Công ty con của Vinhomes sắp làm khu đô thị 59.000 tỷ ở TP.HCM

Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô khoảng 880 ha, được đầu tư bởi CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con Vinhomes) với tổng vốn 59.000 tỷ đồng.

CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Theo đó, khu đất gần 880 ha của dự án tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh ranh Tây Ninh và kênh 8.

Quy mô dân số toàn dự án khoảng 135.000 người; quy mô học sinh, sinh viên dự kiến khoảng 60.000 người.

Tại đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; 2.491 căn nhà ở liền kề tối đa 5 tầng; 815 căn nhà ở tái định cư cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, sẽ có các công trình chung cư cao 12-22 tầng và nhà ở xã hội cao 3-10 tầng. Bên cạnh đó là hàng loạt công trình giáo dục đào tạo, cơ sở y tế, văn hóa, chợ, trung tâm thương mại...

Theo tiến độ dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035.

Theo định hướng, khu vực sẽ phát triển thành khu đô thị đại học hiện đại, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Khu đô thị được xác định là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, hạt nhân của cụm giáo dục phía bắc TP.HCM, góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho khu vực lân cận.

Hiện trạng Khu đô thị Đại học Quốc tế. Ảnh: Bất động sản Westland.

Trước đó, UBND TP.HCM đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế (nằm trong tổng thể Khu đô thị Tây Bắc) do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khu đô thị Tây Bắc được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, có quy mô 6.089 ha, nằm ở hướng Tây Bắc của TP.HCM, là một trong các hướng được ưu tiên phát triển cùng với các khu đô thị mới như Thủ Thiêm, khu đô thị Nam thành phố, đô thị Cảng Hiệp Phước, đô thị khoa học công nghệ ở Thủ Đức cũ.

Trong tổng thể phát triển Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Đại học Quốc tế nằm ở phía nam. Năm 2012, TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đến đầu năm 2025, dự án được Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 880 ha.

Về chủ đầu tư, CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam được thành lập vào năm 2008, hiện có trụ sở tại Vincom Center Đồng Khởi, TP.HCM. Tại đây, CTCP Đầu tư Thái Sơn - công ty con của Vinhomes - hiện là nhà đầu tư lớn nhất khi nắm tới 97,9% vốn của doanh nghiệp.