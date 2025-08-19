Cổ phiếu tăng không ngừng nghỉ, vốn hóa VPBank vượt VietinBank

Cổ phiếu VPB bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 19/8, trở thành đầu tàu kéo VN-Index vượt 1.650 điểm. Diễn biến này giúp vốn hóa VPBank vươn lên top 6 sàn HoSE, xếp trên cả VietinBank.

VPBank trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn thứ 6 sàn HoSE. Ảnh: VPB.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì sức "nóng" trong phiên giao dịch ngày 19/8, bất chấp diễn biến rung lắc mạnh ở nhiều nhóm ngành. Trước sức ép bán ra tại các cổ phiếu sản xuất, tiêu dùng và công nghệ, 2 trụ cột chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường là tài chính và bất động sản đã trở thành bệ đỡ chính, giữ nhịp và kéo VN-Index tiến lên vùng cao mới.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số mở cửa trong sắc xanh và duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 1.650 điểm. Đến buổi chiều, lực cầu dồn dập vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đã giúp VN-Index có nhịp bứt phá mạnh gần 30 điểm, chạm đỉnh 1.665 điểm - mức cao nhất trong ngày.

Dù áp lực chốt lời xuất hiện sau đó khiến chỉ số thu hẹp phần nào thành quả, thị trường vẫn khép lại với sự hưng phấn lan tỏa.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,83 điểm (+1,1%) lên 1.654,2 điểm; HNX-Index tăng 2,58 điểm (+0,9%) lên 286,45 điểm; UPCoM-Index tăng 0,8 điểm (+0,7%) lên 109,78 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm sáng, cho thấy dòng tiền chưa hề suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt mốc 60.000 tỷ đồng . Con số này thể hiện tâm lý nhà đầu tư vẫn hăng hái nhập cuộc, bất chấp những nhịp điều chỉnh cục bộ.

Bảng điện tử chứng kiến sự áp đảo của sắc xanh khi có 505 mã tăng (gồm 60 mã tăng trần), 787 mã giữ tham chiếu và 313 mã giảm (gồm 5 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 16 mã tăng (gồm VPB tăng trần), 4 mã đứng giá và 10 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ nhờ tăng hơn 24 điểm và vượt mốc 1.810 điểm.

VN-Index tiếp tục đóng cửa ở mốc cao mới. Ảnh: TradingView.

Với biên độ tăng kịch trần, cổ phiếu VPB dẫn đầu nhóm kéo VN-Index đi lên hôm nay cùng với các mã ngân hàng khác như TCB (+3,3%), LPB (+6,7%), ACB (+5,2%), HDB (+6,6%), CTG (+2,3%), TPB (+5,5%) và MBB (+1,4%). Chỉ có 2 mã phi tài chính gồm BSR (tăng trần) và HVN (tăng trần) góp mặt trong top 10 mã ảnh hưởng tích cực lên chỉ số.

Kể từ đầu tháng 8, thị giá VPB đã liên tục dò đỉnh mới. Tính riêng năm nay, mã cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi. Vốn hóa của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nhờ đó leo lên vị trí lớn thứ 6 sàn HoSE với 271.300 tỷ đồng, xếp trên cả ngân hàng quốc doanh như VietinBank.

Diễn biến tích cực xuất hiện trong bối cảnh CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) - công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái tài chính của VPBank - chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể chưa được công bố, song nguồn tin riêng từ Tri Thức - Znews cho biết trọng tâm sẽ xoay quanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thực hiện ngay trong quý IV năm nay.

VPBankS định vị là một công ty công nghệ tài chính, đầu tư mạnh vào công nghệ và đội ngũ phân tích chuyên nghiệp. Cách tiếp cận này cho phép công ty phát triển các sản phẩm thông minh, có thể phục vụ cùng lúc hàng trăm nghìn khách hàng.

Nửa đầu năm 2025, VPBankS báo lãi trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, qua đó lọt vào top 5 toàn ngành.

Cùng thời điểm, quy mô tổng tài sản của VPBankS đạt gần 51.000 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu lên tới 18.200 tỷ đồng , lần lượt nằm trong top 3 và top 4 thị trường. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng tăng vọt, đạt gần 18.000 tỷ đồng, tức gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng.

Chiều ngược lại, nhóm cản bước thị trường bao gồm những cái tên như MWG (-2,9%), VCB (-0,5%), HPG (-0,9%), SHB (-1,9%), BVH (-2,6%), GEE (-2,5%), VIX (-1,9%), DCM (-3,1%), GEX (-1,3%) và PLX (-1,2%).

Khối ngoại vẫn chưa ngừng bán ròng và đã ghi nhận phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp với quy mô 1.500 tỷ đồng . Trong đó, cổ phiếu MWG dẫn đầu nhóm bị “xả hàng” với 329 tỷ đồng , kế đó là KDH (- 180 tỷ đồng ), HPG (- 161 tỷ đồng ), FPT (- 157 tỷ đồng ), VIC (- 136 tỷ đồng ).

Trong khi đó, tiền ngoại tập trung chảy vào SSI (+ 100 tỷ đồng ), DIG (+ 94 tỷ đồng ), SHS (+ 84 tỷ đồng ).