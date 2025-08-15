Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bitcoin bất ngờ lao dốc sau khi phá đỉnh lịch sử

  • Thứ sáu, 15/8/2025 08:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 15/8, giá Bitcoin giảm còn 117.000 USD sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố nước này không có kế hoạch mua thêm Bitcoin cho kho dự trữ chiến lược và tài sản số.

Bitcoin lao dốc chỉ vài giờ sau khi lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/8 (giờ Việt Nam), Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 120.000 USD, giao dịch quanh vùng 117.000 USD.

Cú "quay đầu" bất ngờ của Bitcoin diễn ra chỉ vài giờ sau khi lập đỉnh lịch sử 124.457 USD, được thúc đẩy trước đó bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất và loạt chính sách hỗ trợ.

Hiện tại, giá đồng tiền số lớn nhất thế giới đã phục hồi lên khoảng 118.000 USD.

Bitcoin lao dốc vào rạng sáng ngày 15/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: CoinMarketCap.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định trên Fox Business rằng Washington sẽ không mua thêm Bitcoin cho kho dự trữ chiến lược.

"Chúng tôi đã bắt đầu bước vào thế kỷ 21 với một kho dự trữ Bitcoin. Chúng tôi sẽ không mua thêm, nhưng sẽ dùng tài sản tịch thu và tiếp tục bổ sung vào đó", ông nói.

Trước đó, ngày 6/3, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thành lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin và kho tài sản số riêng biệt, ban đầu sử dụng tiền điện tử bị tịch thu từ các vụ án hình sự. Sắc lệnh cũng mở đường cho Bộ Tài chính nước nay mua thêm Bitcoin theo chiến lược "trung lập ngân sách" nhằm tránh tăng gánh nặng chi phí cho người nộp thuế.

Hồi tháng 3, ông Bessent từng kêu gọi thay đổi chiến lược quản lý kho dự trữ Bitcoin, đề xuất chính phủ ngừng bán số Bitcoin tịch thu và "đưa về trong nước" theo khung pháp lý hiện hành. Ông cho biết sau khi bồi thường cho các nạn nhân của các vụ gian lận tài chính, phần Bitcoin còn lại sẽ được bổ sung vào kho dự trữ quốc gia, giúp Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu về tiền số.

Vào tháng 4, ông Bo Hines, khi đó là thành viên Hội đồng Cố vấn Tổng thống về Tài sản số, tiết lộ chính quyền Mỹ đang xem xét các phương án huy động vốn để mua Bitcoin, bao gồm nguồn thu từ thuế quan và đánh giá lại chứng chỉ vàng của Bộ Tài chính.

Đáng chú ý, cú giảm giá hôm thứ Năm diễn ra chỉ vài giờ sau khi giá Bitcoin vượt qua vốn hóa 2.400 tỷ USD của Google để trở thành tài sản lớn thứ 5 toàn cầu, trước khi tâm lý hưng phấn hạ nhiệt bởi lập trường thận trọng của Bộ Tài chính.

Tuy vậy, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ không bán ra số Bitcoin hiện có. "Chúng tôi sẽ ngừng bán. Tôi tin rằng giá trị kho dự trữ Bitcoin hiện nay vào khoảng 15-20 tỷ USD", ông nói thêm.

Quan điểm này tương đồng với nhận định của David Sacks, cố vấn cấp cao Nhà Trắng về AI và tiền số, rằng kho dự trữ Bitcoin sẽ là "Fort Knox kỹ thuật số" và Mỹ sẽ giữ nguyên lượng nắm giữ như một kho lưu trữ giá trị.

Trong bối cảnh nợ công Mỹ vừa lần đầu vượt 37.000 tỷ USD, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới, hưởng lợi từ kỳ vọng cung tiền gia tăng khi chính phủ tìm cách xử lý gánh nặng nợ và thúc đẩy chi tiêu kinh tế.

Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất ngày càng tăng cùng loạt cải cách tài chính mới được công bố kéo Bitcoin leo nhanh lên mốc 124.000 USD.

25:1498 hôm qua

Ethereum sẽ vượt Bitcoin trong một năm tới?

Đồng sáng lập Ethereum tin Ethereum có thể vượt vốn hoá của Bitcoin trong 12 tháng tới, do các quỹ dự trữ của doanh nghiệp tăng mua và hệ sinh thái tiền số ngày càng trưởng thành.

43:2593 hôm qua

Tesla mất trắng 3,5 tỷ USD vì bán 'non' Bitcoin

Đầu tư vào Bitcoin từ sớm, Tesla lại bán tháo 75% số tiền mã hóa đúng lúc thị trường chạm đáy, bỏ lỡ cơ hội kiếm hàng tỷ USD khi giá Bitcoin nay đã tăng gấp 6 lần.

17:45 25/7/2025

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục như hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới là rất quan trọng. Để độc giả có thể tiếp cận những thông tin kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh đáng chú ý. Từ việc nghiên cứu các công ty hàng đầu đến việc khám phá những xu hướng kinh tế mới, Tủ sách sẽ là nơi cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động kinh tế toàn cầu.

Cẩm Tú

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

