7 điểm đón giao thừa 2026 ngoạn mục nhất thế giới

Travel+Leisure đã chọn ra 7 điểm đến có màn pháo hoa đêm giao thừa mang tính biểu tượng nhất thế giới để chào đón năm mới 2026.

Những màn trình diễn đêm giao thừa từ lâu gắn liền với bầu trời rực sáng, tiếng đếm ngược vang lên đồng thanh, chùm bóng bay thả xuống và ly champagne nâng cao chúc mừng. Trong số đó, pháo hoa vẫn luôn là “nhân vật chính” không thể thay thế.

Từ những màn pháo hoa thắp sáng dọc bờ biển Copacabana cho tới trong bữa tiệc hòa nhạc và đường phố cuối năm ở Edinburgh, Travel+Leisure đã chọn ra 7 điểm đến có màn pháo hoa đêm giao thừa mang tính biểu tượng nhất thế giới.

Ras Al Khaimah, UAE

Ras Al Khaimah đã sẵn sàng chinh phục đám đông với màn trình diễn pháo hoa lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Lễ hội năm nay cũng sẽ gây ấn tượng với hơn 2.300 drone phát sáng kết hợp laser, tạo nên màn trình diễn sáng tạo phản chiếu các biểu tượng của sức mạnh, sự tái sinh và tinh thần tiến bước không ngừng của Ras Al Khaimah. Kéo dài 15 phút, màn pháo hoa lúc nửa đêm trải rộng trên quãng đường 6 km, từ Al Marjan đến Al Hamra. Trước đó, một màn pháo hoa khác sẽ diễn ra lúc 20h trên bầu trời Corniche Al Qawasim - lựa chọn lý tưởng cho các gia đình có trẻ nhỏ. Ras Al Khaimah, UAE. Ảnh: Cơ quan Phát triển Du lịch Ras Al Khaimah (RAKTDA).

Dọc sông Thames, London, Vương quốc Anh

London nổi tiếng với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa trên bờ sông Thames. Khi tháp đồng hồ Big Ben điểm tiếng chuông báo hiệu thời khắc giao thừa, bầu trời London sẽ bùng nổ trong bản hòa ca của pháo hoa rực rỡ và âm nhạc, trên nền những biểu tượng kiến trúc như Cung điện Westminster hay Nhà thờ St Paul. Pháo hoa được bắn từ vòng quay London Eye, vẽ nên những quỹ đạo ánh sáng kéo dài tới mặt sông Thames - cảnh tượng khiến người xem không thể rời mắt. Travel+Leisure đánh giá tiếng reo hò đồng loạt và bầu không khí lễ hội biến đêm giao thừa tại London thành trải nghiệm “phải có trong đời”. Pháo hoa rực rỡ trên vòng quay London Eye. Ảnh: Reuters.

Dubai, UAE

Dubai sẽ làm say lòng du khách với màn pháo hoa đêm giao thừa mang phong cách xa hoa đặc trưng. Nổi bật là màn trình diễn pháo hoa 360 độ bao quanh tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa. Pháo hoa được kết hợp cùng trình diễn laser, âm nhạc và những phản chiếu huyền ảo trên mặt nước của đài phun nước Dubai Fountain. Pháo hoa đêm giao thừa tại Dubai. Ảnh: Thomas Nilsson.

Cảng Sydney, Australia

Theo Travel+Leisure, chuỗi hoạt động đón năm mới tại Sydney sẽ được dàn dựng công phu, xứng đáng nằm trong top những lễ hội giao thừa hàng đầu thế giới. Pháo hoa được bắn từ Cầu cảng Sydney, Nhà hát Opera và các sà lan trên vịnh, thậm chí còn tạo hiệu ứng “thác nước ánh sáng” đổ xuống từ cây cầu lịch sử xây dựng năm 1932. Mặt nước cảng phản chiếu bầu trời rực sáng, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khó quên. Pháo hoa đêm giao thừa tại Sydney. Ảnh: Rob Chandler.

Edinburgh, Scotland

Không khí lễ hội Hogmanay (tên gọi giao thừa theo cách người Scotland) kéo dài ba ngày, từ 30/12 đến 1/1, để chào đón năm mới tại Edinburgh. Lễ hội bắt đầu vào ngày 30/12 với cuộc diễu hành rước đuốc truyền thống từ Royal Mile đến Calton Hill. Ngày hôm sau, 31/12, phố Princes biến thành không gian lễ hội sôi động với buổi hòa nhạc và tiệc đường phố nổi tiếng, trước khi khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ được bắn từ Lâu đài Edinburgh đúng thời khắc kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Ảnh: Wikipedia

Paris, Pháp được nhiều người lựa chọn là địa điểm để nâng ly chúc mừng năm mới và chiêm ngưỡng màn pháo hoa đầu năm. Tâm điểm là đại lộ Champs-Élysées - một trong những đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Sự kết hợp giữa pháo hoa, màn rình chiếu ánh sáng và âm nhạc tạo nên bầu không khí lễ hội rộn ràng. Từ các màn trình diễn âm nhạc - ánh sáng trên Khải Hoàn Môn đến khoảnh khắc đếm ngược đầy phấn khích bắt đầu lúc 23h59, tất cả sẽ tạo nên một đêm giao thừa trọn vẹn. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Paris chào đón năm mới bằng 8 phút pháo hoa hoành tráng. Pháo hoa đêm giao thừa trên đại lộ Champs-Élysées, Paris. Ảnh: Alexandre.ROSA/Shutterstock.

Rio de Janeiro, Brazil

Lễ đón năm mới tại Rio de Janeiro không chỉ dừng lại ở ánh sáng và pháo hoa, mà còn cả bữa tiệc Réveillon cuồng nhiệt, bắt đầu ngay từ lúc hoàng hôn ngày 31/12. Trống samba rộn ràng, âm nhạc sống động và biển người hào hứng cùng chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro là trung tâm của lễ đón năm mới, thu hút hàng triệu người dân và du khách từ khắp nơi. Mọi người mặc trang phục trắng - biểu tượng của hòa bình và may mắn - cùng nhau nhảy múa và chiêm ngưỡng màn pháo hoa ngoạn mục trên nền biển đêm. Khi kim đồng hồ chạm mốc nửa đêm, những màn pháo hoa huyền ảo thắp sáng bầu trời và phản chiếu lung linh trên những con sóng của bãi biển Copacabana. Réveillon 2013 tại bãi biển Copacabana. Ảnh: Leandro Neumann Ciuffo.