Nhà phân phối ôtô MG trở lại sàn sau 7 năm, cổ phiếu tăng dựng đứng

Sau thời gian dài tái cơ cấu, PTM chính thức trở lại UPCoM với giá tham chiếu 20.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong phiên đầu, thị giá tăng kịch trần 40% lên 28.000 đồng.

PTM hiện là công ty con của Haxaco, giữ vai trò phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Sáng 22/8, 32 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ôtô PTM chính thức được giao dịch trở lại trên UPCoM sau 7 năm vắng bóng.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, 32 triệu cổ phiếu PTM giao dịch trên UPCoM tương ứng với vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 320 tỷ đồng . Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỷ đồng - gấp đôi vốn điều lệ.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, thị giá PTM nhanh chóng tăng kịch biên độ (+40%) lên 28.000 đồng/cổ phiếu, đẩy vốn hóa doanh nghiệp lên gần 900 tỷ đồng . Tuy nhiên, thanh khoản của PTM phiên đầu tương đối thấp với khoảng 33.000 cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng quy mô 924 triệu đồng.

Ông Trần Văn Mỹ, Tổng giám đốc PTM cho biết việc chính thức trở thành thị trường UPCoM là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự tái cấu trúc toàn diện và khẳng định định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Từ khi hợp tác cùng SAIC Motor Việt Nam, công ty đã có bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng mạng lưới phân phối ôtô MG, chúng tôi nhận thấy có cơ hội lớn khi trở lại thị trường chứng khoán. PTM niêm yết với mong muốn thể hiện tính minh bạch, khẳng định sự uy tín không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn đối với các đối tác quốc tế. Minh bạch là điều kiện tiên quyết để khẳng định PTM muốn đầu tư phát triển lâu dài", ông nói.

Lãnh đạo PTM đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PTM trên UPCoM sau 7 năm vắng bóng. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, cổ phiếu PTM từng niêm yết trên HNX từ năm 2009, sau đó chuyển sang giao dịch trên UPCoM năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, cổ phiếu này bị hủy đăng ký giao dịch do không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Sau giai đoạn tái cơ cấu kéo dài, PTM đã khởi động lại hành trình niêm yết. Đến năm 2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1. Hiện Công ty CP Dịch vụ ôtô Hàng Xanh - Haxaco (HoSE: HAX) đang là cổ đông lớn, nắm giữ 51,62% vốn điều lệ PTM.

Theo định hướng được Chủ tịch Haxaco Đỗ Tiến Dũng chia sẻ PTM đặt mục tiêu sẽ chuyển sàn lên HoSE vào đầu năm 2026.

Với vai trò là công ty con của Haxaco, PTM hiện sở hữu 14 đại lý MG chính hãng cùng với 2 đại lý liên kết trên cả nước. Công ty cũng nắm tới 38% thị phần phân phối xe hơi thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025 gần nhất, PTM ghi nhận doanh thu thuần hơn 391 tỷ đồng , tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế nhà phân phối xe hơi này thu về được là gần 19 tỷ đồng , giảm 25% do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của PTM đạt 795 tỷ đồng , tăng 38% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh nhất, đạt gần 400 tỷ đồng , gấp 3 lần đầu năm và chiếm 61% tài sản ngắn hạn.