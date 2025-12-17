Cùng PNJ tỏa sáng rực rỡ mùa cuối năm

Khởi động không khí lễ hội, PNJ mang đến chương trình ưu đãi “Mùa lễ hội mới, mùa niềm tin mới” diễn ra từ 12/12 đến 4/1/2026.

Mùa lễ hội cuối năm 2025 mang ý nghĩa của sự hồi phục, khởi đầu mới và điều tốt đẹp đang dần trở lại. Sau những khó khăn, niềm tin được củng cố, mỗi người tìm thấy ngọn lửa hy vọng để bước vào năm mới.

PNJ tung ưu đãi lớn mùa lễ hội

Không chỉ để mua sắm, dịp lễ hội cuối năm còn là lúc nhìn lại hành trình đã qua, tự thưởng cho bản thân và sẻ chia cùng người thân. Mỗi món quà cuối năm trở thành dấu mốc sống đẹp, phần thưởng xứng đáng, niềm vui gắn kết và nguồn động lực mở ra khởi đầu hy vọng.

Sau thời gian nỗ lực, chúng ta bước vào mùa cuối năm với tâm thế vui vẻ.

Đồng hành khách hàng, PNJ mang đến chương trình ưu đãi “Mùa lễ hội mới, mùa niềm tin mới” diễn ra từ 12/12 đến 4/1/2026, với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, khi sở hữu hóa đơn mua sắm trang sức tại PNJ trị giá 5 triệu đồng, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình may mắn và 100% được nhận quà tặng, với giải thưởng cao nhất là xe hơi VinFast VF5. Bên cạnh đó, chương trình mang đến hàng chục nghìn phần quà từ PNJ gồm 50 trang sức từ Mancode by PNJ trị giá 10 triệu đồng, 100 trang sức từ Disney | PNJ trị giá 5 triệu đồng, 1.000 trang sức từ STYLE by PNJ trị giá 800.000 đồng, 2.000 trang sức PNJSilver trị giá 400.000 đồng, 2.000 hộp trang sức PNJ trị giá lên 250.000 đồng, 15.000 túi tote PNJ và hàng chục nghìn phiếu ưu đãi trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra, để không khí lễ hội năm nay thêm phần ấm áp, PNJ gửi tặng ưu đãi rực rỡ đến 7 triệu đồng.

Đối với dòng hàng trang sức vàng/platium/đồng hồ, khách hàng nhận ưu đãi sau: Hóa đơn mua sắm từ 10 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng được nhận ưu đãi 800.000 đồng; hóa đơn mua sắm từ 35 triệu đồng đến dưới 60 triệu đồng nhận ưu đãi 2,5 triệu đồng; hóa đơn mua sắm từ 60 triệu đồng đến dưới 90 triệu đồng nhận ưu đãi 5 triệu đồng; hóa đơn mua sắm từ 90 triệu đồng trở lên nhận ưu đãi 7 triệu đồng.

Còn đối với dòng trang sức vàng của STYLE by PNJ, trang sức bạc/hợp kim cao cấp thuộc nhãn hàng khác, khách hàng nhận ưu đãi sau: Hóa đơn mua sắm từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng nhận ưu đãi 120.000 đồng; hóa đơn mua sắm từ 2 triệu đồng trở lên nhận ưu đãi 250.000 đồng.

Bên cạnh đó, PNJ mang đến combo ưu đãi kim cương rời dưới 5.4 ly lên đến 2 triệu đồng và ưu đãi trang sức vỏ 10%. Cụ thể, với kim cương từ 3.6 ly đến dưới 4.5 ly nhận ưu đãi 500.000 đồng cho kim cương rời, 9% cho trang sức vỏ; với kim cương từ 4.5 ly đến dưới 5.4 ly nhận ưu đãi 2 triệu đồng cho kim cương rời, 10% cho trang sức vỏ.

Nhằm tri ân khách hàng VIP đồng hành PNJ suốt nhiều năm qua, khi mua sắm trang sức trong các ngày gồm đợt 1 (12-13-14/12), đợt 2 (19-20-21/12), đợt 3 (26-27-28/12) và đợt 4 (31/12), khách VIP nhận đặc quyền ưu đãi cộng thêm 1,5% trên chính sách hiện hành.

Ngoài ra, nhiều ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng của PNJ như PNJ x Hello Kitty, Disney | PNJ, Doraemon | PNJ, STYLE by PNJ, Mancode by PNJ, ARTA by PNJ cũng được thiết kế riêng cho mùa lễ hội, giúp khách hàng có đa dạng lựa chọn để tô điểm cho phong cách riêng.

PNJ mang đến hàng nghìn ưu đãi rực rỡ mùa lễ hội.

Trải nghiệm không gian mua sắm cuối năm

Ngoài chương trình ưu đãi hấp dẫn, PNJ mang đến không gian mua sắm rực rỡ tại 6 khu vực trên toàn quốc gồm GO! Buôn Mê Thuột (18-21/12), Aeon Mall Huế (20-21/12), Aeon Mall Bình Dương (20-21/12), Vạn Hạnh Mall (22-25/12), Sense City Cà Mau (26-28/12) và Aeon Mall Hải Phòng (31/12-4/1/2026).

Mỗi điểm dừng là một không gian trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi khách hàng có thể thưởng lãm và mua sắm bộ sưu tập trang sức từ PNJ. Bên cạnh trải nghiệm mua sắm, PNJ còn tổ chức hoạt động tương tác thú vị như thử thách bingo và tham gia hoạt động bowling săn trang sức giáng sinh cùng PNJ. Song song, khách được thư giãn trong không gian âm nhạc acoustic, tận hưởng giai điệu ấm áp mùa lễ hội.

Trang sức không chỉ tô điểm cho diện mạo của phái đẹp, mà còn là món quà tri ân ý nghĩa.

Mùa lễ hội mới là mùa của niềm tin mới. Trang sức PNJ đồng hành cùng bạn trên hành trình tỏa sáng và lan tỏa sự ấm áp đến người xung quanh, tạo nên từng khoảnh khắc hưởng thụ niềm vui thành ký ức đáng nhớ.

