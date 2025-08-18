Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 13.000 tỷ từ đầu tháng 8

  • Thứ hai, 18/8/2025 15:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực bán ròng với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng trong phiên 18/8, nâng tổng mức rút ròng từ đầu tháng 8 đến nay lên hơn 12.600 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Ảnh: Việt Linh.

Sau phiên điều chỉnh trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tuần giao dịch mới (18/8) trong trạng thái giằng co mạnh. Ngay từ khi mở cửa, VN-Index bật tăng trong sắc xanh và nhanh chóng nới rộng khoảng cách, có thời điểm vượt tham chiếu tới 12 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, đà hưng phấn không được duy trì lâu. Trong suốt phiên sáng, chỉ số liên tục chứng kiến các nhịp trượt chân đáng kể, thậm chí có lúc đảo chiều sang sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng. Bước sang buổi chiều, tình hình càng trở nên thận trọng hơn, khi VN-Index chỉ dao động lình xình quanh mốc tham chiếu trong biên độ hẹp, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư trước ngưỡng kháng cự mới.

Thanh khoản thị trường cũng cho thấy dấu hiệu suy giảm so với phiên gần nhất. Mặc dù vậy, quy mô giao dịch vẫn duy trì ở mức cao, với tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn xấp xỉ 50.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy dòng tiền chưa rút lui khỏi thị trường nhưng đang phân bổ một cách chọn lọc và thận trọng hơn.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,37 điểm (+0,4%) lên 1.636,37 điểm; HNX-Index tăng 1,53 điểm (+0,5%) lên 283,87 điểm; riêng UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,64 điểm (-0,6%) xuống 108,97 điểm.

Bảng điện tử nghiêng về sắc xanh nhưng chưa thực sự áp đảo. Toàn thị trường chứng kiến 460 mã tăng (gồm 48 mã tăng trần), 787 mã giữ tham chiếu và 358 mã giảm (gồm 3 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 17 mã điều chỉnh, 12 mã tăng và duy nhất VIC đứng giá. Dẫu vậy, chỉ số đại diện rổ vẫn tăng nhẹ hơn 3 điểm lên 1.786 điểm.

chung khoan hom nay, khoi ngoai ban rong anh 1

VN-Index tăng điểm nhưng dòng tiền chốt lời vẫn đang chiếm quyền kiểm soát. Ảnh: TradingView.

Động lực đưa VN-Index đi lên hôm nay phụ thuộc vào các mã VPB (+2,9%), BSR (tăng trần), VIX (+6,6%), LPB (+2,8%), HPG (+1,4%), ACB (+1,9%), TCB (+0,9%), KBC (tăng trần), TPB (+3,4%) và KDH (+4,25).

Nhóm bất động sản là một trong những động lực thúc đẩy VN-Index. Trái ngược với tình trạng đỏ lửa trong phiên sáng, nhóm này được gom hàng mạnh vào cuối chiều.

Ngoài những mã kể trên, thị trường còn ghi nhận xu hướng đảo chiều của PDR (tăng trần), CEO (+1,1%), DIG (+0,9%), HDC (+1,45), NLG (+0,25), IDC (+0,2%), VPI (+1,6%), QCG (+5,6%), DXS (+4,5%).

Nhóm xây dựng, đầu tư công cũng ghi nhận nhiều cái tên bứt phá như VCG (+2,4%), VGC (+0,6%), DPG (+3%) hay PC1, HHV, LCG, SAM tăng trần.

Các cổ phiếu dầu khí và hóa chất cũng có phiên khởi sắc với DCM (+5,7%), DPM (+2,1%), GVR (+1,1%), KSB (+3,6%), ĐV (+0,9%), PVS (+0,8%), PVD (+0,4%), PLX (+0,8%).

Trong khi đó, cổ phiếu MBB (-1,6%) dẫn đầu nhóm cản bước thị trường cùng với CTG (-1%), VPL (-1,6%), STB (-2,1%), HVN (-2,8%), HDB (-1,6%), VJC (-2,2%), SSI (-2,1%), BID (-0,5%) và FPT (-0,9%).

Khối ngoại tiếp tục mạnh tay chốt lời cổ phiếu với quy mô giao dịch ròng âm 2.000 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm này đã bán ròng hơn 12.600 tỷ đồng.

Ở phiên hôm nay, SHB dẫn đầu danh mục bán ra với 264 tỷ đồng, VPB (-189 tỷ đồng), FPT (-164 tỷ đồng). Nếu tính trong tháng này, FPT là mã bị bán ròng lớn nhất với giá trị ròng âm 4.236 tỷ đồng, cao gấp 3-4 lần các mã xếp sau.

Chiều ngược lại, cổ phiếu GMD được dòng tiền nước ngoài gom 155 tỷ đồng, VCB (+122 tỷ đồng), PDR (+112 tỷ đồng).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán hôm nay khối ngoại bán ròng Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB PVD Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Đạm Cà Mau vnindex khối ngoại chứng khoán cổ phiếu

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • PVD

    PVD

    Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, chuyên khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí và cung ứng giàn khoan và gian khoan khai thác dầu khí.

    • Thành lập: 2001
    • Trực thuốc: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
    • Mã cổ phiếu: PVD

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

    Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau trực thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn chính thức thành lập để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau nằm trong khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau.

    • Thành lập: 2011
    • Mã cổ phiếu: DCM

Đọc tiếp

