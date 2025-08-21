Cổ phiếu vượt đỉnh nhiều như 'nấm sau mưa'

Nhóm ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” của chứng khoán Việt Nam khi toàn bộ 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng. VN-Index bật tăng hơn 20 điểm.

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thể hiện sức bật ngay trong đầu phiên 21/8. Với vai trò dẫn dắt rõ nét từ nhóm tài chính - ngân hàng, VN-Index dễ dàng bứt phá khỏi mốc tham chiếu, thậm chí có thời điểm leo hơn 22 điểm chỉ trong giờ giao dịch đầu tiên.

Đà đi lên của chỉ số có lúc chững lại do áp lực chốt lời lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, khiến thị trường xuất hiện rung lắc nhẹ. Tuy nhiên, lực cầu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm vẫn đủ mạnh để giữ nhịp tăng, qua đó giúp VN-Index duy trì sắc xanh chủ đạo.

Thanh khoản toàn thị trường tính đến 10h30 đạt 20.000 tỷ đồng , giảm nhẹ so với phiên liền trước. Mức thanh khoản này phản ánh tâm lý giao dịch bớt căng thẳng hơn, khi thị trường không còn chịu áp lực giằng co quá lớn như các phiên trước đó.

Hiện VN-Index tăng 21,63 điểm (+1,3%) lên 1.685,82 điểm; HNX-Index tăng 2 điểm (+0,7%) lên 285,74 điểm; UPCoM-Index tăng 1,46 điểm (+1,3%) lên 111,14 điểm.

Tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn diễn ra. Cả 3 chỉ số đều tăng, song bảng điện tử vẫn bị sắc đỏ lấn át. Toàn thị trường ghi nhận 289 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần), 959 mã giữ tham chiếu và 357 mã giảm (gồm 4 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 21 mã tăng (gồm VIB và STB tăng trần), 3 mã đứng giá và 6 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 30 điểm lên 1.859 điểm.

VN-Index tăng không ngừng nghỉ. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, 10 cái tên ảnh hưởng tích cực lên VN-Index sáng nay đều là mã ngân hàng, gồm TCB (+5,6%), BID (+3,8%), VCB (+2,7%), VPB (+2,9%), LPB (+4,9%), STB (tăng trần), CTG (+2,8%), HDB (+4,6%), VIB (tăng trần) và MBB (+2,3%).

Đà tăng sáng nay cũng giúp nhiều cổ phiếu thiết lập mặt bằng kỷ lục giá mới như TCB, VPB, STB, LPB, HDB... Bất chấp việc giá cổ phiếu đã neo mức cao, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn được lãnh đạo và người nhà lãnh đạo gom mạnh.

Điển hình như VPB của VPBank, bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT, mới đây đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện giai đoạn 26/8-24/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Nhung sở hữu 36,1 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 0,45% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu tại ngân hàng lên 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,58%.

Trước bà Nhung, 2 người con gái của ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân cũng đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu trong cùng giai đoạn.

Chiều ngược lại, nhóm cản bước chỉ số đến từ nhiều mã ngành khác như, gồm VIC (-0,1%), VHM (-0,5%), VJC (-2,4%), VGC (-3,7%), VPL (-0,3%), KDH (-2,5%), HVN (-1,4%), BCM (-1,1%), DGC (-1,9%) và NVL (-0,9%).

Khối ngoại vẫn miệt mài chốt lời để bảo vệ thành quả, trong giờ giao dịch đầu tiên sáng nay đã bán ròng 700 tỷ đồng . Các mã dẫn đầu danh mục gồm có VPB (- 303 tỷ đồng ), HPG (- 58 tỷ đồng ), GEX (- 52 tỷ đồng ).

Trong khi đó, SSI được gom 175 tỷ đồng , BID (+ 56 tỷ đồng ), VND (+ 51 tỷ đồng ).