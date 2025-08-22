Chứng khoán bị bán tháo

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 22/8 lao dốc mạnh ngay từ đầu phiên, VN-Index có lúc mất tới 27 điểm do áp lực bán lan rộng.

VN-Index giảm hơn 40 điểm sáng 22/8. Ảnh: Nam Khánh

Sau chuỗi phiên tăng điểm đầy hưng phấn, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 22/8 bất ngờ chứng kiến cú lao dốc mạnh ngay đầu phiên. Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, lan tỏa sang nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn, khiến sắc đỏ bao trùm bảng điện.

Ngay khi kết thúc phiên khớp lệnh ATO, VN-Index đã ghi nhận mức giảm tới 27 điểm so với tham chiếu. Đà rơi nhanh chóng tạo ra tâm lý bất ngờ cho giới đầu tư sau chuỗi ngày tăng liên tiếp.

Điểm sáng hiếm hoi là lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh, tận dụng cơ hội chiết khấu giá để gom hàng. Điều này giúp VN-Index phần nào thu hẹp mức giảm trong nhịp đầu. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn cho thấy bên bán chiếm ưu thế, liên tục áp đảo lực cầu và giữ thị trường trong trạng thái tiêu cực.

Xu hướng giằng co quyết liệt giữa hai phe mua và bán đã đẩy thanh khoản toàn thị trường lên cao. Chỉ tính đến 10h30, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đã vượt 21.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn cuồn cuộn chảy vào thị trường bất chấp rủi ro ngắn hạn.

chung khoan giam manh anh 1

Chứng khoán Việt Nam bị bán tháo. Ảnh: FireAnt.

Tính đến 11h, chỉ số VN-Index lao dốc hơn 43 điểm, tương đương mức giảm 2,56% so với tham chiếu, giảm về dưới 1.645 điểm. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với các chỉ số chính trên sàn Hà Nội, với HNX-Index giảm gần 11 điểm (-3,85%) xuống 273 điểm; UPCoM-Index giảm 0,94 điểm (-0,85%) xuống dưới 110 điểm.

Số lượng mã tăng bị thu hẹp đáng kể. Toàn thị trường chỉ ghi nhận 204 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần), 866 mã giữ tham chiếu và 536 mã giảm (gồm 21 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 26 mã giảm và chỉ 3 mã tăng (BID, VCB, VIB) cùng 1 mã giữ tham chiếu là SSB. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm gần 64 điểm xuống vùng 1.810 điểm.

Áp Lực kéo VN-Index đi xuống sáng nay chủ yếu đến từ đà giảm của các mã vốn hóa lớn như VPB, VHM, TCB, HPG, VIC, LPB, GVR, ACB, MBB, cùng BSR.

Trong khi lực đỡ từ các cổ phiếu VCB, BID, MSB, SJS, POW, VIB, OCB, KBC, NAB không đủ để giữ thị trường.

Nhóm cổ phiếu bất động sản đang là nhân tố kéo chân VN-Index. Ngoài những cái tên kể trên, nhóm này ghi nhận các mã PDR (-2,7%), DXG (-3,6%), DIG (-3,9%), NVL (-3,6%), DXG (-3,8%), HDC (-3,7%) điều chỉnh với biên độ lớn.

Tương tự, nhóm xây dựng - đầu tư công cũng không khá khẩm hơn khi chứng kiến CII (-2,8%), VCG (-1,9%), GEX (-1,8%), VGC (-3,7%), DPG (-3,5%), CTI (-3,3%) quay đầu giảm mạnh.

Các mã tiêu dùng cũng chịu chung số phận, điển hình có MSN (-2%), VNM (-1,2%), BAF (-2,9%), HAG (-2,4%), ANV (-3,3%), SAB (-1%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngành ngân hàng như VCB (-3,7%), BID (+5%) , CTG (+0,6%), MSB (+3,4%), VIB (+1,9%), OCB (+3,8%), NAB (+2,5%) và SSB (+0,9%) đang cố gắng bảo vệ chỉ số và cản bước đà lao dốc.

Khối ngoại ra sức bán ròng với quy mô 1.000 tỷ đồng trong hơn một giờ giao dịch. Trong đó, dẫn đầu danh mục bán ra là HPG (-467 tỷ đồng), VPB (-106 tỷ đồng), SHB (-86 tỷ đồng).

Trong khi đó, tiền ngoại được điều hướng sang HDB (+72 tỷ đồng), VCB (-62 tỷ đồng), VIX (-59 tỷ đồng).

Minh Khánh

