Gelex tái cấu trúc mảng hạ tầng

Hạ tầng Gelex liên tục thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng, thâu tóm vốn tại các doanh nghiệp lớn. Mới đây, công ty được tập đoàn chuyển nhượng 49% vốn tại Titan Corporation.

Gelex đang thực hiện tái cơ cấu vốn mạnh mẽ tại các công ty con và công ty liên kết. Ảnh: GEX.

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của tập đoàn tại Công ty TNHH Titan Corporation cho công ty con là CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra). Lý do chuyển nhượng là để công ty con tập trung nắm giữ vốn, phù hợp với “định hướng tái cấu trúc, sắp xếp sở hữu vốn trong tập đoàn”.

Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong quý III/2025. Đối với các khoản dư nợ (bao gồm gốc, lãi, các nghĩa vụ tài chính khác) Gelex cho Titan Corporation và các công ty con của công ty này vay, tập đoàn sẽ thực hiện chuyển giao cho Hạ tầng Gelex tiếp tục cho vay theo phương thức bù trừ, tức các khoản vay mà Gelex đang vay Hạ tầng Gelex được bù trừ với khoản Gelex đang cho nhóm các công ty Titan vay.

Titan Corporation được thành lập vào tháng 10/2022, là công ty liên doanh của Gelex với Frasers Property - tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore.

Theo báo cáo thường niên 2024 của Gelex, Titan Corporation đang triển khai 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và Quảng Ninh với tổng diện tích gần 100 ha, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng .

Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 8/8 của Titan Corporation cho thấy vào ngày 7/8/2025, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 1.335,8 tỷ đồng lên 1.526,3 tỷ đồng . Trong đó, Tập đoàn Gelex trực tiếp sở hữu 747,9 tỷ đồng , tương đương 49% vốn điều lệ; 51% còn lại được sở hữu bởi Frasers Property.

Với việc Titan Corporation sở hữu loạt dự án với tổng mức đầu tư xấp xỉ 8.000 tỷ đồng , việc nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ sẽ đưa công ty này trở thành công ty liên kết, mở rộng đáng kể quy mô hoạt động của Hạ tầng Gelex.

Trên thực tế, Hạ tầng Gelex đã liên tục triển khai các thương vụ M&A trong năm 2025.

Hồi tháng 2, công ty đã chi ra 934 tỷ đồng để mua vào 93,4 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL), nâng tỷ lệ sở hữu từ 25,5% lên 65%, qua đó trở thành công ty mẹ của PXL.

PXL tiền thân là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp dầu khí - IDICO Long Sơn, được thành lập vào năm 2007 với mục đích trở thành chủ đầu tư dự án KCN Dầu khí Long Sơn, diện tích 1.250 ha tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là xã Long Sơn, TP.HCM). Tổng mức đầu tư điều chỉnh giai đoạn 1 là 11.759 tỷ đồng .

Hay như vào đầu tháng 8, công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (HoSE: SVC) - thành viên Tập đoàn Tasco tại dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ với giá phí 619 tỷ đồng . Dự án có quy mô khoảng 29,83 ha, nằm tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

CTCP Hạ tầng Gelex là một trong hai công ty con trực tiếp của Tập đoàn Gelex, bên cạnh CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric). Tính đến cuối quý II/2025, Gelex trực tiếp sở hữu 91,62% vốn điều lệ Hạ tầng Gelex.

Trong hệ sinh thái Gelex, Hạ tầng Gelex phụ trách mảng hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và hiện là công ty mẹ của nhiều doanh nghiệp lớn như Viglacera; Nước sạch sông Đà…

Khác với Gelex Electric, vốn đã được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM vào tháng 3/2022 và chính thức niêm yết sàn HoSE vào tháng 8/2024, Hạ tầng Gelex hiện vẫn chưa có mặt trên thị trường chứng khoán.

Việc đại chúng hóa và tiến hành niêm yết Hạ tầng Gelex vốn được Gelex lên kế hoạch từ năm 2022. Theo báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Gelex, công ty có kế hoạch đại chúng hóa và niêm yết/đăng ký giao dịch công ty hạ tầng này trên UPCoM trong năm 2022, trong đó tập đoàn vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối tại đây.