DonaCoop và VinaCapital được nghiên cứu làm metro TP.HCM - Long Thành

UBND Đồng Nai chấp thuận liên danh DonaCoop - VinaCapital nghiên cứu dự án nối dài metro Bến Thành - Suối Tiên về Biên Hòa và sân bay Long Thành theo hình thức đầu tư PPP.

Đồng Nai chấp thuận liên danh DonaCoop và VinaCapital là nhà đầu tư đề xuất tuyến metro kéo từ Bến Thành - Suối Tiên về Sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 4015/UBND-KTN, chấp thuận liên danh CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital làm nhà đầu tư đề xuất Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến TP Biên Hòa và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét đề nghị của nhà đầu tư và ý kiến của Sở Tài chính TP.HCM.

Theo kế hoạch nghiên cứu, tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Biên Hòa và sân bay Long Thành có tổng chiều dài khoảng 38,5 km, được chia thành 3 đoạn.

Đoạn thứ nhất dài 6,5 km, nối từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đoạn thứ hai từ trung tâm hành chính mới đến Sân bay Long Thành với chiều dài khoảng 27 km. Đoạn còn lại dài khoảng 5 km, kết nối trung tâm hành chính mới với đường trục trung tâm Biên Hòa.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ dự án, thời gian nộp báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tối đa 9 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất.

Trước đó, liên danh DonaCoop - VinaCapital đã có văn bản gửi cơ quan chức năng Đồng Nai, đề nghị lập báo cáo nghiên cứu dự án nối dài metro số 1 (Suối Tiên - Long Thành), đồng thời gắn với phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit-Oriented Development) dọc theo tuyến.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác để đầu tư.

Liên danh dự kiến triển khai xây dựng và hoàn thành dự án trong thời gian 4-6 năm kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng.

Liên Phạm

