Diễn biến lạ ở Vingroup

Nửa đầu năm 2025, bất động sản vẫn là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Vingroup, nhưng tính riêng quý II, sản xuất mới là nguồn thu lớn nhất của tập đoàn này.

Mảng sản xuất với trụ cột chính là VinFast đã mang về hơn 17.000 tỷ đồng doanh thu cho Vingroup quý II, vượt cả bất động sản. Ảnh: VFS.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 46.312 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn của tập đoàn này lại tăng hơn 3 lần, đạt 2.265 tỷ đồng .

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của Vingroup đạt 130.366 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 4.509 tỷ đồng , tăng 2,2 lần. Kết quả này chủ yếu đến từ đà tăng trưởng mạnh ở các bộ phận kinh doanh bất động sản nhà ở, công nghiệp, cùng sự cải thiện đáng kể của mảng du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Doanh thu sản xuất vượt chuyển nhượng bất động sản

Đáng chú ý, báo cáo tài chính quý II của Vingroup cho biết sản xuất và các dịch vụ liên quan, với trụ cột chính là VinFast, đã có lần thứ 2 vượt kinh doanh chuyển nhượng bất động sản để trở thành nguồn thu lớn nhất cho tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng.

Theo đó, trong giai đoạn tháng 4-6 năm nay, hoạt động sản xuất của Vingroup đã ghi nhận hơn 17.300 tỷ đồng doanh thu thuần, cao hơn số thu từ kinh doanh chuyển nhượng bất động sản ghi nhận cùng giai đoạn là 15.208 tỷ đồng . Đây là lần thứ 2 mảng sản xuất (trụ cột là VinFast) vượt qua mảng chuyển nhượng bất động sản (trụ cột là Vinhomes) về chỉ tiêu doanh thu thuần đóng góp cho tập đoàn mẹ, sau khi lần đầu ghi nhận kết quả này vào quý IV/2023.

DOANH THU SẢN XUẤT CỦA VINGROUP VƯỢT CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Nguồn: BCTC DN Nhãn Sản xuất Chuyển nhượng bất động sản Khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí Giáo dục Y tế Hoạt động khác Giảm trừ (doanh thu giữa các bộ phận) Doanh thu thuần theo bộ phận kinh doanh quý II Tỷ đồng 17300 15208 2807 1374 1356 10245 -1978

Đồng thời, với khoản doanh thu thuần hơn 55.000 tỷ ghi nhận trong quý I, chuyển nhượng bất động sản vẫn là mảng kinh doanh lớn nhất của Vingroup trong nửa đầu năm nay. Tính chung 6 tháng, hoạt động này mang về hơn 70.400 tỷ đồng doanh thu thuần, chiếm 54% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, chuyển nhượng bất động sản cũng là mảng sinh lời lớn nhất với khoản lãi trước thuế bộ phận hơn 24.500 tỷ đồng nửa năm. Tổng tài sản của mảng này hiện chiếm hơn một nửa quy mô tài sản hợp nhất của Vingroup, tương đương gần 468.000 tỷ đồng , cho thấy bất động sản vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của Vingroup.

Đứng thứ hai về quy mô doanh thu thuần 6 tháng là mảng sản xuất với trên 33.000 tỷ đồng . Dù duy trì doanh thu lớn, thậm chí vượt mảng bất động sản trong quý II, mảng sản xuất của Vingroup vẫn chưa thể đạt điểm hòa vốn, với khoản lỗ trước thuế bộ phận gần 24.500 tỷ đồng .

Ngoài 2 mảng kinh doanh chủ lực trên, Vingroup còn thu gần 19.600 tỷ đồng từ các hoạt động khác như dịch vụ tổng thầu xây dựng, quản lý bất động sản và công nghệ thông tin...

Các lĩnh vực có quy mô nhỏ hơn nhưng đóng vai trò bổ trợ hệ sinh thái cũng ghi nhận kết quả tích cực, điển hình như dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí (Vinpearl, VinWonder...) đạt hơn 5.300 tỷ đồng doanh thu thuần; giáo dục (VinUni, Vinschool...) đạt khoảng 3.200 tỷ đồng ; y tế (Vinmec) gần 2.600 tỷ đồng .

Về hiệu quả kinh doanh, trong khi giáo dục và hoạt động kinh doanh khác ghi nhận lợi nhuận trước thuế lần lượt 348 tỷ và 4.938 tỷ đồng nửa năm, thì khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và y tế của Vingroup lại lỗ tổng cộng 428 tỷ đồng .

CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN VẪN LÀ NGUỒN SỐNG CỦA VINGROUP Nguồn: BCTC DN. Nhãn Chuyển nhượng bất động sản Sản xuất Khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí Giáo dục Y tế Hoạt động khác Giảm trừ (giữa các bộ phận) Doanh thu thuần bộ phận 6 tháng Tỷ đồng 70483 33003 5322 3204 2579 19583 -3810 Lãi trước thuế

24555 -24447 -32 348 -396 4938 -647

Ba trụ cột kinh doanh của Vingroup

Theo Vingroup, hiện tập đoàn này hoạt động dựa trên 3 trụ cột chính gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện Xã hội.

Ở trụ cột Công nghệ - Công nghiệp, VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm nay, hãng đã bàn giao 72.167 ôtô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng thị trường trong nước, VinFast giữ vững vị thế dẫn đầu ngành ôtô với 67.569 xe được bàn giao, trong đó các mẫu VF 3, VF 5 và VF 6 lần lượt chiếm vị trí dẫn đầu về doanh số.

Mảng xe máy điện cũng thiết lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

VinFast bàn giao 67.569 xe ôtô điện tại thị trường trong nước nửa đầu năm. Ảnh: GSM.

Năng lực sản xuất cũng công ty này cũng được nâng lên đáng kể khi nhà máy ôtô thứ 2 tại Việt Nam đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) chính thức đi vào hoạt động với công suất thiết kế 200.000 xe/năm.

Trên thị trường quốc tế, VinFast cũng đẩy mạnh hiện diện tại các thị trường châu Á thông qua thỏa thuận hợp tác với đại lý và trung tâm dịch vụ mới ở Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Trong đó, VinFast đã chính thức vận hành nhà máy mới tại Ấn Độ từ đầu tháng 8 vừa qua, là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng ở nước ngoài. VinFast cũng có kế hoạch đưa nhà máy tại Indonesia đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Còn việc sản xuất của hãng tại Mỹ lại bị trì hoãn đến năm 2028.

Ở trụ cột Thương mại Dịch vụ, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản trong nửa đầu năm đạt 70.500 tỷ đồng , gần gấp 3 lần cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Vinhomes giữ vai trò dẫn dắt với doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng , doanh số chưa ghi nhận đạt 138.200 tỷ đồng tính đến cuối quý II.

Lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng ghi nhận sự phục hồi rõ nét. Tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 7.900 tỷ đồng . Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả cơ sở trực tiếp sở hữu và cơ sở được quản lý) đạt khoảng 5.100 tỷ đồng , tăng 26% so với cùng kỳ; doanh thu từ VinWonders đạt 2.400 tỷ đồng , tăng 32%.

Quý II vừa qua, Vinpearl cũng chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE với mã VPL, trở thành doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD tiếp theo trong hệ sinh thái của Vingroup.