Tài sản một ngân hàng tăng hơn 70% chỉ sau một năm

Năm 2025 chứng kiến làn sóng mở rộng quy mô tài sản mạnh mẽ của nhiều ngân hàng, trong đó một nhà băng gây chú ý khi tăng trưởng tới 71% chỉ trong một năm.

Nam A Bank là nhà băng báo mức tăng trưởng tổng tài sản mạnh nhất năm 2025. Ảnh: Nam Khánh.

Thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy tổng tài sản của nhóm này tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 23,7 triệu tỷ đồng , tăng thêm hơn 4,3 triệu tỷ đồng so với năm 2024, tương đương mức tăng khoảng 22%.

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng quy mô tài sản vượt trội. Trong đó, Nam A Bank là cái tên nổi bật khi ghi nhận mức tăng tài sản cao nhất hệ thống.

Cụ thể, tổng tài sản của ngân hàng này tăng mạnh từ 245.129 tỷ đồng đầu năm 2025 lên 418.333 tỷ đồng vào cuối năm, tương đương mức tăng 71% chỉ trong một năm. Đây không chỉ là mức tăng cao nhất trong ngành ngân hàng năm 2025 mà còn là tốc độ tăng trưởng quy mô lớn nhất của một ngân hàng Việt Nam trong vòng một thập kỷ, tính từ năm 2015 đến nay.

Đà tăng trưởng mạnh giúp Nam A Bank vươn từ vị trí thứ 18 lên thứ 15 về quy mô tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng.

Xét về cơ cấu, dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 197.607 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động trên thị trường liên ngân hàng.

Cụ thể, khoản mục tiền, vàng gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác đã tăng đột biến từ 36.810 tỷ đồng cuối năm 2024 lên 155.203 tỷ đồng cuối năm 2025, tương ứng mức tăng tới 322%, đóng góp đáng kể vào mức tăng tổng tài sản. Bên cạnh đó, danh mục chứng khoán đầu tư báo tăng 92%, đạt hơn 40.072 tỷ đồng .

Nam A Bank cũng gia tăng huy động vốn từ nhiều nguồn. Trong đó, tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tăng 301%, lên hơn 157.154 tỷ đồng . Đồng thời, huy động từ cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá cũng tăng gần 20%, đạt 230.916 tỷ đồng .

Không chỉ Nam A Bank, năm 2025 cũng chứng kiến nhiều ngân hàng tư nhân tăng trưởng quy mô tài sản trên 30%. Trong nhóm này, MB dẫn đầu với mức tăng 43%, nâng tổng tài sản lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng . VPBank tăng 36%, đạt hơn 1,26 triệu tỷ đồng . Trong khi đó, HDBank cũng ghi nhận mức tăng 34%, đưa tổng tài sản lên hơn 931.000 tỷ đồng .

Ở nhóm ngân hàng quy mô lớn, khối ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của hệ thống. Tổng tài sản của 4 ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đến cuối năm 2025 đã vượt 425 tỷ USD . Trong đó, 3 ngân hàng đã vượt mốc 100 tỷ USD .

BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng (tương đương gần 124 tỷ USD quy đổi), tăng 20% so với năm 2024. Trong đó, số dư huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng , dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ.

Xếp sau về quy mô tài sản là VietinBank với tổng tài sản khoảng 2,8 triệu tỷ đồng ( 106 tỷ USD ), tăng 18% so với năm liền trước. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16% trong năm vừa qua, huy động vốn tăng 12%.

Agribank đến cuối năm 2025 có tổng tài sản đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 100 tỷ USD ). Vietcombank hiện xếp thứ 4 trong hệ thống về quy mô tài sản. Năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 20% so với cuối năm 2024, ước đạt khoảng 2,5 triệu tỷ đồng (khoảng 95 tỷ USD ).