Sân bay Long Thành sắp bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1

Làm việc với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo ACV cho biết ngày 25/9 sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra dự án sân bay Long Thành ngày 7/9. Ảnh: VGP/AT.

Sáng 7/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã kiểm tra tiến độ, làm việc với Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, một số bộ, ngành liên quan ngay tại công trường.

Sẽ bay hiệu chuẩn vào ngày 25/9

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, khu vực xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã thu hồi 100%; khu vực 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2) đã bàn giao 100% cho ACV.

Dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý Nhà nước) đã hoàn thành phần thô, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đối với dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), phần xây dựng sẽ hoàn thành trong tháng 9; phần lắp đặt thiết bị có khả năng hoàn thành trong tháng 12.

Còn dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu) có 15 gói thầu, trong đó 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói thầu đang triển khai thi công.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết tuyến đường kết nối T1 đã hoàn thành, tuyến T2 đạt hơn 80% và dự kiến hoàn thành trong tháng 9.

Về hạ tầng trong sân bay, đường cất hạ cánh số 1 cùng hệ thống đường lăn đã hoàn thiện. Đường cất hạ cánh số 3 cũng đang được đẩy nhanh,

Đối với khu nhà ga, lãnh đạo ACV cho biết phần mái cơ bản xong, lắp kính sẽ hoàn tất trong tháng 9. Vách kính cũng đang được triển khai. Riêng gói thầu 4.8 (giao thông và nội cảng) còn gặp khó khăn do thời tiết, ảnh hưởng tới tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.

Theo kế hoạch, ngày 25/9, các đơn vị sẽ tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 1, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Trước tình trạng ùn tắc thường xảy ra tại cầu Đồng Nai do mật độ xe container cao, ACV đề xuất điều tiết phương tiện, ưu tiên cho xe container lưu thông trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM vừa thông xe, đồng thời quy định container chỉ đi một làn trên cầu để giảm tải.

Các gói thầu thi công sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp nhiên liệu, thiết bị hệ thống quản lý sân bay... đang được chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung tổ chức thi công, lắp đặt, khắc phục các khó khăn về thời tiết, chồng lấn, xung đột mặt bằng thi công để đáp ứng mục tiêu tiến độ theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Chọn đội ngũ vận hành, an ninh, dịch vụ theo chuẩn 5 sao

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Thủ tướng ghi nhận nỗ lực, cam kết của tỉnh Đồng Nai trong cung cấp đủ vật liệu đá xây dựng cho dự án sân bay Long Thành.

Tuy nhiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trước khi sân bay đi vào hoạt động, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến khu tái định cư Long Thành... theo đúng mốc thời gian chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng lưu ý báo cáo tiến độ của ACV phải trung thực, chính xác về mức độ hoàn thành từng hạng mục, đồng thời yêu cầu lựa chọn máy bay hiện đại nhất, công suất lớn nhất để thực hiện bay kỹ thuật và giao Vietnam Airlines phối hợp chuẩn bị.

Bộ Xây dựng, ACV và các nhà thầu bảo đảm đồng bộ tiến độ, chất lượng và an toàn thi công, tổ chức lao động khoa học, đặc biệt với các tuyến đường vành đai, hệ thống đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang và các công trình trọng điểm khác, tính toán đầy đủ đến yếu tố nhiên liệu sạch, vật liệu san lấp, kế hoạch cung ứng chi tiết từng tuần, từng tháng, đảm bảo tiến độ các hạng mục quan trọng trước ngày 19/12.

"Việc chuẩn bị đội ngũ vận hành, quản lý, an ninh và dịch vụ phải đồng bộ, theo tiêu chí sân bay quốc tế 5 sao", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng yêu cầu nhân sự vận hành sân bay Long Thành phải đạt tiêu chí của sân bay năm sao. Ảnh: D.T.

Về phát triển khu vực xung quanh sân bay, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tổng thể hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại, tránh để sân bay trở nên đơn lẻ, đồng thời kết nối hiệu quả với hạ tầng hiện có.

Các cơ quan liên quan phải phối hợp phân luồng giao thông, đảm bảo vận chuyển vật liệu, hàng hóa, hành khách thông suốt, đặc biệt với các tuyến đường dành cho xe container và đường nội bộ sân bay.