VN-Index dự báo tăng lên 2.000 điểm

Sau năm 2025 bùng nổ, nhiều công ty chứng khoán đồng loạt dự báo VN-Index sẽ vượt mốc 2.000 điểm trong giai đoạn tăng trưởng mới của năm 2026.

VN-Index được nâng triển vọng trong năm 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Khép lại năm 2025 với mức tăng mạnh và những kỷ lục mới được thiết lập, nhiều công ty chứng khoán lớn đồng loạt nâng dự báo cho VN-Index với vùng mục tiêu trải từ 1.800 điểm đến trên 2.000 điểm trong năm 2026.

Dù mức độ lạc quan khác nhau, các tổ chức này cùng chung quan điểm rằng động lực chính của thị trường sẽ chuyển sang tăng trưởng lợi nhuận, định giá được tái cân bằng và câu chuyện nâng hạng thị trường đóng vai trò chất xúc tác quan trọng, mở ra dư địa đi lên mới cho chỉ số sau năm bùng nổ vừa qua.

Định giá còn hấp dẫn

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhìn nhận năm 2026 sẽ đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng của thị trường, từ câu chuyện “đắt theo chỉ số” sang trạng thái “hấp dẫn theo chiều rộng”. Theo đó, tăng trưởng lợi nhuận quay lại vai trò dẫn dắt, trong khi mặt bằng định giá chung được kỳ vọng tái cân bằng khi các nhóm vốn hóa lớn có P/E rất cao dần được định giá lại sát hơn với lợi ích kinh tế thực tế.

Trên cơ sở này, VN-Index được dự báo hướng tới vùng 1.712-2.032 điểm trong 12-14 tháng tới. Kịch bản này dựa trên EPS 2026 khoảng 137-140 đồng, tương ứng mức tăng 15-19% so với cùng kỳ, cùng P/E mục tiêu 12,5-14,5x. So với các cập nhật trước, mức P/E này thận trọng hơn, phản ánh sự cân bằng giữa triển vọng tăng trưởng và các rủi ro vĩ mô, địa chính trị.

VDSC đánh giá các thước đo định giá hiện tại nhìn chung chưa quá căng so với lịch sử, khi P/E và P/B vẫn quanh vùng trung bình dài hạn. Dù vậy, công ty vẫn chủ động đặt biên an toàn cho kịch bản 2026 do còn tồn tại độ bất định về chính sách toàn cầu, biến động lãi suất - tỷ giá và rủi ro lợi nhuận không đạt kỳ vọng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có P/E cao.

VDSC dự báo VN-Index có thể đạt mốc 2.082 điểm. Ảnh: VDSC.

Một điểm đáng chú ý là phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giao dịch ở vùng P/E thấp đến trung bình, trong khi tỷ trọng vốn hóa lại dịch chuyển mạnh sang nhóm P/E trên 30 lần. Sự thiên lệch này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” khi cuối năm 2025 các cổ phiếu này chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhưng đóng góp lợi nhuận thấp do P/E rất cao, tạo “đuôi định giá” và kéo P/E chỉ số đi lên. Ở chiều ngược lại, điều này cũng hàm ý cơ hội chọn lọc cổ phiếu vẫn khá dồi dào bên dưới bề mặt chỉ số.

Ở góc độ dòng vốn, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE đang giảm về mức thấp nhất 3 năm, trong khi giá trị nắm giữ vẫn cao, cho thấy cấu trúc sở hữu tập trung, đặc biệt ở nhóm Tài chính - Ngân hàng. Trong bối cảnh đó, chỉ cần xuất hiện chất xúc tác phù hợp, độ đàn hồi của dòng vốn ngoại có thể cải thiện đáng kể.

Song song, Chính phủ đang đẩy mạnh minh bạch hóa và phát triển hạ tầng giao dịch nhằm củng cố môi trường đầu tư. Các văn bản có hiệu lực từ năm 2026 hướng tới chuẩn hóa, nâng cao minh bạch và tiêu chuẩn vận hành thị trường.

Lộ trình triển khai CCP cùng các hạng mục nâng cấp như cơ chế tài khoản giao dịch tổng, cải thiện thanh toán - bù trừ, rà soát FOL và phát triển sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho giai đoạn “chạy nước rút” hướng tới mục tiêu nâng hạng FTSE, với các kỳ đánh giá và kiểm chứng vận hành diễn ra ngay trong năm 2026.

Cải cách thể chế và động lực nội tại nâng đỡ thị trường

Công ty Chứng khoán Vietcap cũng duy trì quan điểm tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam và dự báo VN-Index có thể đạt 2.033 điểm vào cuối năm 2026. Triển vọng này được xây dựng trên kỳ vọng cải cách thể chế và việc triển khai đồng bộ các chính sách điều hành, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho đầu tư, sản xuất - kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

Về vĩ mô, Vietcap cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới dựa trên các động lực nội tại. Công ty này cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2027 lên lần lượt 8,5% và 8,8% nhờ tiến trình tái cơ cấu bộ máy Chính phủ và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; dư địa chính sách tài khóa còn khá lớn khi đầu tư công dự kiến tăng 9,2% và nợ công duy trì quanh 36-37% GDP, thấp hơn đáng kể so với trần quy định; cùng với các nghị quyết khơi thông nguồn lực khu vực kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dù chính sách thương mại của Mỹ còn nhiều biến động, Vietcap đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn được duy trì. Mức thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng với Việt Nam theo khuôn khổ công bố gần đây giúp bức tranh thương mại song phương trở nên rõ ràng hơn.

Trên nền tảng đó, dự báo tổng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số theo phương pháp bottom-up đạt khoảng 19% trong năm 2026. Đà tăng trưởng được kỳ vọng lan tỏa rộng, với các nhóm Vật liệu, Điện - Nước và Khu công nghiệp lần lượt tăng 33%, 34% và 28% so với cùng kỳ, trong khi nhóm Tài chính tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số với mức tăng trưởng khoảng 23%.

Về chính sách tiền tệ, Vietcap cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì trạng thái nới lỏng trong suốt năm 2026 nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030. Lạm phát được dự báo vẫn trong tầm kiểm soát, với CPI bình quân năm 2026 khoảng 3,5%. Tỷ giá USD/VND dự kiến tăng khoảng 2% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027 nhờ lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed, dòng vốn FDI giải ngân tích cực (kỳ vọng tăng 7%) và thặng dư thương mại của Việt Nam.

Vietcap đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức hấp dẫn so với triển vọng lợi nhuận, khi EPS năm 2026 được dự báo tăng 19% và P/E dự phóng trở nên hợp lý hơn trong bối cảnh chu kỳ tăng trưởng mới hình thành.

Các rủi ro chính đối với kịch bản này gồm tiến độ giải ngân đầu tư công chậm hơn kỳ vọng và khả năng chính sách thương mại từ Mỹ kém thuận lợi hoặc chênh lệch thuế quan với Trung Quốc bị thu hẹp. Ngược lại, nếu giải ngân đầu tư công vượt kỳ vọng và kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh hơn, đây sẽ là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho triển vọng thị trường.

Nâng hạng tạo lực đẩy mới

Công ty Chứng khoán SSI đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô vững chắc và nhiều động lực cho giai đoạn mở rộng tiếp theo. Sau 2 năm phục hồi, thị trường đang chuyển dần sang chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn, được hỗ trợ bởi định giá còn hấp dẫn và tiến trình cải cách toàn diện của nền kinh tế.

Theo SSI, dù đã tăng mạnh trong năm 2025, mặt bằng định giá hiện nay vẫn ở mức hợp lý. VN-Index đang giao dịch với P/E dự phóng 2025 và 2026 lần lượt khoảng 13,9 lần và 12 lần, thấp hơn trung bình 10 năm và cũng dưới ngưỡng thường thấy ở các giai đoạn thị trường hưng phấn trước đây.

So với khu vực, Việt Nam tiếp tục nổi bật nhờ sự kết hợp giữa tốc độ tăng trưởng cao và định giá vừa phải, cho thấy thị trường vẫn ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới.

Dòng vốn ETF 1,6 tỷ USD có thể chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: SSI.

Dẫu vậy, công ty chứng khoán này thận trọng duy trì mục tiêu VN-Index quanh 1.800 điểm trong năm 2026.

SSI cũng nhấn mạnh vai trò của câu chuyện nâng hạng. Việc Việt Nam được FTSE Russell đưa vào nhóm thị trường mới nổi và khả năng tiến tới chuẩn MSCI Emerging Market có thể thu hút khoảng 1,6 tỷ USD vốn ETF cùng lượng vốn chủ động lớn hơn. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, phản ánh tiến trình cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu của thị trường tài chính Việt Nam.

Năm nay, SSI cho rằng thị trường sẽ chuyển từ giai đoạn phục hồi diện rộng sang giai đoạn tăng trưởng có chọn lọc. Trọng tâm đầu tư sẽ nằm ở sức bền lợi nhuận, kỷ luật định giá và các động lực tăng trưởng mang tính nền tảng thay vì chỉ chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc FTSE dự kiến chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026 cùng những cải cách mạnh mẽ về hạ tầng và cơ chế vận hành sẽ giúp thị trường Việt Nam tiệm cận hơn với các thị trường phát triển trong khu vực, qua đó gia tăng niềm tin và thu hút thêm các nhà đầu tư lớn.

Kết hợp với nền tảng tăng trưởng kinh tế nội địa vững chắc và triển vọng lợi nhuận tích cực, VNDirect dự báo VN-Index có thể đóng cửa năm 2026 quanh 2.099 điểm, tương ứng mức tăng khoảng gần 28%.