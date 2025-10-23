PNJ ghi nhận lợi nhuận quý III tăng mạnh lên 496 tỷ đồng, qua đó hoàn thành hơn 80% kế hoạch kinh doanh năm dù sức mua trang sức trên thị trường còn yếu.

Biên lợi nhuận gộp bình quân 9 tháng đầu năm của PNJ cải thiện nhờ chuyển dịch cơ cấu doanh thu. Ảnh: Duy Hiệu.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng , tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trong quý của công ty đã tăng gấp 2,3 lần, đạt 496 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.353 tỷ đồng , giảm 13%, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 1.610 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

PNJ LÃI LỚN QUÝ III/2025 KQKD theo quý của PNJ. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 12594 9519 7130 8581 9635 7582 8136 Lãi ròng

738 429 216 733 678 442 496

Bất chấp sức mua thị trường trang sức suy yếu do giá vàng liên tục lập đỉnh, doanh thu bán lẻ của PNJ vẫn tăng 5% so với cùng kỳ và cũng là trợ lực chính hỗ trợ tăng trưởng cho doanh nghiệp, khi chiếm 66% trong tổng cơ cấu doanh thu.

Theo PNJ, kết quả này đến từ việc doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ thống bán lẻ, triển khai hiệu quả các chương trình marketing thu hút khách hàng mới, đồng thời điều chỉnh danh mục sản phẩm linh hoạt theo xu hướng tiêu dùng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, mảng bán sỉ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi doanh thu tăng 5% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp khẳng định việc duy trì sản xuất trong điều kiện tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn và quy trình giúp PNJ giữ được niềm tin từ đối tác và khách hàng, nhất là khi thị trường ngày càng chú trọng đến tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Khi mảng bán lẻ và bán sỉ tăng tỷ trọng, doanh thu từ vàng 24K trong 9 tháng đầu năm giảm còn 22%, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 35% cùng kỳ.

Sự chuyển dịch cơ cấu này góp phần giúp biên lợi nhuận gộp bình quân cải thiện, đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% của cùng kỳ 2024.

Ngoài ra, giá trị thu hồi từ hàng hóa mua lại tăng nhờ giá vàng cao, cùng với việc kiểm soát chặt chi phí vận hành, đã giúp PNJ nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng biên lợi nhuận.

Tại Việt Nam, PNJ hiện vẫn là doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc, đá quý lớn nhất thị trường tính theo số lượng điểm bán với 429 cửa hàng, gồm: 422 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.