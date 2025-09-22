Dồn lực cho VinFast, ông Phạm Nhật Vượng thắng lớn

Cùng với việc liên tục dùng tiền cá nhân tài trợ hoạt động cho VinFast, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng liên tục gia tăng, hiện đã chạm mốc 15 tỷ USD.

Cổ phiếu VIC tăng "phi mã" từ đầu năm 2025 đến nay giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Giữa khán phòng chật kín cổ đông tại phiên họp thường niên 2024 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, khi đó dõng dạc khẳng định VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh, mà là “sứ mệnh, tương lai” của cả Tập đoàn Vingroup và cá nhân ông sẽ "không bao giờ buông VinFast".

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi giữa tháng 6/2024, vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam một lần nữa khẳng định chắc chắn sẽ "đầu tư cho VinFast đến khi hết tiền thì thôi".

Thực tế chứng minh, những cam kết ông Phạm Nhật Vượng nêu ra kể trên không phải lời nói suông, theo đó, kể từ khi tuyên bố "tất cả vì VinFast", ông Vượng đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng từ tài sản cá nhân để tài trợ hoạt động cho nhà sản xuất xe điện Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại này.

Gần 2 tỷ USD tiền túi cho VinFast

Ngay từ giai đoạn đầu hoạt động, VinFast đã liên tục nhận được các khoản hỗ trợ quy mô lớn từ Vingroup và cá nhân ông Vượng. Tháng 4/2023, ông Vượng công bố gói hỗ trợ gồm 1 tỷ USD từ tài sản cá nhân, cộng thêm 500 triệu USD do Vingroup tài trợ không hoàn lại và 1 tỷ USD cho vay với thời hạn tối đa 5 năm.

Đây cũng là lần hiếm hoi một tỷ phú Việt Nam trực tiếp dùng tiền cá nhân để tài trợ cho một doanh nghiệp với quy mô lớn đến vậy.

Chưa dừng lại, tháng 11/2024, ông Vượng và Vingroup tiếp tục cam kết rót vốn vào VinFast. Trong đó, vị doanh nhân họ Phạm cam kết tài trợ cho hãng ôtô điện này thêm 50.000 tỷ đồng (tương đương 1,9 tỷ USD ) vẫn từ tiền cá nhân, nhằm bảo đảm VinFast có đủ nguồn lực duy trì sản xuất và mở rộng thị trường.

Còn Vingroup cam kết cho vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng đến năm 2026, đồng thời chuyển đổi khoảng 80.000 tỷ đồng nợ hiện hữu thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Những động thái này giúp VinFast vừa cải thiện bảng cân đối kế toán, vừa duy trì khả năng mở rộng sản xuất, đặc biệt tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada và châu Âu.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của Tập đoàn Vingroup cho biết ông Phạm Nhật Vượng đã rót 23.000 tỷ đồng vào VinFast, trong đó riêng quý II giải ngân khoảng 18.000 tỷ đồng .

Tính từ năm 2023 đến hết quý II/2025, tổng số tiền cá nhân mà ông Vượng đã giải ngân cho VinFast lên tới hơn 50.000 tỷ đồng , tương đương gần 2 tỷ USD quy đổi. Cũng tính từ tháng 11/2024 đến giữa năm nay, VinFast đã được công ty mẹ Vingroup cho vay thêm hơn 30.500 tỷ đồng (khoảng hơn 1 tỷ USD ) theo cam kết.

Từ năm 2023 đến hết quý II/2025, tổng số vốn cá nhân mà ông Vượng đã giải ngân cho VinFast đạt gần 2 tỷ USD . Ảnh: Linh Phạm/Bloomberg.

Quy mô vốn tài trợ "khổng lồ" kể trên đã đưa VinFast trở thành một trong những dự án đầu tư đơn lẻ lớn nhất của khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Đặt trong bối cảnh toàn cầu, con số đầu tư của ông Vượng cho VinFast sánh ngang với chiến lược của nhiều tập đoàn ôtô lớn. Với VinFast, sau gần 8 năm thành lập, nhà sản xuất xe điện này vẫn đang nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ cả tập đoàn mẹ và nhà sáng lập.

Càng chi tiền cho VinFast, tài sản ông Vượng càng tăng

Đáng chú ý, trong khi liên tục chi hàng tỷ USD để tài trợ cho VinFast, khối tài sản cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng (theo thống kê của Forbes) lại không ngừng gia tăng.

Bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới năm 2025 công bố hồi tháng 4 của Forbes cho biết ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản khoảng 6,5 tỷ USD , tăng 2,1 tỷ USD so với một năm trước đó. Tuy nhiên, đến nay, tức chỉ sau khoảng 6 tháng, khối tài sản của cá nhân vị doanh nhân Việt Nam đã chạm mốc 15 tỷ USD , tức tăng gần 3 lần.

Với khối tài sản kể trên, ông Vượng hiện đứng thứ 176 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới, và là người Việt Nam đầu tiên nằm trong nhóm 200 người giàu nhất hành tinh.

Đặc biệt, khối tài sản kể trên còn giúp vị tỷ phú Việt Nam xếp trên một loạt doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng châu Á như Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong ( 12,9 tỷ USD ); người giàu nhất Malaysia Robert Kuok ( 13 tỷ USD ); người giàu nhất Philippines Enrique Razon Jr. ( 12,8 tỷ USD )... Còn nếu so với các tỷ phú USD khác trong nước, quy mô tài sản của ông Vượng hiện cao gấp rưỡi so với tổng tài sản của 4 tỷ phú USD còn lại.

Xu hướng gia tăng tài sản mạnh mẽ của ông chủ Tập đoàn Vingroup chủ yếu hưởng lợi từ đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC từ đầu năm 2025 đến nay.

Giá cổ phiếu VIC đã tăng gần gấp 4 lần từ đầu năm 2025 đến nay. Nguồn: FireAnt.

Theo đó, cổ phiếu VIC của Vingroup đã ghi nhận mức tăng ròng gần 280% từ đầu năm nay, hiện giao dịch quanh mức 153.200 đồng/cổ phiếu, cũng là mức cao nhất từ khi niêm yết. Vốn hóa của Vingroup hiện cũng tiệm cận mốc 600.000 tỷ đồng , lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngoài cổ phiếu VIC, một loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan ông Phạm Nhật Vượng cũng đã tăng mạnh năm nay. Trong đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes đã tăng hơn 150%, còn cổ phiếu VRE của Vincom Retail tăng trên 70% trong cùng giai đoạn này. Cũng trong năm nay, CTCP Vinpearl - một thành viên của Tập đoàn Vingroup - đã niêm yết cổ phiếu VPL trên HoSE, hiện có vốn hóa trên 143.000 tỷ đồng .

Nhìn rộng hơn, đà gia tăng tài sản cá nhân của ông Vượng phản ánh sự dịch chuyển của kinh tế trong bối cảnh mới. Việc một doanh nhân Việt Nam có thể gia tăng tài sản hàng tỷ USD chỉ trong vòng vài tháng cho thấy tốc độ tăng trưởng tích cực của thị trường chứng khoán trong nước, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được điều hành linh hoạt để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm nay và trên 10% từ năm 2026.

Đà tăng trưởng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng nói riêng và đà tăng giá của các cổ phiếu "họ Vin" nói chung cũng phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, cũng là nhà sản xuất xe điện duy nhất của Việt Nam đang cạnh tranh trên thị trường quốc tế.