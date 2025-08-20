Dự án đường sắt nối Tân Sơn Nhất với Long Thành có diễn biến mới

Lãnh đạo hai địa phương thống nhất đầu tư cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2, Đồng Nai 2 và tuyến đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành, đồng thời thành lập Tổ công tác để triển khai.

TP.HCM và tỉnh Đồng Nai thống nhất giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất với Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận ý kiến của lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc về các dự án giao thông kết nối giữa 2 địa phương.

Theo đó, đối với tuyến đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, hai bên thống nhất giao Sở Xây dựng TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 26/8.

Liên quan đến dự án cầu Cát Lái, TP.HCM và Đồng Nai đều khẳng định sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu thay phà. UBND tỉnh Đồng Nai được xác định là cơ quan chủ quản.

Sở Xây dựng của 2 địa phương được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung các quy hoạch liên quan, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi; trình UBND TP phương án trước 5/9.

Song song đó, hai địa phương thống nhất nghiên cứu phương án đầu tư công cho dự án cầu Cát Lái, đề xuất bố trí vốn Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Sở Tài chính TP.HCM và Đồng Nai khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo 2 địa phương để báo cáo Chính phủ về chủ trương đầu tư, cơ chế đặc thù, phương thức triển khai... hoàn thành trước ngày 10/9.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Đồng Nai được giao phối hợp với TP.HCM hoàn thiện kế hoạch, quy chế phối hợp thực hiện dự án, trình lãnh đạo hai bên xem xét, ký ban hành trước ngày 5/9.

Với dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2, hai địa phương cơ bản đồng thuận về sự cấp thiết triển khai. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ làm cơ quan chủ quản dự án cầu Đồng Nai 2, còn cầu Phú Mỹ 2 do UBND TP.HCM phụ trách.

Hai Sở Xây dựng 2 địa phương phối hợp rà soát, thống nhất vị trí các cây cầu, đường kết nối và cập nhật vào quy hoạch xây dựng, sử dụng đất liên quan. Các nội dung này phải hoàn tất trong tháng 8/2025.

TP.HCM và Đồng Nai cũng thống nhất nghiên cứu phương thức đầu tư PPP, giao Sở Tài chính 2 địa phương khẩn trương thống nhất, tham mưu, đề xuất lãnh đạo 2 địa phương giao nhiệm vụ lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2 theo đúng quy định hiện hành, hoàn thành trong tháng 8.

Ngoài những nội dung trên, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác triển khai các dự án giao thông kết nối.

Trong đó, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai làm Tổ phó, các thành viên là lãnh đạo sở, ngành của hai địa phương.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng quy chế, chức năng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, ưu tiên các dự án khả thi cao, phân loại danh mục trọng điểm giai đoạn 2026-2030, đảm bảo thống nhất chỉ đạo giữa hai bên và tham mưu cho UBND TP trước ngày 31/8.