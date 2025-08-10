Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
DonaCoop - VinaCapital đề xuất làm metro nối TP.HCM với Long Thành

  Chủ nhật, 10/8/2025 16:42 (GMT+7)
Liên danh DonaCoop - VinaCapital đề xuất Đồng Nai đầu tư tuyến metro Suối Tiên - Long Thành dài 38,5 km, trị giá 65.000 tỷ đồng, theo hình thức PPP hợp đồng BT.

DonaCoop và VinaCapital muốn xây metro từ TP.HCM nối tới sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital mới đây đã có văn bản gửi HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất cho phép lập Báo cáo đầu tư Dự án nối dài tuyến metro số 1 kết nối từ Suối Tiên đến sân bay Long Thành và phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit - Oriented Development).

Cụ thể, liên danh cho biết sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản ủng hộ việc nghiên cứu dự án vào tháng 6, các nhà đầu tư đã làm việc với các sở ngành liên quan để khảo sát hiện trạng tuyến, hướng tuyến, quỹ đất dự kiến làm TOD và nghiên cứu các bước thực hiện.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang trong quá trình đàm phán với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm và chuyên môn kỹ thuật cao trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro.

Qua nghiên cứu sơ bộ, liên danh đề xuất làm dự án tuyến metro Suối Tiên - Long Thành với chiều dài 38,5 km, gồm 3 đoạn.

Ước tính, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác để đầu tư.

Riêng phần giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đề xuất tách thành một dự án thành phần độc lập do Nhà nước thực hiện.

Doanh nghiệp dự kiến triển khai xây dựng và hoàn thành dự án trong thời gian 4-6 năm kể từ khi nhận bàn giao mặt bằng.

Sau khi nghiên cứu quy định hiện hành, liên danh DonaCoop - VinaCapital đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho doanh nghiệp lập và trình đề xuất dự án theo hình thức đầu tư PPP dạng hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Liên danh này cũng cam kết sau khi được chấp thuận, sẽ phối hợp với các sở, ngành đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo lịch dự kiến của UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 11/8, UBND tỉnh sẽ nghe Sở Tài chính báo cáo dự án PPP của DonaCoop - VinaCapital.

