Gelex sắp IPO mảng hạ tầng

Gelex cho biết đang xúc tiến IPO Hạ tầng Gelex vào quý IV/2025, sau loạt thương vụ M&A lớn nhằm mở rộng hệ sinh thái hạ tầng và bất động sản khu công nghiệp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) cho biết tập đoàn đang thực hiện các thủ tục để tiến hành IPO CTCP Hạ tầng Gelex vào quý IV năm nay.

CTCP Hạ tầng Gelex là một trong hai công ty con trực tiếp của Tập đoàn Gelex, bên cạnh CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric) đã giao dịch trên sàn với mã chứng khoán GEE. Tính đến cuối quý II/2025, Gelex trực tiếp sở hữu 91,62% vốn điều lệ tại Hạ tầng Gelex.

Trong hệ sinh thái Gelex, Hạ tầng Gelex phụ trách mảng hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và hiện là công ty mẹ của nhiều doanh nghiệp lớn như Viglacera; Nước sạch sông Đà…

Khác với Gelex Electric, vốn đã được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào tháng 3/2022 và chính thức niêm yết sàn HoSE vào tháng 8/2024, Hạ tầng Gelex hiện vẫn chưa có mặt trên thị trường chứng khoán.

Việc đại chúng hóa và tiến hành niêm yết Hạ tầng Gelex vốn được Gelex lên kế hoạch từ năm 2022. Theo báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Gelex, công ty có kế hoạch đại chúng hóa và niêm yết/đăng ký giao dịch công ty hạ tầng này trên UPCoM trong năm 2022, trong đó tập đoàn vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối tại đây.

Trong năm nay, Hạ tầng Gelex liên tục triển khai các thương vụ M&A.

Hồi tháng 2, công ty đã chi ra 934 tỷ đồng để mua vào 93,4 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL), nâng tỷ lệ sở hữu từ 25,5% lên 65%, qua đó trở thành công ty mẹ của PXL.

Hay như vào đầu tháng 8, công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (HoSE: SVC) - thành viên Tập đoàn Tasco tại dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ với giá phí 619 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 29,83 ha, nằm tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Gần nhất, Gelex đã thông qua việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của tập đoàn tại Công ty TNHH Titan Corporation cho Hạ tầng Gelex. Lý do chuyển nhượng là để công ty con tập trung nắm giữ vốn, phù hợp với “định hướng tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn trong tập đoàn”.