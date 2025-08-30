Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh bồn chứa nhiên liệu sân bay Long Thành tăng tốc về đích

  Thứ bảy, 30/8/2025 17:22 (GMT+7)
Hệ thống cấp nhiên liệu sân bay Long Thành gồm bồn chứa, ống dẫn ngầm ra sân đỗ, cho phép tiếp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay, hiện đại và an toàn.

san bay long thanh anh 1

Gói thầu 4.9, xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.
san bay long thanh anh 2

Gói thầu 4.9 khởi công tháng 10/2024, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo rút ngắn tiến độ của Thủ tướng, chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch, cơ bản hoàn tất phần xây dựng trước ngày.
san bay long thanh anh 3

Gói thầu xây dựng trạm nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành có công suất 5.200 m3/ngày, gồm 6 bồn chứa nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu khai thác đồng bộ.
san bay long thanh anh 4

6 bồn nổi chứa nhiên liệu tàu bay được xây dựng với dung tích 6.000 m3 mỗi bồn, bảo đảm khả năng dự trữ và cung ứng nhiên liệu quy mô lớn.
san bay long thanh anh 5san bay long thanh anh 6

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên công trường, liên danh nhà thầu huy động gần 700 nhân sự cùng hơn 80 máy móc, thiết bị để triển khai thi công gói thầu.

san bay long thanh anh 7

Theo tiến độ điều chỉnh, hạng mục xây dựng 6 bồn chứa nhiên liệu tàu bay tại Sân bay Long Thành sẽ được hoàn thành trước ngày 5/12/2025.
san bay long thanh anh 8

Hệ thống ống dẫn nhiên liệu vào các bồn chứa tại Sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, các đầu ống được niêm phong, bảo quản để ngăn bụi đất xâm nhập.
san bay long thanh anh 9san bay long thanh anh 10

Bồn chứa nhiên liệu hơn 2.800 tỷ đang được đẩy nhanh tiến độ.

san bay long thanh anh 11

Trong khi đó, hạng mục hệ thống ống ngầm dẫn nhiên liệu cho khu vực sân đỗ số 1, 2, 3 và 4, nằm trước nhà ga hành khách, đang được triển khai lắp đặt. Theo kế hoạch, công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 20/10/2025.

Bau Doan truoc khi bi bat hinh anh

Theo Lương Ý/Vtcnews.vn

