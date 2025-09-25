Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau Thế Giới Di Động, ông Phạm Nhật Vượng bắt tay với PNJ làm trạm sạc

  • Thứ năm, 25/9/2025 18:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

PNJ vừa ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp liên quan ông Phạm Nhật Vượng gồm VinFast, GSM và V-Green để triển khai ưu đãi xe điện, taxi điện và trạm sạc.

Theo ký kết, PNJ và V-Green sẽ lên kế hoạch phát triển hạ tầng sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy của doanh nghiệp. Ảnh: PNJ

Ngày 25/9, trong khuôn khổ tọa đàm "Chuyển đổi giao thông xanh - Cơ hội đầu tư bứt phá" thuộc chương trình HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác (Memorandum of Understanding - MOU) với 3 đối tác VinFast, GSM, V-Green.

VinFast, GSM và V-Green đều thuộc hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup, cùng hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao thông bền vững. Trong đó, VinFast đảm nhiệm vai trò sản xuất ôtô, xe máy điện; GSM vận hành dịch vụ di chuyển và logistics xanh; còn V-Green phát triển hạ tầng trạm sạc và đổi pin.

Theo thỏa thuận, PNJ sẽ phối hợp với VinFast thực hiện các chương trình khuyến khích nhân viên chuyển đổi phương tiện cá nhân sang xe điện thông qua các hoạt động trải nghiệm, chính sách ưu đãi khi mua ôtô và xe máy điện...

Với GSM, PNJ sẽ ưu tiên sử dụng taxi điện GSM cho nhu cầu đi lại nội bộ và logistics kinh doanh, đồng thời tài trợ mã di chuyển Xanh SM cho nhân viên và khách hàng, góp phần hình thành thói quen di chuyển thân thiện với môi trường.

Song song đó, PNJ và CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green cùng lên kế hoạch phát triển hạ tầng sạc điện tại hệ thống cửa hàng, văn phòng và nhà máy của PNJ. Việc lắp đặt sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật và sự cho phép của các bên liên quan, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ nhân viên và khách hàng khi sử dụng phương tiện điện.

PNJ, VinFast, GSM, V-Green anh 1

PNJ ký kết thỏa thuận hợp tác với ba đối tác chiến lược VinFast, GSM, V-Green. Ảnh: Đông Lê.

Đại diện PNJ cho biết việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ phương tiện cá nhân, logistics đến hạ tầng sạc giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, đồng thời lan tỏa mô hình giao thông xanh trong cộng đồng, đây cũng là hành động cụ thể hóa tuyên bố ESG mà công ty theo đuổi.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc V-Green nhận định sự hợp tác của các doanh nghiệp trong nước có thể góp phần hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Trước PNJ, V-Green cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với CTCP Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ôtô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.

Ngay trong năm nay, hai bên dự kiến lắp đặt 350 trạm sạc ôtô điện cùng 1.360 tủ đổi pin xe máy điện, trong đó 360 tủ đặt kèm các trạm sạc ôtô và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Đến năm 2026, mạng lưới sẽ được bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ôtô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

Đại gia vàng trang sức lãi hơn 6 tỷ/ngày

Nửa đầu năm nay, PNJ ghi nhận doanh thu hơn 17.200 tỷ đồng, giảm hơn 20% do doanh thu vàng miếng sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ chuyển dịch cơ cấu, biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt.

00:00 29/7/2025

Dồn lực cho VinFast, ông Phạm Nhật Vượng thắng lớn

Cùng với việc liên tục dùng tiền cá nhân tài trợ hoạt động cho VinFast, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng liên tục gia tăng, hiện đã chạm mốc 15 tỷ USD.

06:25 22/9/2025

Vì sao ông Phạm Nhật Vượng chọn Thế Giới Di Động?

Hơn 2.000 trạm sạc, điểm đổi pin VinFast sẽ được đặt tại hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động. Có một lý do khiến hệ thống bán lẻ này trở thành mảnh ghép quan trọng của V-Green.

10:18 17/9/2025

Liên Phạm

PNJ VinFast GSM V-Green Phạm Nhật Vượng Thế giới Di động Vingroup VinFast PNJ xe điện di chuyển xanh vingroup phạm nhật vượng

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

