Bitcoin bất ngờ lao dốc sau khi phá đỉnh lịch sử

Ngày 15/8, giá Bitcoin giảm còn 117.000 USD sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố nước này không có kế hoạch mua thêm Bitcoin cho kho dự trữ chiến lược và tài sản số.

Bitcoin lao dốc chỉ vài giờ sau khi lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/8 (giờ Việt Nam), Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 120.000 USD , giao dịch quanh vùng 117.000 USD .

Cú "quay đầu" bất ngờ của Bitcoin diễn ra chỉ vài giờ sau khi lập đỉnh lịch sử 124.457 USD , được thúc đẩy trước đó bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất và loạt chính sách hỗ trợ.

Hiện tại, giá đồng tiền số lớn nhất thế giới đã phục hồi lên khoảng 118.000 USD .

Bitcoin lao dốc vào rạng sáng ngày 15/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: CoinMarketCap.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định trên Fox Business rằng Washington sẽ không mua thêm Bitcoin cho kho dự trữ chiến lược.

"Chúng tôi đã bắt đầu bước vào thế kỷ 21 với một kho dự trữ Bitcoin. Chúng tôi sẽ không mua thêm, nhưng sẽ dùng tài sản tịch thu và tiếp tục bổ sung vào đó", ông nói.

Trước đó, ngày 6/3, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thành lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin và kho tài sản số riêng biệt, ban đầu sử dụng tiền điện tử bị tịch thu từ các vụ án hình sự. Sắc lệnh cũng mở đường cho Bộ Tài chính nước nay mua thêm Bitcoin theo chiến lược "trung lập ngân sách" nhằm tránh tăng gánh nặng chi phí cho người nộp thuế.

Hồi tháng 3, ông Bessent từng kêu gọi thay đổi chiến lược quản lý kho dự trữ Bitcoin, đề xuất chính phủ ngừng bán số Bitcoin tịch thu và "đưa về trong nước" theo khung pháp lý hiện hành. Ông cho biết sau khi bồi thường cho các nạn nhân của các vụ gian lận tài chính, phần Bitcoin còn lại sẽ được bổ sung vào kho dự trữ quốc gia, giúp Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu về tiền số.

Vào tháng 4, ông Bo Hines, khi đó là thành viên Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản số, tiết lộ chính quyền Mỹ đang xem xét các phương án huy động vốn để mua Bitcoin, bao gồm nguồn thu từ thuế quan và đánh giá lại chứng chỉ vàng của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, cú giảm giá hôm thứ Năm diễn ra chỉ vài giờ sau khi giá Bitcoin vượt qua vốn hóa 2.400 tỷ USD của Google để trở thành tài sản lớn thứ 5 toàn cầu, trước khi tâm lý hưng phấn hạ nhiệt bởi lập trường thận trọng của Bộ Tài chính.

Tuy vậy, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ không bán ra số Bitcoin hiện có. "Chúng tôi sẽ ngừng bán. Tôi tin rằng giá trị kho dự trữ Bitcoin hiện nay vào khoảng 15- 20 tỷ USD ", ông nói thêm.

Quan điểm này tương đồng với nhận định của David Sacks, cố vấn cấp cao Nhà Trắng về AI và tiền số, rằng kho dự trữ Bitcoin sẽ là "Fort Knox kỹ thuật số" và Mỹ sẽ giữ nguyên lượng nắm giữ như một kho lưu trữ giá trị.

Trong bối cảnh nợ công Mỹ vừa lần đầu vượt 37.000 tỷ USD , nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới, hưởng lợi từ kỳ vọng cung tiền gia tăng khi chính phủ tìm cách xử lý gánh nặng nợ và thúc đẩy chi tiêu kinh tế.