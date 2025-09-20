Chủ tịch Coteccons: Chúng tôi cảm thấy không được chào đón ở Ricons

Theo Chủ tịch Bolat Duisenov, Coteccons đã muốn thoái vốn khỏi Ricons từ lâu nhưng sẽ chờ mức giá hợp lý và công bằng để thực hiện.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons tại buổi đối thoại cổ đông sáng 20/9. Ảnh: CTD.

Trong buổi đối thoại với cổ đông sáng 20/9, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về mối quan hệ với Ricons.

Tính đến ngày 30/6, Coteccons sở hữu 14,43% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons. Tuy nhiên, ông Bolat Duisenov cho biết Coteccons không tham gia trong ban điều hành hay ban kiểm soát doanh nghiệp này, thậm chí cảm thấy "không được chào đón" tại Ricons.

Theo ông Bolat, Coteccons đã ấp ủ ý định thoái vốn khỏi Ricons từ lâu. "Chúng tôi đã muốn điều này từ trước đây. Ngày hôm qua cũng muốn, hôm nay và ngày mai vẫn muốn", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc thoái vốn chỉ có thể thực hiện khi đạt được mức giá hợp lý và công bằng.

Lý giải nguyên nhân, Chủ tịch Coteccons cho rằng giữa hai doanh nghiệp không có sự tương đồng về giá trị và văn hóa, thiếu sự hợp lực và thậm chí thường xuyên cạnh tranh trực tiếp trên thị trường xây dựng.

Ricons và Coteccons là hai công ty xây dựng lớn từng thuộc cùng một hệ sinh thái, do ông Nguyễn Bá Dương làm chủ. Thời điểm đó, Coteccons còn hợp tác với Ricons trong nhiều dự án lớn với tư cách tổng thầu - nhà thầu phụ.

Sau khi rời Coteccons vào năm 2020, ông Dương và các cộng sự chuyển qua tập trung điều hành nhóm Ricons cùng các thương hiệu khác như Newtecons, BM Windows, Sol E&C, Boho.

Về tình hình kinh doanh, trong năm tài chính 2025 (từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 24.867 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng , tăng gần 47% so với năm 2024.

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại là biên lãi gộp của doanh nghiệp còn 3,13%, giảm nhẹ so với mức 3,38% so với niên độ trước.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Bolat Duisenov cho biết từ đầu năm 2025, giá nguyên vật liệu tăng cao do có quá nhiều dự án trên khắp cả nước triển khai cùng lúc, gây thiếu hụt nguồn cung, đã khiến biên lợi nhuận sụt giảm.

Lãnh đạo Coteccons nhấn mạnh toàn thị trường xây dựng Việt Nam đang đối diện sự cạnh tranh quyết liệt, khiến lợi nhuận ngày càng mỏng.

Trong năm tài chính 2026, Coteccons nhắm đến mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, đồng thời tiếp tục cải thiện và gia tăng biên lợi nhuận gộp.

Để làm được điều này, công ty sẽ mở rộng sang các lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao hơn. Lãnh đạo Coteccons khẳng định việc cải thiện và tăng trưởng biên lợi nhuận gộp sẽ là mục tiêu trọng tâm, quan trọng nhất của doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.