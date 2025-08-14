Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bitcoin phá đỉnh mọi thời đại

  • Thứ năm, 14/8/2025 08:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất ngày càng tăng cùng loạt cải cách tài chính mới được công bố kéo Bitcoin leo nhanh lên mốc 124.000 USD.

Giá Bitcoin lên cao nhất mọi thời đại vào rạng sáng ngày 14/8 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 14/8 (giờ Việt Nam), Bitcoin - đồng tiền số lớn nhất thế giới - tăng 0,9% lên 124.000 USD, phá kỷ lục được thiết lập hôm 14/7. Hiện, Bitcoin đang tạm lùi về mốc 123.000 USD.

Đáng chú ý, Ether - đồng tiền số lớn thứ hai - cũng chạm 4.780 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Theo Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, đà tăng của Bitcoin được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, dòng vốn mua vào bền bỉ từ các tổ chức, cùng động thái của chính quyền ông Trump trong việc nới lỏng quy định đầu tư vào tài sản số.

"Nếu vượt mốc 125.000 USD, Bitcoin có thể tiến tới mốc 150.000 USD", ông khẳng định.

Bitcoin anh 1

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những bước tiến quan trọng về khung pháp lý sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tự nhận mình là "Tổng thống tiền số", ông cùng gia đình liên tục hỗ trợ loại tài sản này.

Mới đây, một sắc lệnh hành pháp đã mở đường cho việc đưa tài sản số vào các tài khoản hưu trí 401(k), phản ánh môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi tại Mỹ.

Chính sách này nối tiếp nhiều thắng lợi pháp lý từ đầu năm, trong đó có quy định mới về stablecoin và việc Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều chỉnh quy định để phù hợp hơn với loại tài sản này.

Đà tăng của Bitcoin cũng kéo theo làn sóng tăng giá trên toàn thị trường tiền số, bất chấp ảnh hưởng từ chính sách thuế quan diện rộng của chính quyền ông Trump.

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy vốn hóa thị trường tiền số đã vượt 4.180 tỷ USD, tăng mạnh so với khoảng 2.500 tỷ USD vào tháng 11/2024 - thời điểm ông Trump tái đắc cử.

Sắc lệnh hành pháp mới nhất không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận tài sản số trong các tài khoản 401(k) mà còn hứa hẹn mang lại lợi ích cho các nhà quản lý quỹ như BlackRock và Fidelity - những đơn vị đang vận hành ETF tiền số.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc đưa tiền số vào danh mục hưu trí vẫn tiềm ẩn rủi ro, bởi loại tài sản này có mức biến động cao hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu - vốn là kênh đầu tư truyền thống cho các quỹ hưu trí.

Ethereum sẽ vượt Bitcoin trong một năm tới?

Đồng sáng lập Ethereum tin Ethereum có thể vượt vốn hoá của Bitcoin trong 12 tháng tới, do các quỹ dự trữ của doanh nghiệp tăng mua và hệ sinh thái tiền số ngày càng trưởng thành.

20 giờ trước

Tượng 'cha đẻ' Bitcoin bị phá hoại

Bức tượng Satoshi Nakamoto tại Lugano bị đánh cắp và ném xuống hồ sau lễ hội Quốc khánh Thụy Sĩ, gây chấn động cộng đồng tiền mã hóa toàn cầu.

15:04 4/8/2025

Tesla mất trắng 3,5 tỷ USD vì bán 'non' Bitcoin

Đầu tư vào Bitcoin từ sớm, Tesla lại bán tháo 75% số tiền mã hóa đúng lúc thị trường chạm đáy, bỏ lỡ cơ hội kiếm hàng tỷ USD khi giá Bitcoin nay đã tăng gấp 6 lần.

17:45 25/7/2025

Cẩm Tú

Bitcoin Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa phá đỉnh giá Ether tiền số tiền mã hoá

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

