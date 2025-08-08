Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán tăng không ngừng, VN-Index liên tục lập đỉnh mới

  Thứ sáu, 8/8/2025 16:27 (GMT+7)
VN-Index diễn biến giằng co trong phiên 8/8 khi thiếu lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, thép và tiêu dùng, nhưng vẫn được kéo xanh trở lại nhờ nhóm bất động sản và dầu khí.

Chỉ số VN-Index tăng 5 phiên liên tiếp. Ảnh: Nam Khánh.

Trong bối cảnh chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam VN-Index liên tục lập đỉnh, các nhà đầu tư tỏ ra tương đối thận trọng trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay (8/8). Tình trạng này khiến chỉ số đại diện sàn HoSE khó mở rộng biên độ đi lên, thay vào đó lại rung lắc mạnh ở vùng dưới tham chiếu.

Thị trường thiếu vắng lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính, thép và tiêu dùng. Dù vậy, sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bất động sản, dầu khí vẫn đủ để “giải cứu” VN-Index trở lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,14 điểm (+0,2%) lên 1.584,95 điểm; HNX-Index tăng 1,6 điểm (+0,6%) lên 272,46 điểm; UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,6%) lên 108,64 điểm.

Đà giằng co trên cả 3 sàn đẩy thanh khoản toàn thị trường lên cao, đạt 55.700 tỷ đồng.

Bảng điện tử phân hóa nhẹ khi số lượng mã chứng khoán tăng không quá áp đảo. Toàn thị trường ghi nhận tổng cộng 488 mã tăng (gồm 49 mã tăng trần), 737 mã giữ tham chiếu và 380 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Trái ngược, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 lại đóng góp 18 mã giảm, 11 mã tăng và duy nhất BCM đứng giá. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm gần 6 điểm xuống 1.729 điểm.

Động lực đưa VN-Index đi lên hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu đầu ngành như VIC (+1,7%), VPB (+2,1%), GEE (tăng trần), GEX (+4,9%), GAS (+1,6%), VIB (+3,6%), KDH (+6%), BSR (+2,7%), VCB (+0,3%) và PLX (+3%).

chung khoan hom nay, co phieu f88 anh 1

VN-Index tiếp tục bị áp lực chốt lời đè nặng. Ảnh: TradingView.

Phiên hôm nay cũng ghi nhận nhiều mã tăng kịch biên độ, điển hình như PDR ở nhóm bất động sản, CII ở hạ tầng đầu tư công, HAG ở nông nghiệp hay PVD ở dầu khí. Trong đó, một trong những cái tên đáng chú ý nhất là cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88.

Trên UPCoM, phiên 8/8 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu F88. Trong phiên, cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính này đã tăng kịch biên độ gần 40%, tương đương mức tăng ròng 253.900 đồng/cổ phiếu lên mốc 888.800 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của F88 nhờ đó tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng, tiến lên mốc 7.345 tỷ đồng.

Với mức giá này, F88 trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán, vượt qua các mã WCS (Bến xe Miền Tây) hay VNZ (Tập đoàn VNG).

Tuy vậy, thanh khoản giao dịch của F88 tương đối “nhỏ giọt”. Mã này chỉ ghi nhận 400 cổ phiếu được khớp lệnh hôm nay, tương ứng giá trị giao dịch trên 350 triệu đồng.

Trong khi đó, các bluechip gồm BID (-1,9%), TCB (-1,4%), HPG (-1,8%), VJC (-4,9%), GVR (-1,6%), VPL (-1,1%), HDB (-1,6%), MBB (-0,7%), LPB (-1,1%) và STB (-1,1%) dẫn đầu nhóm cản bước chỉ số.

Khối ngoại bán nhiều hơn mua trong hôm nay, qua đó đẩy quy mô bán ròng lên hơn 800 tỷ đồng. Danh mục bán ra chủ yếu là các mã vốn hóa lớn như BID (-216 tỷ đồng), SSI (-206 tỷ đồng), HPG (-150 tỷ đồng), FPT (-134 tỷ đồng), VCB (-105 tỷ đồng).

Ngược lại, các mã VPB (+223 tỷ đồng), GEX (+132 tỷ đồng), CII (+124 tỷ đồng), DCM (+123 tỷ đồng), CEO (+102 tỷ đồng) được dòng tiền nước ngoài gom vào mạnh mẽ.

F88 chào sàn tăng 40% lên 888.800 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu F88 bắt đầu giao dịch trên UPCoM sáng 8/8 với giá tham chiếu kỷ lục 634.900 đồng, lập tức tăng trần gần 40% lên 888.800 đồng, trở thành cổ phiếu đắt nhất thị trường.

7 giờ trước

Chứng khoán lại có đỉnh mới, cổ phiếu Hòa Phát cao nhất 3 năm

Cổ phiếu HPG bứt phá mạnh trong phiên 7/8, lên vùng giá cao nhất hơn 3 năm qua sau khi dự án Dung Quất 2 được điều chỉnh nâng công suất và tăng vốn đầu tư.

24:1457 hôm qua

Công ty bầu Đức bị phạt

Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin trái phiếu theo quy định. Tính đến cuối quý II, quy mô nợ vay của HAGL đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 34%.

26:1553 hôm qua

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • PVD

    PVD

    Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, chuyên khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí và cung ứng giàn khoan và gian khoan khai thác dầu khí.

    • Thành lập: 2001
    • Trực thuốc: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
    • Mã cổ phiếu: PVD

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

  • CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn chính thức thành lập để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

    • Thành lập: 2011
    • Mã cổ phiếu: DCM

