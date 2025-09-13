Đối tác đặc biệt hỗ trợ vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành

Đối tác từ Cảng hàng không quốc tế Incheon sẽ bố trí thêm nhiều nhân lực chất lượng cao nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của sân bay Long Thành.

Đơn vị vận hành sân bay Incheon (Hàn Quốc) sẽ hỗ trợ ACV trong giai đoạn vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lãnh đạo cấp cao ACV do Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt chủ trì vừa có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon (IIAC) do ông Lee Hag Jae, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành IIAC dẫn đầu.

Trong nhiều năm qua, ACV và IIAC đã duy trì mối quan hệ hợp tác. Từ năm 2019, hai bên đã ký kết thỏa thuận cảng hàng không kết nghĩa.

Đến năm 2024, ACV tiếp tục ký hợp đồng gói thầu Tư vấn công tác quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành với liên danh Incheon Airport, do IIAC là thành viên đứng đầu cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn PMI - Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt đánh giá cao những nhiệm vụ trọng tâm mà IIAC đã triển khai trong gói thầu tại sân bay Long Thành, từ việc xây dựng khái niệm khai thác (ConOps) và hỗ trợ triển khai xây dựng các quy trình con, đến tư vấn xây dựng chính sách thương mại và chiến lược tài chính. Đồng thời nhấn mạnh giai đoạn tiếp theo IIAC sẽ tư vấn triển khai thử nghiệm ConOps và chuyển giao khai thác.

Ông Phiệt khẳng định ACV mong muốn IIAC có thể tăng cường nhân sự trong giai đoạn thử nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho việc vận hành chính thức sân bay Long Thành.

Đồng thời, Chủ tịch HĐQT ACV cũng đề xuất mở rộng hợp tác giữa các cảng hàng không trực thuộc ACV và Cảng hàng không quốc tế Incheon, mở thêm các đường bay mới giữa hai quốc gia và có thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các dự án nâng cấp, mở rộng sân bay tại Việt Nam.

ACV và Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế Incheon hợp tác để chuẩn bị công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Về phía IIAC, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Lee Hag Jae bày tỏ trân trọng trước sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ ACV trong suốt quá trình hợp tác.

Ông nhấn mạnh IIAC đã cử những chuyên gia xuất sắc để tham gia triển khai dự án sân bay Long Thành. Đặc biệt, IIAC rất chú trọng giai đoạn vận hành thử sắp tới, đồng thời sẽ bố trí thêm nhiều nhân lực chất lượng cao nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của dự án.

Vị này cũng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn trong tương lai, không chỉ tại dự án sân bay Long Thành mà còn ở các dự án mở rộng, nâng cấp quan trọng khác của ACV và ngành hàng không Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai quốc gia cũng như trong khu vực.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi sâu rộng về dự án sân bay Long Thành và thống nhất nâng cao hợp tác với mục tiêu nơi đây sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và bắt đầu khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

IIAC được đánh giá là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tư vấn quản lý, khai thác cảng hàng không, với bề dày kinh nghiệm triển khai nhiều dự án sân bay và nhà ga hành khách quy mô lớn.

Cảng hàng không quốc tế Incheon liên tục được ghi nhận là một trong những sân bay tốt nhất toàn cầu. Năm 2025, Incheon nằm trong Top 4 sân bay tốt nhất thế giới do Skytrax bình chọn.