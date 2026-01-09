Tuyển dụng ngân hàng sắp 'nóng' trở lại

Trong quý I và cả năm 2026, 40-50,5% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động để phục vụ nhu cầu hoạt động.

Năm 2026, nhiều ngân hàng dự kiến tuyển dụng thêm lao động. Ảnh: Việt Linh.

Theo Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước thực hiện, khoảng 40-50,5% tổ chức tín dụng cho biết sẽ tăng quy mô lao động trong quý I và cả năm 2026.

Thực tế, ngay từ quý IV/2025, các tổ chức tín dụng đã bắt đầu tuyển dụng thêm nhân sự để đáp ứng nhu cầu công việc, tuy nhiên đến cuối năm, vẫn còn 23% tổ chức tín dụng thiếu lao động,

Nhu cầu tuyển dụng năm 2026 gia tăng được cho là do các tổ chức tín dụng kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của ngành ngân hàng, dựa trên nhu cầu mở rộng sản xuất của nền kinh tế.

Về huy động vốn, sau khi tăng trưởng 14,1% trong năm 2025 - mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 - hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục nâng kỳ vọng trong năm 2026. Cụ thể, huy động vốn toàn hệ thống được dự báo tăng bình quân 4,2% trong quý I/2026 và 16,3% cho cả năm, trong đó nguồn vốn ngắn hạn (dưới 6 tháng) được kỳ vọng chiếm ưu thế.

Đối với tín dụng, dư nợ toàn hệ thống được dự báo tăng 4,4% ngay trong quý I và 18,1% cho cả năm 2026. Đây là mức kỳ vọng cao nhất kể từ năm 2020, tăng 1,5 điểm % so với kỳ điều tra trước.

Trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2026, nhu cầu tín dụng được dự báo tăng ở tất cả lĩnh vực, đối tượng và kỳ hạn. Trong đó, nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh hơn so với khách hàng cá nhân; các khoản vay ngắn hạn được dự báo tăng cao hơn trung và dài hạn; nhu cầu vay bằng VND tiếp tục cao hơn so với vay ngoại tệ.

Trong 6 lĩnh vực kinh tế chính được khảo sát, phát triển công nghiệp và xây dựng tiếp tục là 2 lĩnh vực được dự báo có nhu cầu vốn tăng cao nhất.

Dù tín dụng tăng trưởng mạnh, thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn được đánh giá ở trạng thái tốt và dự kiến tiếp tục cải thiện trong năm 2026.

Hoạt động kinh doanh và lợi nhuận trước thuế năm 2025 được đánh giá cải thiện rõ rệt nhưng chưa đạt kỳ vọng ban đầu. Sang năm 2026, lợi nhuận được dự báo tiếp tục tăng, song tốc độ có thể chậm hơn năm trước, nhằm đảm bảo nền tảng quản trị rủi ro vững chắc trong bối cảnh giá một số sản phẩm, dịch vụ tài chính có xu hướng tăng nhẹ.

Niềm tin của hệ thống ngân hàng được củng cố từ cả yếu tố nội tại và bên ngoài. Theo khảo sát, 86,1% tổ chức tín dụng cho rằng năng lực nội tại về tài chính, công nghệ và quản trị sẽ đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh năm 2026; 78,1% đơn vị dự báo môi trường bên ngoài, bao gồm chính sách vĩ mô và nhu cầu thị trường, sẽ thuận lợi hơn so với năm 2025.

Tuy vậy, các tổ chức tín dụng vẫn dự báo rủi ro tín dụng có thể tăng nhẹ trong năm 2026, trong đó lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao nhất là đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiếp đến là đầu tư kinh doanh chứng khoán và hoạt động xuất nhập khẩu.