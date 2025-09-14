Đề xuất xây trung tâm logistics phi thuế quan ở sân bay Long Thành

ACV đề xuất xây trung tâm logistics hàng không tích hợp khu phi thuế quan tại sân bay quốc tế Long Thành, kỳ vọng biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển hàng hóa ASEAN.

ACV đề xuất xây trung tâm logistics hàng không tích hợp khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề xuất thành lập trung tâm logistics hàng không tích hợp khu phi thuế quan tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đề xuất, trung tâm dự kiến đặt tại khu vực phía Tây Nam của sân bay Long Thành, diện tích 136 ha, thuộc 5.000 ha đất đã được quy hoạch và giải phóng mặt bằng từ năm 2011 dành cho chức năng logistics hàng không.

ACV đề xuất đóng vai trò chủ đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các hãng hàng không và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực cũng được khuyến khích tham gia, liên kết đầu tư.

Trung tâm logistics hàng không sẽ gồm hai cấu phần. Trong đó, phần cứng là cơ sở hạ tầng và các công trình logistics hiện đại, còn phần mềm là khu phi thuế quan với các chính sách đột phá về thuế và hải quan.

ACV cho rằng sự kết hợp này là yếu tố then chốt để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của ASEAN.

Ở giai đoạn đầu, trung tâm sẽ vận hành theo các quy định thuế, hải quan của Việt Nam, tạo nền tảng để từng bước phát triển thành khu thương mại tự do quốc tế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ACV nhận định việc hình thành trung tâm logistics hàng không gắn với khu phi thuế quan tại Long Thành sẽ đưa sân bay này trở thành mắt xích quan trọng trên các tuyến hành lang kinh tế và thương mại lớn của khu vực.

Đây sẽ là trung tâm logistics hàng không duy nhất của Việt Nam gắn với khu phi thuế quan và kết nối trực tiếp với khu bay của Long Thành, mang lại lợi thế "cửa ngõ quốc gia" để tham gia vào mạng lưới logistics châu Á, kết nối các hành lang kinh tế lớn như ASEAN, APEC.

Theo dự báo, khi đi vào vận hành hoàn chỉnh, trung tâm logistics Long Thành có thể đóng góp khoảng 0,7% GDP vùng Đông Nam Bộ và 1-2% kim ngạch xuất khẩu cả nước mỗi năm, chủ yếu từ hoạt động xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử và công nghiệp phụ trợ.

Trung tâm cũng được kỳ vọng giúp tăng giá trị xuất nhập khẩu hàng không thêm 15-20%/năm, đồng thời tạo ra khoảng 15.000 việc làm (6.000 trực tiếp và 9.000 gián tiếp nhờ hiệu ứng lan tỏa).

ACV dẫn kinh nghiệm quốc tế cho thấy mô hình logistics gắn khu phi thuế quan là yếu tố then chốt để hình thành trung tâm thương mại hàng đầu. Đơn cử, sân bay Changi (Singapore) từ năm 1981 đã phát triển trung tâm logistics tích hợp khu thương mại tự do, cho phép miễn thuế nhập khẩu và VAT đối với hàng hóa lưu trữ, trung chuyển hoặc tái xuất, đưa Changi trở thành một trong 10 sân bay hàng hóa lớn nhất thế giới.

Sân bay Incheon (Hàn Quốc) với khu thương mại tự do kết nối trực tiếp cảng hàng không và cảng biển nước sâu cũng nhanh chóng trở thành trung tâm logistics hàng không hàng đầu châu Á.

Với cơ chế ưu đãi về thuế và hải quan, ACV kỳ vọng trung tâm logistics Long Thành sẽ hấp dẫn các tập đoàn đa quốc gia trong điện tử, dược phẩm, thương mại điện tử, logistics và hàng hóa lạnh. Việc thu hút dòng vốn FDI được xem là yếu tố then chốt để hình thành khu vực logistics hàng đầu, đồng thời kéo theo sự phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ, hậu cần, đóng gói và thương mại.