Sân bay Long Thành bắt đầu bay hiệu chuẩn từ cuối tháng 9

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết dự kiến cuối tháng 9 sẽ bắt đầu bay các chuyến bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành, tiến tới bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Dự án sân bay Long Thành đã hoàn thành hơn nửa tiến độ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 20/8, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội, Bộ Xây dựng, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã có chuyến kiểm tra thực địa tại dự án sân bay Long Thành.

Hoàn thành hơn 52% khối lượng thi công

Trên công trường, ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc phụ trách ACV báo cáo toàn bộ gói thầu đang được tổ chức thi công đồng loạt.

Hiện công trường huy động gần 14.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, cùng khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án trước 19/12, đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ đến từ mùa mưa đến sớm và kéo dài, ảnh hưởng đến các hạng mục ngầm như tuynel, thoát nước, nền đường. Để khắc phục, ACV đã chủ động điều chỉnh biện pháp thi công, tăng nhân lực và thiết bị, tranh thủ tối đa những ngày nắng ráo để bù tiến độ.

Đến nay, khối lượng thực hiện đã đạt hơn 52,57% giá trị hợp đồng, nhiều gói thầu thậm chí cam kết rút ngắn 3-6 tháng so với kế hoạch.

Trong đó, gói thầu đường cất hạ cánh thứ 2 khởi công từ ngày 30/5 đang triển khai đồng loạt nền, móng, hệ thống thoát nước và rải bê tông xi măng. Các nhà thầu đang thi công 24/24, quyết tâm hoàn thành đồng bộ với nhà ga.

Đường cất hạ cánh thứ 1, đường lăn và sân đỗ tàu bay đã huy động hơn 2.000 nhân sự và 319 thiết bị. Đến nay, hạng mục đường cất hạ cánh đã cơ bản hoàn thành, ngày 26/4 hệ thống đèn tín hiệu đã chiếu sáng thử nghiệm thành công trước 3 tháng so với hợp đồng.

Các dự án thành phần đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách cũng đang được đẩy nhanh, cam kết hoàn thành cùng thời điểm ngày 19/12.

Còn hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội cảng (gói 4.8), liên quan tuynel kỹ thuật, cầu cạn, đường nội bộ, hệ thống cấp điện nguồn, hơn 2.700 nhân sự, 576 máy móc và 86 mũi thi công đang triển khai đồng loạt. Một số hạng mục quan trọng như tuynel kỹ thuật, cầu cạn và đóng điện tổng thể được cam kết về đích trước thời hạn.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu (gói 4.9) các bồn chứa, hố van, đường ống ngầm đang khẩn trương triển khai, mục tiêu hoàn thành phần xây dựng cơ bản trong năm 2025 sau đó lắp đặt thiết bị đặc chủng nhập khẩu và chạy thử trong quý I/2026.

Nhà ga hành khách (gói 5.10) do liên danh Vietur thi công, với hơn 4.750 nhân sự và 1.000 máy móc, kết cấu bê tông các tầng đã hoàn thiện, mái thép trung tâm đạt cao độ từ tháng 4.

Công tác xây thô đạt trên 95% và dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 8. Hệ thống mái, vách kính, điện nước, điều hòa (MEP) đang triển khai đồng loạt, mục tiêu hoàn thành xây dựng - kiến trúc trước ngày 19/12 để phục vụ bay kỹ thuật và bàn giao cho lắp đặt thiết bị.

Làm nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng

Khó khăn hiện tại của dự án là nguồn cung đá xây dựng, tổng nhu cầu dự án khoảng 4,9 triệu m3, riêng 6 tháng cuối năm 2025 cần tới 3,4 triệu m3, nhưng hiện mới cung ứng được 2,2 triệu m3.

ACV kiến nghị tỉnh Đồng Nai cùng các địa phương đẩy nhanh cấp phép mỏ, tạo điều kiện khai thác, vận chuyển vật liệu để bảo đảm tiến độ.

Ngoài ra, ACV cũng đề nghị các dự án thành phần như giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông đối ngoại (cao tốc, quốc lộ, đường sắt) phải hoàn tất ít nhất 3 tháng trước mốc khai thác để kịp thời chạy thử và kết nối đồng bộ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết hiện Bộ Xây dựng cũng quan tâm sát sao dự án và yêu cầu ACV cùng các nhà thầu, các chủ đầu tư đẩy nhanh thi công các hạng mục, đảm bảo chất lượng dự án. Lãnh đạo Bộ cũng cho biết dự kiến cuối tháng 9 sẽ bắt đầu bay các chuyến bay hiệu chuẩn, tiến tới bay kỹ thuật vào 19/12.

Phó chủ tịch Quốc Hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu sân bay Long Thành phải đảm bảo chất lượng khi đưa vào vận hành. Ảnh: ACV.

Tại các hạng mục kiểm tra, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị. Đồng thời, động viên các kỹ sư, công nhân tăng tốc thi công để kịp hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

“Dự án không chỉ cần làm nhanh, làm tốt, mà quan trọng hơn là phải đảm bảo chất lượng, để khi đưa vào vận hành, sân bay Long Thành thực sự trở thành cửa ngõ hàng không tầm cỡ khu vực”, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.