Sân bay Long Thành sẽ đón 20 triệu lượt khách quốc tế ngay năm đầu

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị cần sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án.

Sân bay Long Thành dự kiến đón 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm đầu đi vào hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới đây đã có kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội về việc sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách cũng như tránh tác động của quá trình xây dựng ảnh hưởng đến việc khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV cho biết theo kế hoạch ban đầu, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Tuy nhiên, sau đó, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn thời gian thi công, cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025, đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng, thời gian qua, ACV đã làm việc với các nhà thầu, đơn vị cung ứng thiết bị để thực hiện điều chỉnh tiến độ các gói thầu của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo lãnh đạo ACV, nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu lượt khách mỗi năm. Thời điểm đưa vào khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1, lượng khách quốc tế được dự báo đạt mức 20 triệu lượt khách mỗi năm.

Chính vì vậy, giai đoạn 2 của dự án Sân bay Long Thành cần được triển khai đầu tư ngay sau khi giai đoạn 1 của dự án đưa vào khai thác. Theo đó, cần thiết phải đầu tư xây dựng thêm 1 nhà ga hành khách và đường băng thứ 3 để đáp ứng nhu cầu.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị ACV phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Quốc hội xem xét cho triển khai ngay nhằm tránh tình trạng khi giai đoạn 1 đi vào khai thác, việc thi công xây dựng các gói thầu giai đoạn sau gây bụi phát tán sẽ ảnh hưởng đến vận hành của sân bay.