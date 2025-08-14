Bộ Xây dựng đề xuất TP.HCM làm đường kết nối Tân Sơn Nhất - Long Thành

Bộ Xây dựng đề xuất giao TP.HCM làm chủ đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, kết nối đồng bộ giữa hai sân bay lớn nhất cả nước.

Bộ Xây dựng đã có văn bản đề xuất Thủ tướng giao UBND TP.HCM làm chủ đầu tư dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, nhằm kết nối, vận chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, việc sớm triển khai tuyến đường sắt kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành là rất cần thiết. Bộ Xây dựng giao cho TP.HCM triển khai sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, vận hành và khai thác, đồng thời tận dụng tối đa quỹ đất xung quanh khu vực dự án, tăng tính chủ động của địa phương.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP.HCM chủ trì làm việc, thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai để giao TP.HCM là cơ quan chủ quản dự án. Khi được giao, TP.HCM sẽ tiếp nhận toàn bộ kết quả nghiên cứu hiện có của dự án để tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị và đầu tư.

Sân bay Long Thành đang "chạy nước rút" để đưa dự án về đích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ cũng kiến nghị cho phép TP.HCM nghiên cứu bổ sung tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào quy hoạch đường sắt đô thị của thành phố, đồng thời đề xuất Chính phủ bổ sung dự án vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phối hợp chặt chẽ với TP.HCM trong quá trình triển khai.

Mỗi ngày công trường sân bay Long Thành được huy động gần 13.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 thiết bị máy móc để triển khai các hạng mục.

Về nguồn vốn, khi dự án được chuyển giao về địa phương, việc nghiên cứu đầu tư sẽ kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) tại khu vực, giúp huy động thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương, vốn tư nhân và thu hút nhà đầu tư.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, theo các quy định mới, trường hợp dự án đã nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khi chuyển về địa phương quản lý sẽ không phải thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.

Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị, vận chuyển hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất tới sân bay Long Thành thông qua kết nối với tuyến Metro số 6 tại ga Phú Hữu và tuyến Metro số 2 tại nhà ga Thủ Thiêm.

Các tuyến Metro số 2, Metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đều đã được xác định trong quy hoạch của TP.HCM và mạng lưới đường sắt. Để bảo đảm khai thác thuận lợi, các dự án cần được đầu tư đồng bộ về thời gian, công nghệ và tổ chức vận hành.

Bộ Xây dựng cho biết tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị, kết nối với 2 tuyến Metro để vận chuyển hành khách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Qua nghiên cứu, Bộ Xây dựng dự báo nhu cầu đi lại trên tuyến này chủ yếu là hành khách nội - ngoại ô và hành khách đô thị, chiếm khoảng 85-90% tổng lượng khách. Đến năm 2050, tuyến dự kiến phục vụ 116-122 triệu hành khách mỗi năm.

Từ cơ sở này, Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh, chuyển tuyến Thủ Thiêm - Long Thành từ đường sắt quốc gia sang đường sắt đô thị và dự kiến trình Thủ tướng hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt vào tháng 12/2025.