Sau Thế Giới Di Động, ông Phạm Nhật Vượng bắt tay với PNJ làm trạm sạc

PNJ vừa ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp liên quan ông Phạm Nhật Vượng gồm VinFast, GSM và V-Green để triển khai ưu đãi xe điện, taxi điện và trạm sạc.

Theo ký kết, PNJ và V-Green sẽ lên kế hoạch phát triển hạ tầng sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy của doanh nghiệp. Ảnh: PNJ

Ngày 25/9, trong khuôn khổ tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh - Cơ hội đầu tư bứt phá" thuộc chương trình HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác (Memorandum of Understanding - MOU) với 3 đối tác VinFast, GSM, V-Green.

VinFast, GSM và V-Green đều thuộc hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup, cùng hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao thông bền vững. Trong đó, VinFast đảm nhiệm vai trò sản xuất ôtô, xe máy điện; GSM vận hành dịch vụ di chuyển và logistics xanh; còn V-Green phát triển hạ tầng trạm sạc và đổi pin.

Theo thỏa thuận, PNJ sẽ phối hợp với VinFast thực hiện các chương trình khuyến khích nhân viên chuyển đổi phương tiện cá nhân sang xe điện thông qua các hoạt động trải nghiệm, chính sách ưu đãi khi mua ôtô và xe máy điện...

Với GSM, PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng thời tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng, góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện với môi trường.

Song song đó, PNJ và CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green cùng lên kế hoạch phát triển hạ tầng sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ. Việc lắp đặt sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ nhân viên và khách hàng khi sử dụng phương tiện điện.

PNJ ký kết thỏa thuận hợp tác với ba đối tác chiến lược VinFast, GSM, V-Green. Ảnh: Đông Lê.

Đại diện PNJ cho biết việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ phương tiện cá nhân, logistics đến hạ tầng sạc giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, đồng thời lan tỏa mô hình giao thông xanh trong cộng đồng, đây cũng là hành động cụ thể hóa tuyên bố ESG mà công ty theo đuổi.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc V-Green nhận định sự hợp tác của các doanh nghiệp trong nước có thể góp phần hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Trước PNJ, V-Green cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CTCP Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ôtô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.

Ngay trong năm nay, hai bên dự kiến lắp đặt 350 trạm sạc ôtô điện cùng 1.360 tủ đổi pin xe máy điện, trong đó 360 tủ đặt kèm các trạm sạc ôtô và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Đến năm 2026, mạng lưới sẽ được bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ôtô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.