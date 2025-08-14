VN-Index tăng không ngừng nghỉ, bỏ xa 1.600 điểm

VN-Index bùng nổ ngay đầu phiên 14/8 với lực cầu áp đảo từ nhóm tài chính - ngân hàng, có lúc tăng gần 30 điểm, tiến sát 1.640 điểm.

VN-Index đang đứng trước cơ hội tăng 9 phiên liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Trái ngược với những phiên rung lắc trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động ngày giao dịch 14/8 với tâm lý phấn khởi và lực cầu áp đảo. VN-Index bật tăng mạnh ngay những phút đầu, tạo khoảng trống (gap) lớn so với tham chiếu và liên tục được tiếp sức để leo lên những mốc cao mới.

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, đặc biệt tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như tài chính - ngân hàng, giúp lực tăng lan tỏa rộng. Có thời điểm, chỉ số ghi nhận mức tăng gần 30 điểm, tiến sát ngưỡng 1.640 điểm, vùng giá cao chưa từng thấy.

Phe chốt lời vẫn xuất hiện, nhất là ở những mã đã tăng nóng giai đoạn vừa qua, nhưng áp lực bán không đủ sức đảo chiều xu hướng. Nhờ vậy, VN-Index duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang ở mức cao.

Tính đến 11h, VN-Index tăng 24,15 điểm (+1,5%) lên 1.635,75 điểm; HNX-Index tăng 3,08 điểm (+1,1%) lên 282,77 điểm; UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (+0,6%) lên 110,08 điểm.

Thanh khoản trong buổi sáng tăng vọt lên 30.000 tỷ đồng trên quy mô cả 3 sàn, tương đương hơn 1,1 tỷ USD .

VN-Index tăng không ngừng nghỉ. Ảnh: TradingView.

Dù các chỉ số tăng ấn tượng, bảng điện tử vẫn phản ánh sự phân hóa đáng kể với 362 mã tăng giá (trong đó có 20 mã tăng trần), 892 mã đứng tham chiếu và 349 mã giảm (12 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 22 mã tăng (gồm 3 mã tăng trần) và 8 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng đột biến 36 điểm và đứng trước cơ hội vượt qua mốc 1.800 điểm.

Động lực kéo VN-Index đi lên sáng nay chủ yếu đến từ các mã tài chính như MBB (tăng trần), VCB (+3,5%), VPB (tăng trần), TCB (+3,5%), VIX (tăng trần), BVH (tăng trần), LPB (+2,2%), HDB (+4,3%), ACB (tăng trần) và CTG (+2%).

Cổ phiếu MBB và VPB tăng trần sau thông tin ngân hàng MB, VPBank cùng 2 nhà băng khác là Vietcombank, HDBank sắp nhận được một cơ chế đặc biệt liên quan tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó có quy định tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng sẽ được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các ngân hàng thuộc trường hợp này có VPBank, HDBank, Vietcombank và MB khi từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay đã nhận chuyển giao lần lượt các ngân hàng yếu kém gồm GPBank, DongABank, CBBank và Oceanbank.

Chiều ngược lại, nhóm cản bước chỉ số sáng nay gồm GVR (-1,5%), FPT (-0,8%), GEE (-2,3%), VPL (-0,6%), GAS (-0,6%), VGC (-2,3%), FRT (-2,1%), PNJ (-1,7%), BCM (-0,4%) và KDH (-1%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục nghiêng về phía bán ròng với tổng giá trị 660 tỷ đồng , tập trung mạnh vào HPG (- 165 tỷ đồng ), SSI (- 141 tỷ đồng ) và FPT (- 123 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, VJC dẫn đầu với 213 tỷ đồng , theo sau là VPB (+ 138 tỷ đồng ) và VIX (+ 54 tỷ đồng ), góp phần củng cố đà tăng của nhóm dẫn dắt.