Coteccons sắp thâu tóm một doanh nghiệp thi công nền móng

Coteccons muốn mua GEO Foundations Việt Nam - doanh nghiệp thi công nền móng từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn - nhằm chuẩn bị năng lực cho giai đoạn cao điểm đầu tư hạ tầng.

Coteccons cho rằng việc sở hữu GEO Foundations Việt Nam sẽ giúp tăng tính chủ động trong thi công nền móng, đặc biệt tại các dự án hạ tầng và đầu tư công. Ảnh: CTD.

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương mua lại 100% vốn góp tại Công ty TNHH GEO Foundations Việt Nam - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công nền móng.

Theo công bố, GEO Foundations Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Bauer Việt Nam, được thành lập cuối năm 2006. Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 60 dự án hạ tầng, công nghiệp và nhà cao tầng tại Việt Nam, trong đó có nhiều công trình quy mô lớn như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, CT2 Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Nội Bài, Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Deutsches Haus (TP.HCM).

Lý giải cho quyết định thâu tóm, Coteccons nhận định giai đoạn 2026-2030 sẽ là cao điểm triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và công nghiệp. Trong bối cảnh tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam ở mức thấp và dư địa đô thị hóa còn lớn, thị trường được đánh giá có đủ nền tảng để triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

Ở các dự án hạ tầng, hạng mục nền móng và hầm luôn là thách thức kỹ thuật quan trọng, thường chiếm khoảng 5-15% tổng chi phí xây dựng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả tài chính của công trình. Do đó, việc chủ động sở hữu năng lực thi công nền móng chuyên sâu được kỳ vọng giúp Coteccons nâng cao khả năng cạnh tranh khi tham gia các dự án lớn, đồng thời gia tăng doanh thu ngay từ chính nguồn dự án hiện hữu.

Theo Coteccons, sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật của GEO Foundations Việt Nam và hệ sinh thái xây dựng của doanh nghiệp sẽ giúp tăng mức độ chủ động về công nghệ và giải pháp thi công nền móng, qua đó kiểm soát tốt hơn chi phí, tiến độ và chất lượng công trình, nhất là tại các dự án hạ tầng và đầu tư công.

Động thái mua lại GEO Foundations Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Coteccons đang đẩy mạnh sự hiện diện ở mảng hạ tầng. Đầu tháng 12, doanh nghiệp cũng đã thông qua chủ trương ký hợp đồng với các liên danh tổng thầu để tham gia thi công một số hạng mục của sân bay quốc tế Gia Bình.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov cho biết bước sang năm tài chính 2026 (1/7/2025-30/6/2026), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất kỷ lục 30.000 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 700 tỷ đồng , tăng gần 54% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2020.

Theo ban điều hành, kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở khối lượng công việc tồn đọng (backlog) hiện có, trong đó mảng hạ tầng được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới.

Thực tế, trong quý I năm tài chính 2026 (1/7/2025-30/9/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu 7.400 tỷ đồng , tăng 57% so với cùng kỳ. Giá trị backlog hiện đạt khoảng 51.600 tỷ đồng , với tỷ trọng đáng kể đến từ các dự án hạ tầng, được kỳ vọng mang về doanh thu vài nghìn tỷ đồng trong năm 2026.