Ngân hàng kiếm bộn tiền, dự báo sắp bùng nổ nhiều thương vụ đình đám

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng cuối năm 2025 lộ diện rõ nét hơn với nhiều cái tên báo lãi lớn. Trong khi đó, xu hướng “hút” nhà đầu tư ngoại hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2026.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết mặt bằng lợi nhuận quý IV/2025 của ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, tính chung cả năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank được ước đạt 35.840 tỷ đồng , tăng 6% so với năm trước.

Lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh

Theo kế hoạch đã đề ra, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 43.714 tỷ đồng , tăng 3,5% so với năm 2024, trong đó lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng .

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của VietinBank được dự báo đạt khoảng 41.000 tỷ đồng , tăng 29,3% so với năm trước và vượt khoảng 9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của BIDV được dự báo đạt khoảng 34.726 tỷ đồng , tăng 8,6%.

Lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh năm 2025.

Lợi nhuận nhóm ngân hàng tư nhân dẫn dắt cũng tăng mạnh. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của Techcombank được dự báo đạt khoảng 6.101 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ; HDBank được dự báo ghi nhận khoảng 5.342 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 31% so với cùng kỳ; ngân hàng VPBank được dự báo ghi nhận khoảng 9.879 tỷ đồng trong quý IV/2025; TPBank được dự phóng ghi nhận khoảng 2.764 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng gần 30% so với cùng kỳ…

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 24/12, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng , tăng gần 19% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các ngành tạo giá trị gia tăng cao.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, giữ ổn định lãi suất điều hành, kiểm soát tỷ giá và hỗ trợ thanh khoản, qua đó tạo điều kiện cho các ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế.

Về tổng thể, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 cho thấy xu hướng lãi lớn nhưng vẫn có độ phân hóa. Đặc biệt, nhiều ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh mẽ nhờ tín dụng bán lẻ, tiêu dùng và bất động sản phục hồi.

Ngân hàng "hút" vốn ngoại

Năm 2025, ngân hàng SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance cho Ngân hàng TNHH Đại chúng Ayudhya (Krungsri - Thái Lan), thành viên của Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), được xem là một trong những giao dịch tiêu biểu. Thương vụ có giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng , qua đó giúp Krungsri nâng tỷ lệ sở hữu tại SHBFinance lên 76,88%.

Ngân hàng SeABank chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - một thành viên của Aeon Group (Nhật Bản).

Nghị định 69/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ 19/5/2025, cho phép một số ngân hàng thương mại tăng hạn mức sở hữu vốn nước ngoài từ 30% lên tới 49% khi họ là bên nhận chuyển giao bắt buộc trong quá trình tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém. Đây được xem là một bước quan trọng để thu hút đầu tư chiến lược và vốn lớn từ nước ngoài vào hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, tư duy quản trị đổi mới và áp lực cạnh tranh toàn cầu, những thương vụ tỷ USD trong năm 2026 sẽ không chỉ giúp các ngân hàng "thay da đổi thịt" mà còn định hình một hệ thống tài chính ổn định, minh bạch và phát triển bền vững hơn. Các ngân hàng nhận chuyển giao như MB, HDBank, VPBank có "dư địa" hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Không chỉ gói gọn ở các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, làn sóng M&A năm 2026 dự kiến sẽ lan rộng với sự tham gia của các "ông lớn" khác như Vietcombank (dự kiến bán 6,5% vốn), BIDV, hay Techcombank (cân nhắc bán 15%) cũng đang tích cực đàm phán. VIB và SHB cũng là những cái tên đáng chú ý khi room ngoại còn trống khá lớn (VIB trống 25% sau khi CBA thoái vốn; SHB "hở" room 26%).

LPBank mới đây công bố kế hoạch trình cổ đông nới room ngoại từ 5% lên 30%. Động thái này nhằm dọn đường cho việc thu hút vốn, hỗ trợ chiến lược phát triển mạng lưới và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhận xét, nghị định mới tạo điều kiện để các ngân hàng có thể phát hành tăng vốn cho cổ đông nước ngoài trong trường hợp có nhu cầu tăng vốn để bơm thêm vốn cho các ngân hàng yếu kém, qua đó đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu.

TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng - nhận định, việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong những năm qua đã mang lại những thay đổi tích cực về tài chính, công nghệ, quản trị và điều hành tại các tổ chức tín dụng theo hướng tiệm cận hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Ông Hùng cho rằng, tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là cần thiết cho các ngân hàng Việt trong việc gọi thêm vốn ngoại, nâng cao năng lực tài chính.