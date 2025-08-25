Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sếp Coteccons: Nhiều nhân viên được thưởng 6 tháng lương

  • Thứ hai, 25/8/2025 21:43 (GMT+7)
Coteccons dành thưởng tới 6 tháng lương cho nhóm nhân sự xuất sắc, trong khi nhóm hiệu quả cao nhận 4,5 tháng.

Coteccons thưởng đến 6 tháng lương cho nhóm 5-6% nhân viên đạt hiệu suất xuất sắc. Ảnh: CTD.

Trong tâm thư thay mặt ban lãnh đạo gửi cán bộ nhân viên, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Khối Vận hành Coteccons, cho biết công ty đã chủ động vượt qua một năm đầy thử thách bằng sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên.

Kết thúc năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 24.867 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Trong đó, khối BU1 vượt 12% kế hoạch, BU2 hoàn thành vượt 15% và BU3 đạt 81%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, hệ thống đánh giá hiệu suất cho thấy tỷ lệ nhân sự đạt mức xuất sắc (O) chiếm 5-6%, nhóm hiệu quả cao (HE) đạt gần 30%. Những cá nhân đạt hiệu suất tốt nhất được thưởng lên tới 6 tháng lương, còn nhóm HE xuất sắc được thưởng 4,5 tháng. Bà Trang gọi đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những ai vượt kỳ vọng.

Trong năm tài chính 2025 (từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025), Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu hơn 29.100 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024. Backlog tính đến cuối quý IV đạt 35.353 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Riêng quý IV, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục với loạt dự án lớn như Eaton Park giai đoạn 3 (Gamuda Land), Ecopark Central Park Vinh (gói tổng thầu thiết kế và thi công chung cư HH2 - phân khu 1A-2), khu đô thị mới tại Xuân Canh - Đông Hội - Mai Lâm (MIK), khách sạn Nam Phương - Phú Quốc (gói MEP), tổ hợp nghỉ dưỡng Hòn Thơm - Phú Quốc (gói MEP), cùng dự án The Global City CT07 (Masterise Homes).

Về tài chính, doanh thu thuần hợp nhất quý IV đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; lũy kế cả năm đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận gộp quý IV đạt 216 tỷ đồng, nâng kết quả cả năm đạt 778 tỷ đồng, tăng 9%. Biên lợi nhuận gộp quý IV ở mức 2,58% và cả năm đạt 3,13%.

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 196 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Kết thúc năm tài chính 2025, Coteccons báo lãi 454 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm 2024.

