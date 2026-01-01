Một 'đại gia' vàng bị cơ quan thuế phạt hành chính

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Thuế TP.HCM.

PNJ cho biết đã khắc phục các điểm thiếu sót, vi phạm theo kết luận thanh tra NHNN. Ảnh: PNJ.

Theo quyết định xử phạt, PNJ đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm, chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 123/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Tình tiết tăng nặng được xác định là vi phạm nhiều lần.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, nếu không chấp hành, PNJ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 6 ngân hàng, doanh nghiệp vàng, trong đó có PNJ.

Tại công ty này, thanh tra phát hiện có vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn.

PNJ thông tin đến hiện tại, công ty đã khắc phục các điểm thiếu sót, vi phạm mà đoàn thanh tra chỉ ra trong đợt thanh tra năm 2024-2025, để sớm ổn định hoạt động kinh doanh trong năm 2026.

Trong hoạt động kinh doanh, PNJ khẳng định luôn cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về chế độ kế toán.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III/2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 8.136 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trong quý của công ty đã tăng gấp 2,3 lần, đạt 496 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng , giảm 13%, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.610 tỷ đồng , tăng gần 17%.

Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Tại thị trường trong nước, PNJ hiện vẫn là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường tính theo số lượng điểm bán với 429 cửa hàng, gồm: 422 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.