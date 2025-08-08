Chứng khoán tăng không ngừng, VN-Index liên tục lập đỉnh mới

VN-Index diễn biến giằng co trong phiên 8/8 khi thiếu lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, thép và tiêu dùng, nhưng vẫn được kéo xanh trở lại nhờ nhóm bất động sản và dầu khí.

Chỉ số VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: Nam Khánh.

Trong bối cảnh chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam VN-Index liên tục lập đỉnh, các nhà đầu tư tỏ ra tương đối thận trọng trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay (8/8). Tình trạng này khiến chỉ số đại diện sàn HoSE khó mở rộng biên độ đi lên, thay vào đó lại rung lắc mạnh ở vùng dưới tham chiếu.

Thị trường thiếu vắng lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, thép và tiêu dùng. Dù vậy, sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bất động sản, dầu khí vẫn đủ để “giải cứu” VN-Index trở lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,14 điểm (+0,2%) lên 1.584,95 điểm; HNX-Index tăng 1,6 điểm (+0,6%) lên 272,46 điểm; UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,6%) lên 108,64 điểm.

Đà giằng co trên cả 3 sàn đẩy thanh khoản toàn thị trường lên cao, đạt 55.700 tỷ đồng .

Bảng điện tử phân hóa nhẹ khi số lượng mã chứng khoán tăng không quá áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 488 mã tăng (gồm 49 mã tăng trần), 737 mã giữ tham chiếu và 380 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Trái ngược, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 lại đóng góp 18 mã giảm, 11 mã tăng và duy nhất BCM đứng giá. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm gần 6 điểm xuống 1.729 điểm.

Động lực đưa VN-Index đi lên hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu đầu ngành như VIC (+1,7%), VPB (+2,1%), GEE (tăng trần), GEX (+4,9%), GAS (+1,6%), VIB (+3,6%), KDH (+6%), BSR (+2,7%), VCB (+0,3%) và PLX (+3%).

VN-Index tiếp tục bị áp lực chốt lời đè nặng. Ảnh: TradingView.

Phiên hôm nay cũng ghi nhận nhiều mã tăng kịch biên độ, điển hình như PDR ở nhóm bất động sản, CII ở hạ tầng đầu tư công, HAG ở nông nghiệp hay PVD ở dầu khí. Trong đó, một trong những cái tên đáng chú ý nhất là cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88.

Trên UPCoM, phiên 8/8 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu F88. Trong phiên, cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính này đã tăng kịch biên độ gần 40%, tương đương mức tăng ròng 253.900 đồng/cổ phiếu lên mốc 888.800 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của F88 nhờ đó tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng , tiến lên mốc 7.345 tỷ đồng .

Với mức giá này, F88 trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán, vượt qua các mã WCS (Bến xe Miền Tây) hay VNZ (Tập đoàn VNG).

Tuy vậy, thanh khoản giao dịch của F88 tương đối “nhỏ giọt”. Mã này chỉ ghi nhận 400 cổ phiếu được khớp lệnh hôm nay, tương ứng giá trị giao dịch trên 350 triệu đồng.

Trong khi đó, các bluechip gồm BID (-1,9%), TCB (-1,4%), HPG (-1,8%), VJC (-4,9%), GVR (-1,6%), VPL (-1,1%), HDB (-1,6%), MBB (-0,7%), LPB (-1,1%) và STB (-1,1%) dẫn đầu nhóm cản bước chỉ số.

Khối ngoại bán nhiều hơn mua trong hôm nay, qua đó đẩy quy mô bán ròng lên hơn 800 tỷ đồng . Danh mục bán ra chủ yếu là các mã vốn hóa lớn như BID (- 216 tỷ đồng ), SSI (- 206 tỷ đồng ), HPG (- 150 tỷ đồng ), FPT (- 134 tỷ đồng ), VCB (- 105 tỷ đồng ).

Ngược lại, các mã VPB (+ 223 tỷ đồng ), GEX (+ 132 tỷ đồng ), CII (+ 124 tỷ đồng ), DCM (+ 123 tỷ đồng ), CEO (+ 102 tỷ đồng ) được dòng tiền nước ngoài gom vào mạnh mẽ.