Ngân hàng 'bơm' gần 2,8 triệu tỷ ra nền kinh tế qua kênh cho vay

Ngành ngân hàng đã giải ngân cho vay ròng ra nền kinh tế gần 2,8 triệu tỷ đồng từ đầu năm 2025. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 29/12, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết năm 2025, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều rủi ro, bất định. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chịu tác động bởi nhiều yếu tố... Các yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế vượt 18 triệu tỷ

Phó thống đốc cho biết năm nay, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Ngay đầu năm, NHNN đã dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

Đồng thời, NHNN cũng đổi mới công tác điều hành tín dụng, thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để các ngân hàng chủ động triển khai thực hiện.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2025 đã tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 24/12, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng , tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng tín dụng kể trên tương đương hệ thống ngân hàng đã “bơm” ròng ra nền kinh tế gần 2,8 triệu tỷ đồng qua kênh cho vay, tương đương gần 232.000 tỷ đồng /tháng.

Tăng trưởng tín dụng gần 18% kể trên là mức tăng cao nhất trong gần một thập niên trở lại đây, đồng thời mức giải ngân cho vay ròng gần 2,8 triệu tỷ đồng cũng là số tăng trưởng cho vay ròng cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NĂM 2025 CAO KỶ LỤC Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế trong một thập niên trở lại đây. Nguồn: NHNN; Tổng hợp. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (đến 24/12) Tăng trưởng so với năm liền trước % 18.25 18.28 13.89 13.65 12.17 13.61 14.2 13.78 15.08 17.87

Thông tin chi tiết hơn về cơ cấu tín dụng trong nền kinh tế, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết đến cuối tháng 10, dư nợ tín dụng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 6,15% tổng dư nợ nền kinh tế; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,39%; ngành xây dựng chiếm 7,47% (trong đó có các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng là ngành đang được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư); và ngành bán buôn, bán lẻ có quy mô dư nợ lớn nhất toàn hệ thống chiếm 22,24%.

Một số lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, trong đó có các lĩnh vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng, như nông nghiệp, nông thôn (+22,42%); doanh nghiệp nhỏ và vừa (+19,11%); công nghiệp hỗ trợ (+27,46%) và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (+30,36%)…

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tích cực giải ngân cho các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, như gói tín dụng 185.000 tỷ cho lâm, thủy sản; gói cho vay nhà ở xã hội; cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; gói tín dụng 500.000 tỷ cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số…

Chuẩn bị quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới

Liên quan một số chính sách tiền tệ khác, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết trong điều hành lãi suất, từ đầu năm 2025, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, NHNN cũng thường xuyên chỉ đạo các nhà băng tiết giảm chi phí hoạt động phấn đấu hạ lãi suất cho vay, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Mặt bằng lãi suất cho vay do đó tiếp tục giữ ổn định.

Lãnh đạo NHNN cho biết nhà điều hành đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới. Ảnh: SBV.

Về vấn đề tỷ giá, từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh này, NHNN đã điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Riêng với thị trường vàng, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, NHNN đã ban hành Thông tư 34/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.