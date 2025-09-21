Chủ tịch Coteccons nói không muốn lấn sâu vào bất động sản vì rủi ro

Chủ tịch Coteccons khẳng định công ty không muốn lấn sâu vào lĩnh vực bất động sản, nhằm tránh trực tiếp gánh chịu các rủi ro vốn có của ngành.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons. Ảnh: CTD.

Trong buổi đối thoại với cổ đông mới đây, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) Nguyễn Chí Thiện cho biết dự án Emerald 68 - dự án đầu tiên Coteccons tham gia phát triển - hiện ghi nhận tỷ lệ bán hàng khoảng 80-90%.

Việc Coteccons ký kết hợp tác với chủ đầu tư Lê Phong để phát triển căn hộ được công bố từ cuối năm 2022. Emerald 68 có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng , thuộc phân khúc trung cấp, đánh dấu cột mốc quan trọng khi Coteccons lần đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với một dự án căn hộ.

Không muốn dấn thân vào phát triển bất động sản

Tuy nhiên, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons khẳng định công ty không "ham muốn dấn thân" vào bất động sản, bởi không muốn trực tiếp gánh chịu những rủi ro vốn có của ngành.

Theo ông, Emerald 68 cùng một dự án sắp tới hợp tác với Công ty BEHS tại tỉnh Tây Ninh là cơ hội để Coteccons tìm ra "công thức thành công" trong hợp tác với các đối tác chiến lược, nhưng không cạnh tranh trực tiếp với khách hàng.

Mục tiêu của doanh nghiệp là hướng tới mô hình đôi bên cùng có lợi, vừa mang về biên lợi nhuận tốt, vừa kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất. Ông Bolat tin rằng công ty đang tiến rất gần tới việc hoàn thiện công thức thành công này.

Tại dự án Emerald 68, Coteccons kỳ vọng lợi tức đầu tư khoảng 20%, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các rủi ro, đảm bảo mức rủi ro ở mức rất thấp.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Coteccons tham gia Emerald 68 không chỉ vì lợi nhuận, mà còn nhằm tích lũy kinh nghiệm và tham gia trực tiếp vào việc xây dựng, đầu tư một dự án tầm trung nhưng chất lượng cao cấp.

Đồng thời, doanh nghiệp còn muốn tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên của công ty sở hữu nhà riêng do chính họ xây dựng. "Hiện tại, nhân viên Coteccons chiếm khoảng 10% lượng khách mua tại Emerald 68", ông Thiện nói.

Nhìn chung, khi bước chân vào lĩnh vực bất động sản, ban lãnh đạo Coteccons theo chiến lược "đi chậm mà chắc", nghĩa là chỉ tham gia những dự án có biên lợi nhuận vừa phải và rủi ro ở mức thấp.

Và với công thức thành công nói trên, Coteccons sẽ không chỉ hợp tác với các nhà phát triển bất động sản dân dụng mà còn hướng tới các dự án quy mô lớn hơn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, công nghệ xanh hay năng lượng xanh...

Nỗ lực đa dạng danh mục

Tại buổi họp, Chủ tịch Coteccons cũng nói rằng công ty không chỉ gắn bó với lĩnh vực xây dựng dân dụng, dù đây là mảng mà họ khởi đầu thuận lợi và hiện dẫn đầu thị trường.

Thay vào đó, doanh nghiệp hướng tới một danh mục dự án đa dạng, bao trùm các lĩnh vực xây dựng gồm dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, thương mại và cả các dự án quốc tế.

Mục tiêu của Coteccons hiện nay là duy trì sự cân bằng trong danh mục, đảm bảo nguồn doanh thu ổn định từ nhiều lĩnh vực và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó tổng giám đốc Coteccons cho biết tính đến cuối tháng 6, tổng giá trị đơn hàng tồn đọng (backlog) chuyển tiếp của công ty là 35.000 tỷ đồng .

Nhờ chiến lược đa dạng hóa, tỷ trọng các lĩnh vực được cân bằng, trong đó 60-70% từ xây dựng dân dụng, hơn 20% từ xây dựng nhà máy, công nghiệp và hơn 10% từ hạ tầng.

"Trong quý I của năm tài chính 2026 (1/7-30/9), ước tính backlog đã lên tới khoảng 45.000 đến 50.000 tỷ đồng ", ông Lâm nói. Như vậy, backlog tại Coteccons đã tăng hơn 10.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng.

Trong quý I năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận backlog tăng hơn 10.000 tỷ đồng , đạt 45.000- 50.000 tỷ đồng . Ảnh: CTD.

Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh công ty cần đặt "nỗ lực gấp đôi" vào mảng hạ tầng và các dự án quốc tế, nhằm không phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường dân dụng hay bất động sản để duy trì tăng trưởng.

Chủ tịch Bolat Duisenov cho biết Coteccons đã xây dựng lộ trình và các bước chuẩn bị để mở rộng ra thị trường quốc tế, với các dự án ở nước ngoài dự kiến đóng góp thêm vào backlog của công ty.

Ông nhấn mạnh vấn đề pháp lý là yếu tố then chốt trong các dự án quốc tế. Chẳng hạn, khi tham gia các dự án tại Đài Loan (Trung Quốc), công ty mất 15 tháng mới nhận được dự án.

"Thực tế, Coteccons là công ty xây dựng Việt Nam đầu tiên thực hiện dự án tại Đài Loan. Vì là lần đầu, công ty gặp nhiều bỡ ngỡ và cần thời gian làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương", ông Bolat bổ sung.

Theo ông, chiến lược mở rộng ra quốc tế thời gian qua đã ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Doanh nghiệp đã hoàn thành các dự án tại Myanmar, Lào và mới đây là miền Nam Ấn Độ.

Ngoài ra, Coteccons đã nhận thầu 3 dự án lớn tại Đài Loan, được cấp phép hoạt động tại Mỹ và ký kết những hợp đồng đầu tiên tại đây. Công ty cũng khởi động dự án ở Kazakhstan và đang hoàn tất thủ tục để triển khai xây dựng tại Arab Saudi.