiền Tòa nhà Chính quyền Thủ đô, tạo nên không gian lễ hội ấn tượng chào đón năm mới tại Nhật Bản vào ngày 1/1. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 26nam moi 2026 anh 27nam moi 2026 anh 28nam moi 2026 anh 29

Người dân Hàn Quốc thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đón năm mới tại quảng trường Gwanghwamun và tác phẩm nghệ thuật được trình chiếu lên đình Bosingak tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Tân Hoa Xã, Reuters.
Hàn Quốc và Nhật Bản đón năm mới 2026 Tại Seoul (Hàn Quốc), lễ đánh chuông truyền thống kết hợp đếm ngược chào năm mới diễn ra trang trọng tại Tháp chuông Bosingak. Trong khi đó, ở Tokyo (Nhật Bản), đám đông đang tập trung về chùa Zojo-ji để tham gia nghi lễ giao thừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của xứ sở hoa anh đào.
nam moi 2026 anh 30

Người dân Nhật Bản cầu nguyện tại chùa Zojo-ji ở Tokyo trong đêm giao thừa sau khi thực hiện phong tục đánh chuông đón năm mới. Được biết đến với tên gọi "Joya no kane", phong tục này là một nghi thức mà các nhà sư sẽ đánh chuông chùa 108 lần như hành động thanh tẩy các ham muốn trần tục. Ảnh: NHK.
nam moi 2026 anh 31

20h giờ Hà Nội: Australia đã chính thức bước sang năm mới với màn pháo hoa rợp trời bên khu vực Cầu cảng và Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng. Các sự kiện đón năm mới trên toàn Australia diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 32nam moi 2026 anh 33nam moi 2026 anh 34nam moi 2026 anh 35

Riêng tại Sydney, hơn 2.500 cảnh sát mặc thường phục và sắc phục được triển khai, một số mang theo vũ khí hạng nặng - lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện thường niên này. Ảnh: Reuters.
Pháo hoa tại Nhà hát Opera và Cầu Cảng thắp sáng Sydney 8 giờ tối 31/12 (giờ Việt Nam), Australia đã bước sang năm 2026. Pháo hoa đã được bắn lên từ Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney, hai địa điểm mang tính biểu tượng, trong khi đám đông theo dõi.
nam moi 2026 anh 36nam moi 2026 anh 37nam moi 2026 anh 38nam moi 2026 anh 39

Màn pháo hoa rực rỡ tại các thành phố lớn của Australia. Khoảng 10.000 người tập trung tại Mrs Macquarie’s Chair để chiêm ngưỡng màn pháo hoa nổi tiếng thế giới. Ở Brisbane, thời tiết mưa lớn kèm sấm sét cũng không thể ngăn bước người dân. Ước tính khoảng 90.000 người chen kín hai bên bờ sông Brisbane để theo dõi màn trình diễn pháo hoa trong mưa. Tại thủ đô Canberra, những cơn giông mạnh từng đe dọa hủy màn pháo hoa, song mây đã tan đúng lúc, mang lại niềm vui cho khoảng 50.000 người tập trung bên hồ Burley Griffin. Ban tổ chức đánh giá đây là “màn trình diễn lớn nhất từ trước đến nay” tại thủ đô Australia. Ảnh: AAP, ABC News, Bill Leveritt.
nam moi 2026 anh 40

Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định các biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn công cộng. “Bondi cũng cho chúng ta thấy những giá trị tốt đẹp nhất của tinh thần Australia - lòng dũng cảm và sự trắc ẩn”, ông nhấn mạnh. Ảnh: ABC News.
nam moi 2026 anh 41

19h giờ Hà Nội: Một giờ trước thời khắc giao thừa tại Australia, Cầu cảng Sydney bừng sáng trong sắc trắng, trên các trụ cầu hiện lên hình ảnh chân đèn menorah. Người tham dự dành một phút mặc niệm, bật đèn pin thể hiện sự đoàn kết. Khi phút yên lặng khép lại, hình ảnh chim bồ câu trắng cùng dòng chữ “peace unity” (hòa bình - đoàn kết) rực sáng trên mặt cảng. Ảnh: AAP.
nam moi 2026 anh 42

18h giờ Hà Nội: Auckland (New Zealand) trở thành thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2026. Đúng thời khắc nửa đêm, sau phần đếm ngược được chiếu trực tiếp lên tháp, màn pháo hoa kéo dài 5 phút sẽ được bắn lên từ Tháp Bầu Trời. Đây là màn pháo hoa ở độ cao lớn nhất Nam bán cầu, sử dụng hơn 500 kg pháo với 3.500 quả bắn riêng lẻ, tỏa ra theo hình vòng 360 độ từ ba tầng bắn trên tháp. Những chùm pháo vươn cao tới 80 m phía trên đỉnh tháp, đạt độ cao tổng cộng khoảng 320 m so với mặt đất. Ảnh: BBC.
Pháo hoa tại Tháp Bầu trời ở thành phố Auckland, New Zealand Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về khu vực Tháp Bầu Trời (New Zealand) để cùng đếm ngược thời khắc giao thừa, trước khi bầu trời rực sáng với màn pháo hoa bắn từ đỉnh tháp.
nam moi 2026 anh 43

Trong khi Kiribati đã chính thức bước sang năm 2026, nhiều quốc đảo khác ở Thái Bình Dương đang háo hức chuẩn bị cho thời khắc giao thừa, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động và gửi gắm những kỳ vọng mới cho năm sắp tới.
nam moi 2026 anh 44

Người dân trên khắp thế giới chào đón năm mới 2026 với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong đó, Kiritimati - hòn đảo lớn nhất của quốc đảo Kiribati ở châu Đại Dương - là nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2026, vào lúc 17h ngày 31/12 theo giờ Hà Nội. Kiribati gồm 33 đảo san hô, trải rộng trên vùng biển Thái Bình Dương với diện tích hơn 3,5 triệu km², trở thành một trong những quốc gia có không gian lãnh thổ biển lớn nhất hành tinh.

nam moi 2026 anh 45

17h giờ Hà Nội: Trong khoảnh khắc chuyển giao năm 2026, doanh nhân Mỹ Bryant Dunn (trong ảnh) đón năm mới tại Kiritimati cùng người bạn đời Waata Binoka Randolph - người sinh ra và lớn lên trên hòn đảo này. “Chúng tôi chào đón năm 2026 trên một bãi biển hoàn toàn hoang sơ, không sóng vệ tinh, không dấu vết con người, chỉ có bóng đêm và vô số cua. Chúng tôi muốn bắt đầu 2026 trong sự bình yên, coi đó là chủ đề của cả năm”, Bryant chia sẻ. Ảnh: Bryant Dunn.
nam moi 2026 anh 46

Sau các quốc đảo ở Thái Bình Dương, Australia là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới. Màn pháo hoa thắp sáng Nhà hát Opera và Cầu cảng Sydney (Australia) ba tiếng trước buổi trình diễn chính vào lúc nửa đêm ngày 31/12. Australia đón giao thừa vào lúc 20h ngày 31/12 theo giờ Việt Nam. Ảnh: AAP.
nam moi 2026 anh 47

Theo cảnh sát bang Victoria, lực lượng làm nhiệm vụ bao gồm các sĩ quan thường trực cùng nhiều đơn vị chuyên trách như kỵ binh, đội chó nghiệp vụ, cảnh sát đường thủy, lực lượng không quân và đội phản ứng sự cố khẩn cấp (CIRT). Ảnh: AAP.
nam moi 2026 anh 48

16h30 giờ Hà Nội: Ước tính có khoảng một triệu người tập trung tại các điểm ngắm pháo hoa ở Sydney hôm nay để đón năm mới. Lực lượng an ninh sẽ túc trực xuyên đêm 31/12, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm các hoạt động đón năm mới diễn ra an toàn, thông suốt. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 49

Các nước ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... từ nhiều ngày qua đã trang hoàng rực rỡ để tạm biệt năm cũ 2025, đón chào năm mới., nhiều tuyến phố trên toàn Trung Quốc đã được trang hoàng rực rỡ. Trong ảnh là một khu phố ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
nam moi 2026 anh 50

Tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), các tuyến phố trung tâm được trang hoàng lộng lẫy bằng hàng nghìn ánh đèn đủ sắc màu. Ảnh: Reuters.
nam moi 2026 anh 51nam moi 2026 anh 52nam moi 2026 anh 53nam moi 2026 anh 54

Tại Quảng trường Thời đại New York (Mỹ), công tác diễn tập cho lễ đón năm mới tối nay đã được tiến hành khẩn trương, tái hiện những khoảnh khắc then chốt của sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Tâm điểm của buổi tổng duyệt là quả cầu “Constellation Ball” hoàn toàn mới. Trước đó, các nhà tổ chức đã tập trung kiểm tra quy trình nâng và hạ quả cầu trên cột trụ cao khoảng 42 m tại quảng trường mang tính biểu tượng này. Bên cạnh đó, màn thả pháo giấy cũng được chạy thử, khi hàng nghìn mảnh giấy đủ sắc màu tung bay, phủ kín không gian, tạo nên khung cảnh rực rỡ và sôi động. Ảnh: Reuters.

Châu Á rực rỡ sắc màu chào đón năm mới 2026

Tại các quốc gia châu Á, hoạt động chuẩn bị đón chào năm mới 2026 đang trải qua những bước chuẩn bị cuối cùng.

15 giờ trước

7 điểm đón giao thừa 2026 ngoạn mục nhất thế giới

Travel+Leisure đã chọn ra 7 điểm đến có màn pháo hoa đêm giao thừa mang tính biểu tượng nhất thế giới để chào đón năm mới 2026.

20 giờ trước

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

6 su kien dinh hinh the gioi 2025 hinh anh

6 sự kiện định hình thế giới 2025

06:00 25/12/2025 06:00 25/12/2025

0

Năm 2025 khép lại với những chuyển động địa chính trị dồn dập, khi xung đột, thuế quan và ngoại giao va chạm, buộc thế giới điều chỉnh nhịp bước. Trong bức tranh nhiều gam màu đối lập, các nỗ lực kiềm chế và đối thoại bắt đầu định hình những lựa chọn mới cho năm 2026.

Bung no ty phu tre trong nam 2026 hinh anh

Bùng nổ tỷ phú trẻ trong năm 2026

5 giờ trước 01:00 1/1/2026

0

Chỉ sau vài năm thành lập, hàng loạt start-up AI đã đưa những nhà sáng lập chưa đến 40 tuổi bước vào hàng ngũ tỷ phú, phản ánh tốc độ tích lũy tài sản chưa từng có.

Phương Linh

năm mới 2026 Triều Tiên Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Thái Lan Pháp Singapore Philippines Australia Trung Đông quốc đảo Kiritimati Australia New Zealand Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý