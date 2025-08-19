Một 'ông lớn' chứng khoán định IPO ngay năm nay

|
VPBanks có thể IPO vào cuối năm nay. Ảnh: VPBankS.
CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến bằng văn bản.
Nội dung cụ thể chưa được công bố, song nguồn tin riêng từ Tri Thức - Znews cho biết trọng tâm sẽ xoay quanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thực hiện ngay trong quý IV năm nay.
VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB). Được hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngân hàng mẹ, ngay trong năm đầu hoạt động dưới thương hiệu mới, VPBankS đã nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng - lớn nhất thị trường tại thời điểm đó.
VPBankS định vị là một công ty công nghệ tài chính, đầu tư mạnh vào công nghệ và đội ngũ phân tích chuyên nghiệp. Cách tiếp cận này cho phép công ty phát triển các sản phẩm thông minh, có thể phục vụ cùng lúc hàng trăm nghìn khách hàng.
Năm 2022, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 542 tỷ đồng, gấp 81 lần so với năm 2021. Đến năm 2023, công ty nhanh chóng gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ" với khoản lãi trước thuế 1.255 tỷ đồng.
Nửa đầu năm 2025, VPBankS báo lãi trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, qua đó lọt vào top 5 toàn ngành.
Cùng thời điểm, quy mô tổng tài sản của VPBankS đạt gần 51.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên tới 18.200 tỷ đồng, lần lượt nằm trong top 3 và top 4 thị trường. Dư nợ cho vay ký quỹ cũng tăng vọt, đạt gần 18.000 tỷ đồng, tức gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng.
