Vì sao ông Phạm Nhật Vượng chọn Thế Giới Di Động?

Hơn 2.000 trạm sạc, điểm đổi pin VinFast sẽ được đặt tại hệ thống bán lẻ của Thế Giới Di Động. Có một lý do khiến hệ thống bán lẻ này trở thành mảnh ghép quan trọng của V-Green.

Mới đây, CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (công ty do ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup thành lập) và CTCP Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ôtô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.

"Chọn mặt gửi vàng"

Tính đến tháng 7, Thế Giới Di Động có khoảng 1.014 cửa hàng Thegioididong.com (bao gồm Topzone) và 2.024 cửa hàng Điện Máy Xanh trên khắp cả nước. Việc phủ sóng rộng khắp, đặc biệt ở cả thành thị và nông thôn, tạo lợi thế lớn trong việc nhanh chóng triển khai trạm sạc và tủ đổi pin.

Đây cũng là lý do lớn nhất V-Green lựa chọn hợp tác, thay vì tốn kém thời gian, chi phí tìm mặt bằng mới. Thông qua hợp tác với Thế Giới Di Động, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có với quy mô hàng nghìn điểm.

Ngay trong năm nay, hai bên dự kiến lắp đặt 350 trạm sạc ôtô điện cùng 1.360 tủ đổi pin xe máy điện, trong đó 360 tủ đặt kèm các trạm sạc ôtô và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập.

Đến năm 2026, mạng lưới sẽ được bổ sung thêm 1.000 trạm sạc ôtô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện.

Ngoài ra, Thế Giới Di Động cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

Được biết, trước khi tiến tới quyết định này, hai bên đã thử nghiệm lắp đặt trạm sạc ôtô tại 10 cửa hàng ở TP.HCM hồi tháng 5. Các điểm này đã ghi nhận người sử dụng và hoạt động hiệu quả, trở thành cơ sở để mở rộng trên quy mô toàn quốc.

Với mỗi điểm, trạm sạc ôtô yêu cầu diện tích sân lớn do kích thước khá to để ít nhất đủ khoảng trống cho 1 chiếc ôtô, trong khi tủ để pin xe máy chỉ chiếm không gian nhỏ, nên dễ bố trí hơn.

Một trạm sạc V-Green đặt tại cửa hàng Thế Giới Di Động. Ảnh: MWG.

Tuy nhiên, Thế Giới Di Động cho biết công ty vẫn đặt ưu tiên hàng đầu cho trải nghiệm khách hàng, do đó, các điểm được lựa chọn phải đủ diện tích để bố trí trạm sạc mà vẫn đảm bảo chỗ để xe và lối đi lại, không làm gián đoạn hoạt động mua sắm

Rút ngắn thời gian phủ sóng

V-Green là công ty do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập, định hướng phát triển mạng lưới sạc xe điện toàn cầu.

Hiện doanh nghiệp này đã xây dựng hơn 150.000 cổng sạc cho xe máy điện và ôtô điện, trải rộng 34 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu đầu tư thêm 150.000 tủ đổi pin trong 3 năm tới, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc cao nhất thế giới.

Thông qua hợp tác với Thế Giới Di Động, V-Green có thể rút ngắn đáng kể thời gian phủ sóng mạng lưới. Các trạm sạc, tủ đổi pin được đặt tại những vị trí trung tâm, quen thuộc với người tiêu dùng, từ đó tăng nhanh lượng người dùng, gia tăng doanh thu dịch vụ và giảm rủi ro hiệu suất thấp ở giai đoạn đầu.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc Công ty V-Green cho biết hợp tác với Thế Giới Di Động là bước tiến quan trọng giúp doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh của người dùng xe điện VinFast.

Thực tế, Thế Giới Di Động được xem là một trong những đối tác phù hợp nhất để các nhà sản xuất xe điện phát triển hạ tầng trạm sạc. Không chỉ V-Green, một số tập đoàn quốc tế cũng từng để mắt đến khả năng hợp tác với hệ thống bán lẻ này.

Cuối năm ngoái, ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh - cho biết đã có buổi làm việc với ông Lu Weibing, Chủ tịch Kinh doanh khối ngoại của Xiaomi toàn cầu.

Hai bên đã bàn thảo về mục tiêu năm 2025 và mở ra cơ hội hợp tác trong các sản phẩm IoT, điện máy cũng như xe điện. Dù đến nay các trao đổi hợp tác chưa được cụ thể hóa, song điều này cho thấy Thế Giới Di Động được đánh giá là đối tác tiềm năng để phát triển hạ tầng sạc, nhờ hệ thống bán lẻ dày đặc.

Với MWG, hợp tác cùng V-Green mở ra cơ hội mở rộng hệ sinh thái dịch vụ. Việc đặt trạm sạc và tủ đổi pin tại cửa hàng cũng có thể kéo thêm khách hàng mới, gia tăng lưu lượng ra vào và thời gian khách ở lại, từ đó tiềm ẩn cơ hội tăng doanh thu từ điện thoại, phụ kiện, điện máy.

Việc đặt trạm sạc tại cửa hàng cũng có thể giúp Thegioididong.vom, Điện Máy Xanh kéo thêm khách hàng mới. Ảnh: MWG.

Ngoài ra, việc trực tiếp tham gia lắp đặt, bảo trì cũng tạo ra nguồn thu dịch vụ mới, gắn bó dài hạn với sự phát triển của thị trường xe điện.

Đồng thời, tham gia vào hạ tầng xanh giúp MWG nâng cao uy tín thương hiệu, phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Dù hợp tác mang nhiều tiềm năng, cả 2 công ty ông Phạm Nhật Vượng và ông Nguyễn Đức Tài đều sẽ phải đối mặt không ít thách thức.

Trong đó, vấn đề diện tích mặt bằng là điều đáng chú ý, bởi các cửa hàng Thegioididong.com, Điện Máy Xanh vốn không dư dả về không gian đỗ xe. Việc dành chỗ cho trạm sạc, tủ đổi pin cần được tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ và trải nghiệm khách hàng.

Về phía vận hành, chi phí hạ tầng điện, bảo trì, an toàn cháy nổ... cũng là những yếu tố đòi hỏi sự chuẩn hóa. Đây là thách thức không chỉ cho Thế Giới Di Động và V-Green, mà còn cho toàn bộ thị trường hạ tầng xe điện tại Việt Nam.