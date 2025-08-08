Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
F88 chào sàn tăng 40% lên 888.800 đồng/cổ phiếu

  Thứ sáu, 8/8/2025 09:57 (GMT+7)
Cổ phiếu F88 bắt đầu giao dịch trên UPCoM sáng 8/8 với giá tham chiếu kỷ lục 634.900 đồng, lập tức tăng trần gần 40% lên 888.800 đồng, trở thành cổ phiếu đắt nhất thị trường.

Sáng 8/8, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 chính thức giao dịch trên UPCoM.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, mã chứng khoán của công ty dịch vụ tài chính có giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá vốn hóa ở mức 5.244 tỷ đồng. Với thị giá này, F88 trở thành cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán, vượt qua các mã WCS (Bến xe Miền Tây) hay VNZ (Tập đoàn VNG).

Trong những phút giao dịch đầu tiên, cổ phiếu F88 chỉ ghi nhận 200 cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 178 triệu đồng.

Thanh khoản “nhỏ giọt” nhưng cổ phiếu F88 đã tăng kịch biên độ gần 40%, tương đương mức tăng ròng 253.900 đồng/cổ phiếu lên mốc 888.800 đồng/cổ phiếu.

Nếu duy trì trạng thái “tím trần” đến hết hôm nay, vốn hóa của F88 sẽ có thêm hơn 2.000 tỷ đồng, tiến lên mốc 7.345 tỷ đồng.

F88 xuất phát điểm là chuỗi cửa hàng cầm đồ chuyên nghiệp, sau đó trở thành chuỗi hoạt động trong phân khúc thị trường tài chính thay thế, cung cấp các dịch vụ tài chính, bao gồm cho vay cầm cố tài sản, thanh toán hóa đơn, phân phối bảo hiểm và chuyển nhận tiền.

Đối tượng khách hàng mục tiêu của chuỗi là người lao động phổ thông, lao động tự do và nhóm khách hàng chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Cơ cấu doanh thu của F88 phần lớn đến từ cho vay với tỷ trọng 87-90%, mảng bảo hiểm đóng góp 10-13% doanh thu. Dự kiến vào năm 2027, mảng bảo hiểm sẽ chiếm 30% doanh thu của F88.

Trước thềm lên sàn, F88 đã bổ nhiệm ông Piyasak Ukritnukun - chuyên gia tài chính đến từ Thái Lan, vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Ông Ukritnukun được biết đến là người đứng sau đợt niêm yết thành công của NTL - một trong 3 doanh nghiệp cho vay cầm cố quyền sở hữu tài sản (title lending) lớn nhất Thái Lan - vào năm 2021.

Trong phiên sáng 8/8, thị trường chứng khoán Việt Nam nhìn chung được giao dịch tích cực và duy trì biên độ trên tham chiếu. Tính đến 9h45, VN-Index dao động quanh mốc 1.585 điểm và đang đứng trước cơ hội vượt qua mốc 1.600 điểm nếu giữ vững “phong độ” tăng điểm như những ngày qua.

Các cổ phiếu dẫn đầu nhóm kéo VN-Index chủ yếu là những cái tên ngành tài chính như VPB, VCB, BID, TCB, OCB, MBB, SHB, PGV và SSI.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng có diễn biến đồng thuận tăng điểm với chỉ số đại diện sàn HoSE.

