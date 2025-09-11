Chỉ đạo mới tại dự án metro TP.HCM - sân bay Long Thành

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu liên danh nhà đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành gấp rút hoàn tất và nộp hồ sơ trong tháng 9.

Đồng Nai yêu cầu nhà đầu tư dự án tuyến metro nối dài từ ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành trình hồ sơ đầu tư trong tháng 9. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, tại buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đánh giá công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành đến thời điểm này còn chậm.

Do đó, ông Hà yêu cầu liên danh nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng Đồng Nai xây dựng lại kế hoạch, rút ngắn thời gian thực hiện. "Nhiệm vụ là trong tháng 9, phải trình hồ sơ dự án cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy", ông nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp liên danh nhà đầu tư rà soát, xác định lại hướng tuyến dự án theo hướng ngắn, thuận lợi nhất.

Song song, ông Hà yêu cầu xác định thêm vị trí bố trí các nhà ga của dự án để tính toán phát triển mô hình đô thị TOD cạnh các nhà ga. Đối với các nhà ga của dự án trong khu vực đô thị phải thiết kế, xây dựng ngầm.

Tại buổi làm việc, liên danh nhà đầu tư cũng đã đề xuất 7 khu vực dọc tuyến metro với tổng diện tích hơn 880 ha để triển khai mô hình đô thị thông minh TOD. Trong đó, các nhà đầu tư khuyến nghị tối ưu hóa 3 chức năng chính của đô thị là "ở - làm việc - giải trí" trong những khu vực có khả năng đi bộ và xe đạp với hệ thống giao thông công cộng.

Theo đề xuất, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trấn Biên, sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 38,5 km, được chia thành 3 đoạn.

Đoạn thứ nhất dài 6,5 km, nối từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Đoạn thứ hai từ trung tâm hành chính mới đến sân bay Long Thành với chiều dài khoảng 27 km. Điểm đầu là ga S2.4 kéo dài đến điểm cuối là ga S16 của tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Từ đây, người dân đi tuyến đường sắt này vào sân bay, dài gần 9,5 km.

Đoạn còn lại dài khoảng 5 km, kết nối trung tâm hành chính mới với đường trục trung tâm Biên Hòa.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất hình thức đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng vốn khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), sử dụng 100% nguồn vốn nhà đầu tư.

Riêng công tác giải phóng mặt bằng sẽ do Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công gần 10.400 tỷ đồng .