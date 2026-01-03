Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty con của Vinhomes sắp làm khu đô thị 59.000 tỷ ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 3/1/2026 10:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô khoảng 880 ha, được đầu tư bởi CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con Vinhomes) với tổng vốn 59.000 tỷ đồng.

CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Theo đó, khu đất gần 880 ha của dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8.

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người; quy mô học sinh, sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người.

Tại đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Theo tiến độ dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035.

Theo định hướng, khu vực sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía bắc TP.HCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Vinhomes anh 1

Hiện trạng Khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: Bất động sản Westland.

Trước đó, UBND TP.HCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc) do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089 ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TP.HCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị Cảng Hiệp Phước, đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức cũ.

Trong tổng thể phát triển Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở phía nam. Năm 2012, TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880 ha.

Về chủ đầu tư, CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM. Tại đây, CTCP Đầu tư Thái Sơn - công ty con của Vinhomes - hiện là nhà đầu tư lớn nhất khi nắm tới 97,9% vốn của doanh nghiệp.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Cận cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Sau khi Chính phủ công bố thành lập, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (VIFC-DN) bước vào giai đoạn vận hành khởi động theo lộ trình. Dự kiến, trụ sở Cơ quan điều hành VIFC-DN khai trương vào ngày 9/1.

19 giờ trước

Hà Nội thông tin về tiến độ cải tạo chung cư 'chống nạng' nhiều năm

Nhà tập thể A7 Tân Mai (Hà Nội) đã xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ kết cấu cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5 đang dần bị tách rời khung chịu lực tòa nhà, các cấu kiện bê tông bị võng nứt. Đơn vị quản lý đã phải lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời. 

20 giờ trước

Hàng loạt dự án BOT, BT sắp được 'giải cứu'

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế tháo gỡ, xử lý vướng mắc đối với dự án BT chuyển tiếp, trong đó đề xuất làm rõ việc tính giá đất.

29:1727 hôm qua

Hồng Nhung

Vinhomes TP.HCM Tiền mã hóa Vinhomes Berjaya Việt Nam đô thị đại học

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý