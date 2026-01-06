Giá đồng thiết lập kỷ lục mới, chạm mức 13.173 USD một tấn

Giá đồng COMEX đã leo lên mức 13.173 USD/tấn, tăng gần 5% trong bối cảnh thị trường phản ứng trước các rủi ro nguồn cung và sự dịch chuyển dòng hàng vật chất vào Mỹ.

Phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận lực mua lan rộng trên thị trường kim loại khi toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm đều đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.

Đáng chú ý, giá đồng COMEX đã leo lên mức cao kỷ lục khi chạm mức 13.173 USD /tấn, tăng gần 5% trong bối cảnh thị trường phản ứng trước các rủi ro nguồn cung và sự dịch chuyển dòng hàng vật chất vào Mỹ.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà tăng được hỗ trợ do lo ngại gián đoạn sản xuất tại Chile, sau khi mỏ Mantoverde của Capstone Copper đối mặt với cuộc đình công từ ngày 2/1. Doanh nghiệp này cho biết công suất khai thác có thể chỉ duy trì khoảng 30% so với mức bình thường.

Ở hạ nguồn, thị trường cũng ghi nhận hoạt động tích trữ gia tăng tại Mỹ, trong bối cảnh lo ngại Washington có thể áp thuế đối với đồng tinh luyện nhập khẩu trong năm nay.

Tính đến ngày 5/1, tồn kho đồng tại sàn COMEX đạt hơn 456.000 tấn, mức cao kỷ lục, vượt xa tồn kho tại LME (142.000 tấn) và SHFE (111.700 tấn).

Việc tồn kho tăng tại Mỹ phản ánh sự dịch chuyển dòng hàng, hơn là tình trạng dư cung. Lượng đồng tập trung vào hệ thống kho COMEX làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt tại các khu vực khác, qua đó hỗ trợ giá toàn cầu.

Về dài hạn, cán cân cung - cầu dự báo sẽ thắt chặt hơn. Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) dự báo thị trường đồng tinh luyện toàn cầu sẽ chuyển từ thặng dư 178.000 tấn trong năm 2025 sang thâm hụt khoảng 150.000 tấn trong năm 2026.

Trong khi nhu cầu vẫn đang được hỗ trợ nhờ quá trình chuyển dịch năng lượng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mỗi xe điện tiêu thụ trung bình 53,2 kg đồng, cao hơn nhiều so với 22,3 kg của xe sử dụng động cơ đốt trong. Các dự án điện gió và điện mặt trời cần từ 2.800-8.000 kg đồng cho mỗi MW công suất, so với tối đa khoảng 1.500 kg/MW của các nhà máy điện truyền thống.

Tín hiệu phục hồi từ Trung Quốc cũng góp phần cải thiện triển vọng nhu cầu. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy chỉ số PMI sản xuất tháng 12 đạt 50,1 điểm, lần đầu vượt ngưỡng 50 sau 8 tháng.

Công ty nghiên cứu BMI cho rằng trong năm 2026, nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng xanh sẽ bù đắp phần lớn sự suy yếu của bất động sản Trung Quốc, qua đó tiếp tục hỗ trợ giá đồng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm với các gián đoạn nguồn cung.

Theo ghi nhận từ MXV, nhóm năng lượng phiên hôm qua chứng kiến lực mua chiếm ưu thế với 4 trên 5 mặt hàng đồng loạt tăng giá; trong đó, giá hai mặt hàng dầu thô thu hút sự chú ý của thị trường khi đồng loạt tăng mạnh sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Cụ thể, giá dầu thô thế giới đã tăng hơn 1,7% trong phiên hôm qua, đạt mức 58,3 USD /thùng đối với dầu WTI và 61,8 USD /thùng đối với dầu Brent.

Đà tăng của giá dầu trong phiên hôm qua được thúc đẩy bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa quyết định chiến lược của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh (OPEC+), tình hình rủi ro địa chính trị leo thang tại Venezuela và những tín hiệu tích cực từ thị trường vật chất, từ đó tạo thành ba trụ đỡ chính hỗ trợ cho xu hướng giá. Theo đó, cuộc họp của nhóm OPEC+ diễn ra vào ngày 4/1 đã đặt nền tảng quan trọng khi nhóm quyết định vẫn giữ nguyên lập trường sẽ tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý 1/2026. Trong bối cảnh giá dầu năm 2025 ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ 2020, động thái này được thị trường đánh giá là tín hiệu ưu tiên ổn định giá.

Bên cạnh đó, diễn biến tại Venezuela cũng trở thành chất xúc tác quan trọng hỗ trợ giá dầu thế giới. Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và tuyên bố tiếp quản tiến trình chuyển giao quyền lực, hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela gần như bị phong tỏa hoàn toàn, buộc công ty quốc doanh PDVSA phải cắt giảm sản lượng do thiếu công suất lưu trữ. Hơn 17 triệu thùng dầu bị mắc kẹt trên các tàu ngoài khơi, trong khi tồn kho trong nước tiến sát giới hạn. Điều này khiến thị trường chuyển từ kỳ vọng Venezuela có thể quay lại chuỗi cung ứng sang đánh giá đây là một rủi ro gián đoạn nguồn cung thực sự.

Song song với đó, thị trường vật chất cũng gửi đi những tín hiệu hỗ trợ rõ nét hơn. Theo Vortexa, lượng dầu lưu trữ nổi đã giảm 3,4% trong tuần kết thúc vào ngày 2/1, cho thấy áp lực tồn kho đang hạ nhiệt. Đồng thời, dữ liệu từ Kpler cho thấy nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng, khi nhập khẩu dầu thô tháng 12 của nước này đã tăng tới 10% so với tháng trước, lên mức kỷ lục 12,2 triệu thùng/ngày, phản ánh hoạt động tái tích trữ mạnh của nước này.

Ngoài ra, việc đồng USD suy yếu cùng với chứng khoán toàn cầu tăng điểm và căng thẳng địa chính trị lan rộng, đã khiến dòng tiền quay trở lại thị trường dầu. Dù chưa đảo ngược được trạng thái dư cung cấu trúc, sự đồng bộ của các yếu tố trên vẫn đủ mạnh để kéo giá tăng vọt ngày 5/1 và được dự báo tiếp tục là lực đỡ chính trong các phiên sắp tới.