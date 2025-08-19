Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu một công ty đầu tư tài sản số tăng dựng đứng

  • Thứ ba, 19/8/2025 15:56 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Sau chuỗi 3 phiên tăng trần liên tiếp, cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA đã tăng gấp 3,5 lần so với đầu năm. Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp chuyên đầu tư vào tài sản số.

Lợi nhuận của HVA chủ yếu đến từ các khoản doanh thu hoạt động tài chính. Ảnh: Reuters.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA bất ngờ trở thành tâm điểm khi tăng dựng đứng thời gian gần đây. Trong phiên 19/8, cổ phiếu này tiếp tục tăng trần, qua đó ghi nhận phiên tăng kịch biên độ thứ 3 liên tiếp trên UPCoM.

Hiện thị giá HVA tạm dừng ở mốc 21.500 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3,5 lần so với hồi đầu năm, đồng thời xác lập mức đỉnh mới kể từ khi niêm yết.

Theo giới thiệu trên website, HVA tham gia nhiều lĩnh vực từ dịch vụ ngân hàng - đầu tư, tư vấn và ủy thác M&A, hỗ trợ tài chính, bán buôn kim loại quý, bất động sản công nghiệp, nhượng quyền thương mại, cho tới phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là danh mục hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) của HVA lại gắn với các tài sản đặc biệt, bao gồm vàng, tiền mặt và cả tài sản số.

Đáng nói, các đối tác được liệt kê đều mang những cái tên dễ khiến nhà đầu tư liên tưởng ngay tới các đồng tiền kỹ thuật số phổ biến trên thế giới như Bitcoin, Ethereum hay Binance, chẳng hạn CTCP Công nghệ Chuỗi khối BTC, ETH hay BNB.

Tuy vậy, hiện tại pháp luật Việt Nam vẫn chưa công nhận tính hợp pháp của các tài sản số này.

Trên website công ty, HVA cho biết đã rót tổng cộng gần 141 tỷ đồng, với mức sinh lời tạm tính gần 100%. Các khoản đầu tư từ năm 2024 đều ghi nhận mức tăng mạnh, thậm chí hàng trăm phần trăm. Thế nhưng, công ty chỉ công bố tỷ suất lợi nhuận hàng năm (APY) ở mức 5%, ngang bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 12 tháng.

Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của HVA đạt gần 151 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 157 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các hợp đồng BCC nói trên được ghi nhận dưới khoản mục “phải thu ngắn hạn khác".

dau tu tai san so, co phieu hva anh 1

Cổ phiếu HVA tăng dựng đứng gần đây. Ảnh: TradingView.

Trong kỳ, HVA ghi nhận doanh thu tài chính gần 1,8 tỷ đồng, chủ yếu từ lãi các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tài chính đạt 3,5 tỷ đồng, trở thành nguồn lợi nhuận chính trong bối cảnh mảng kinh doanh cốt lõi gần như chỉ đủ bù đắp chi phí.

Cụ thể, riêng quý II, HVA báo doanh thu thuần hơn 20 tỷ đồng, gấp 70 lần so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chỉ ở mức 1,4 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần 1,9 tỷ đồng.

Nhờ khoản lãi tài chính, công ty vẫn khép quý với lợi nhuận sau thuế hơn 1 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Tính chung nửa đầu 2025, HVA đạt doanh thu thuần 41 tỷ đồng và lãi sau thuế 3,3 tỷ đồng, cao gấp 87 lần và 18 lần cùng kỳ năm trước.

Nếu quy đổi, mức lãi 3,5 tỷ đồng trên tổng vốn khoảng 140 tỷ đồng tương đương tỷ suất sinh lời 5%/năm, trùng khớp với con số APY mà công ty công bố. Điều này cho thấy dù các đối tác hợp tác của HVA báo mức sinh lợi khủng từ các khoản đầu tư vào tài sản số, phần lợi nhuận thực tế HVA nhận về lại khá khiêm tốn so với số vốn đã bỏ ra.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

đầu tư tài sản số cổ phiếu hva Bitcoin Tiền mã hóa hva tài sản số bitcoin

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

