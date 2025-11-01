Thầu xây dựng thắng lớn

Cả Coteccons và Xây dựng Hòa Bình đều ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý vừa qua, bất chấp ngành xây dựng vẫn chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt.

Coteccons báo lãi sau thuế gần 295 tỷ đồng quý III/2025, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất 27 quý. Ảnh: CTD.

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I niên độ 2026 (tương ứng quý III/2025), ghi nhận doanh thu gần 7.452 tỷ đồng , tăng 57% so với cùng kỳ niên độ trước. Sau khi trừ giá vốn, doanh nghiệp đạt lãi gộp gần 322 tỷ đồng , tăng tương ứng đà tăng doanh thu.

Theo ban lãnh đạo Coteccons, kết quả tích cực này đến từ khả năng quản trị chi phí và tối ưu vận hành, trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn chịu áp lực lớn từ giá nguyên vật liệu, nhân công và cạnh tranh gay gắt.

Ngành xây dựng dần hồi phục

Trong quý gần nhất, hoạt động tài chính cũng mang về cho Coteccons hơn 77 tỷ đồng , tăng 9%, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng và đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 183 tỷ đồng lợi nhuận khác từ việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Do quy mô hoạt động mở rộng, các khoản chi phí tài chính, quản lý và thuế thu nhập doanh nghiệp đều tăng, chỉ riêng chi phí bán hàng giảm.

Kết quả, Coteccons báo lãi sau thuế gần 295 tỷ đồng quý gần nhất, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 27 quý. Con số này thậm chí vượt qua lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2023.

Không riêng Coteccons, một nhà thầu xây dựng khác cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh quý vừa qua là CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC), với khoản lãi sau thuế hơn 188 tỷ đồng , tăng 138%.

Kết quả này chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến hơn 1.100%, mang về gần 230 tỷ đồng , phần lớn đến từ khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận theo phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó, thu nhập khác của HBC cũng tăng mạnh từ hơn 6 tỷ lên hơn 44 tỷ đồng .

Về hoạt động kinh doanh chính, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.122 tỷ đồng quý vừa qua, tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 10% lên 67 tỷ, với biên lợi nhuận duy trì ổn định.

Ban lãnh đạo Hòa Bình cho biết những khó khăn công ty đối mặt trong thời gian qua chủ yếu đến từ yếu tố khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực trọng tâm như du lịch và bất động sản.

Khoản doanh thu tài chính lớn từ phán quyết của tòa án không chỉ giúp cải thiện đáng kể dòng tiền mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Hiện, doanh nghiệp xây dựng này đang triển khai đề án tái cấu trúc toàn diện, tập trung vào thoái vốn khỏi các khoản đầu tư kém hiệu quả, đàm phán hoán đổi nợ thành cổ phiếu và tối ưu quan hệ với nhà thầu phụ nhằm giảm áp lực tài chính.

Backlog lớn

Dù vậy, lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp của Chủ tịch Lê Viết Hải ghi nhận doanh thu gần 2.760 tỷ đồng và lãi sau thuế 240 tỷ đồng , còn cách khá xa so với kế hoạch cả năm đạt 9.000 tỷ đồng doanh thu và 360 tỷ đồng lợi nhuận.

Lãnh đạo Hòa Bình cho biết doanh thu năm 2025 có thể thấp hơn dự kiến ban đầu, do phần lớn dự án mới chỉ bắt đầu triển khai từ quý III và quý IV/2025. Dù vậy, nhà thầu xây dựng này vẫn duy trì thực hiện các dự án lớn với yêu cầu kỹ thuật và chất lượng cao.

Hiện, giá trị sản lượng đã ký nhưng chưa thực hiện (backlog) cho năm 2026 của tập đoàn đạt hơn 10.000 tỷ đồng . Đây được xem là cơ sở quan trọng để đảm bảo nguồn việc trong năm tới.

Backlog năm 2026 của Hòa Bình đạt hơn 10.000 tỷ đồng . Ảnh: HBC.

Trong khi đó, Coteccons tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh. Kết thúc quý I niên độ 2026 (1/7/2025-30/6/2026), giá trị hợp đồng mới của nhà thầu này đạt 19.300 tỷ đồng , nâng tổng backlog lên 51.600 tỷ đồng , mức cao nhất trong lịch sử và vượt kỷ lục của cuối niên độ 2025.

Với nền backlog này, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu niên độ tài chính 2026 đạt 30.000 tỷ đồng , tăng 20% so với niên độ trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng đạt 700 tỷ đồng , tăng gần 54%, đồng thời là mức cao nhất kể từ năm 2020, tương đương giai đoạn trước đại dịch.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ban lãnh đạo Coteccons đánh giá đây là mục tiêu thách thức nhưng khả thi, dựa trên khối lượng công việc tồn đọng hiện tại. Trong đó, mảng hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn và được kỳ vọng mang về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng trong năm tới.