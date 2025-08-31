Gần 14.000 công nhân xuyên lễ 2/9 thi công sân bay Long Thành

|
Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí tại đại công trường Dự án Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành cũng rộn ràng, nhịp độ thi công duy trì khẩn trương, liên tục suốt ngày đêm.
|
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), toàn bộ dự án đang được tổ chức theo phương thức “3 ca, 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”.
|
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 máy móc được huy động, triển khai hàng trăm mũi thi công đồng loạt trên khắp công trường.
|
Các hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật đều được đẩy nhanh tiến độ.
Ở Dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong sân bay - hiện có 11 gói thầu được triển khai đồng loạt. Trong số này, gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của giai đoạn 1) huy động gần 6.000 nhân lực và máy móc, duy trì thi công liên tục suốt dịp nghỉ lễ.
|
Tính đến nay, nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng nổi. Song song đó, việc lắp đặt kết cấu thép, khung đỡ vách kính và thi công xây thô cũng cơ bản hoàn tất. Các đơn vị thi công đang tập trung vào hạng mục hoàn thiện nền, trần, ốp lát gạch.
|
Nhiều thiết bị vận hành quan trọng của nhà ga như hệ thống xử lý hành lý (BHS), dẫn đậu tàu bay (VDGS), thang cuốn, thang bộ hành (ES/MW) cũng đã được vận chuyển đến công trình và lắp đặt.
|
Không chỉ nhà ga hành khách, các hạng mục khác như giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp nhiên liệu, giao thông kết nối, sân đỗ tàu bay, đường cất hạ cánh thứ 2, nhà ga hàng hóa đều được các liên danh nhà thầu huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc để tăng tốc thi công.
|
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hàng nghìn công nhân, kỹ sư miệt mài làm việc dưới ánh đèn cao áp, tiếng máy móc rộn ràng không ngớt.
|
Nhiều mũi thi công đồng loạt triển khai tại nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật. Không khí lao động khẩn trương, gấp rút, nối dài từ ban ngày đến tận đêm khuya, tất cả nhằm bảo đảm tiến độ, đưa dự án trọng điểm quốc gia này về đích đúng thời hạn.
|
Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025, khánh thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
|
Cũng theo ACV, người lao động tham gia thi công xuyên lễ được nhà thầu trả lương theo quy định. Chủ đầu tư bố trí lực lượng trực, giám sát, đảm bảo thi công an toàn, chất lượng.