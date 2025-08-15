Mang hàng nghìn tỷ đi đầu tư chứng khoán, VIX 'thắng lớn'

Bất chấp thị trường rung lắc mạnh, cổ phiếu VIX tiếp tục gây chú ý khi tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp, đưa vốn hóa lên hơn 53.100 tỷ nhờ kết quả kinh doanh nửa đầu năm bứt phá.

Cổ phiếu VIX tăng trần bất chấp thị trường điều chỉnh. Ảnh: VIX.

Sau phiên bứt phá mạnh mẽ với mức tăng tới 29 điểm trong ngày 14/8, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 15/8 với tâm thế phấn khởi và kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục được duy trì.

Ngay khi mở cửa, VN-Index bật tăng hơn 20 điểm, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau chuỗi tín hiệu tích cực trước đó.

Tuy nhiên, sự hưng phấn này không kéo dài lâu. Áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khi nhiều nhà đầu tư tận dụng nhịp tăng đầu phiên để hiện thực hóa lợi nhuận, khiến chỉ số rung lắc mạnh. Lực bán dồn dập đã kéo VN-Index tụt xuống dưới tham chiếu ngay trước khi kết thúc phiên sáng, làm đảo chiều hoàn toàn trạng thái thị trường.

Bước sang phiên chiều, diễn biến giằng co vẫn chiếm ưu thế. VN-Index nhiều lần nỗ lực lấy lại sắc xanh nhưng động lực tăng giá tỏ ra yếu ớt. Các nhịp hồi phục nhanh chóng bị lực bán ép trở lại, đặc biệt tại những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Có thời điểm, chỉ số mất đà và rơi sâu hơn 17 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng đang lấn át trên thị trường, dù lực cầu bắt đáy vẫn xuất hiện rải rác.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,69 điểm (-0,7%) xuống 1.630 điểm; HNX-Index giảm 2,81 điểm (-1%) xuống 282,34 điểm; UPCoM-Index giảm 0,34 điểm (-0,3%) xuống 109,61 điểm.

Tình trạng giằng co giữa hai phe mua và bán đẩy giá trị giao dịch trên cả 3 sàn lên 66.000 tỷ đồng , tương đương 2,5 tỷ USD .

Bảng điện tử bị sắc đỏ lấn át khi chứng kiến 636 mã giảm (gồm 27 mã giảm sàn), 691 mã giữ tham chiếu và 278 mã tăng (gồm 36 mã tăng trần).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 19 mã giảm, 2 mã tham chiếu và 9 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ vì thế lao dốc hơn 10 điểm xuống 1.783 điểm.

VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 15/8. Ảnh: TradingView.

Nguyên nhân khiến VN-Index bị đẩy lùi hôm nay chủ yếu do tác động của nhóm bluechip, gồm các mã BID (-2,7%), VCB (-1,4%), CTG (-2,4%), TCB (-2,1%), LPB (-3%), FPT (-2,3%), STB (-2,7%), GVR (-2,2%), MSN (-2%) và HVN (-3,3%).

Chiều ngược lại, VJC dẫn đầu nhóm bảo vệ chỉ số gồm BSR (tăng trần), MBB (+2,4%), VIX (tăng trần), EIB (+5%), VPB (+1%), SHB (+2,2%), ACB (+1,3%), GEE (+ và VSC.

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán "rực lửa", cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX tiếp tục là tâm điểm chú ý khi ghi nhận phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp, lên 34.700 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thị giá VIX đã tăng gấp 3 lần, đưa vốn hóa thị trường mở rộng lên khoảng 53.100 tỷ đồng .

Động lực chính đằng sau đà tăng của VIX đến từ kết quả kinh doanh tương đối khởi sắc trong thời gian qua.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy VIX đạt lợi nhuận sau thuế 1.302 tỷ đồng , tăng tới 952% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ xếp sau TCBS trong toàn ngành. Đây cũng là quý có mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIX ghi nhận lãi ròng 1.674 tỷ đồng , gấp gần 5 lần so với cùng kỳ 2024, qua đó lọt vào top 3 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất, bên cạnh SSI và TCBS.

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2025 cũng cho thấy công ty đã rót gần 13.000 tỷ đồng vào danh mục FVTPL (tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ), tăng khoảng 400 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 50% tổng tài sản. Trong đó, danh mục tự doanh cổ phiếu niêm yết chiếm khoảng 9.900 tỷ đồng , đưa VIX trở thành công ty chứng khoán có quy mô phân bổ vốn vào tự doanh cổ phiếu lớn nhất thị trường.

Khối ngoại cũng chi hơn 173 tỷ đồng mua ròng cổ phiếu VIX hôm nay, cùng một số mã khác như VND (+ 88 tỷ đồng ), CII (+ 63 tỷ đồng ).

Dẫu vậy, quy mô giao dịch ròng của nhóm này vẫn âm hơn 3.000 tỷ đồng , chủ yếu do chốt lời HPG (- 700 tỷ đồng ), FPT (- 507 tỷ đồng ), MBB (- 493 tỷ đồng ), VPB (- 279 tỷ đồng ), VCB (- 222 tỷ đồng ).