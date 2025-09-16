Liên danh Coteccons trúng gói thầu 3.300 tỷ ở sân bay Long Thành

Gói thầu này bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ.

Nhiều hạng mục tại công trình sân bay Long Thành đang được tăng tốc thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Liên danh HANTA2 gồm CTCP Xây dựng Coteccons, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), CTCP Kết cấu thép ATAD vừa trúng gói thầu số 7.8 thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Giá trúng thầu là 3.379 tỷ đồng .

Gói thầu này bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Với công suất tiếp nhận 550.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hạng mục này giữ vai trò then chốt trong khai thác vận tải hàng không, xứng tầm với Long Thành - sân bay quy mô lớn hàng đầu Đông Nam Á. Công trình giúp bảo đảm tiến độ và quy mô khai thác theo kế hoạch của ACV, đồng thời tạo nền tảng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

Với quy mô 8,4 ha diện tích sàn xây dựng, chiều cao công trình lên đến 30 m, gói thầu 7.8 đòi hỏi giải pháp kết cấu thép - bê tông tiên tiến, thi công đồng bộ và khẩn trương trong vòng 330 ngày, bao gồm cả lễ, Tết.

Trước đó, Coteccons đã tham gia thi công ở các công trình hạ tầng hàng không quy mô như nhà ga hàng hóa Tân Sơn Nhất, nhà ga T2 sân bay Nội Bài, hay gần đây nhất là gói thầu 11.5 tại Long Thành (hạng mục nhà để xe, trị giá hơn 3.143 tỷ đồng ).

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó tổng giám đốc Coteccons cho biết đầu tư công và hạ tầng đang mở ra một "thế trận lớn" cho ngành xây dựng Việt Nam. Coteccons xác định mảng này sẽ trở thành trụ cột chiến lược song song với dân dụng, giúp đa dạng hóa danh mục dự án, củng cố nguồn doanh thu bền vững và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

"Đây không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là cách chúng tôi đóng góp vào nền tảng phát triển quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD và vốn hóa 1 tỷ USD ", ông Võ Hoàng Lâm cho biết.