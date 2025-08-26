Coteccons tri ân hơn 10.000 công nhân theo cách đặc biệt

Bước sang tuổi 21, công ty xây dựng Coteccons tri ân những người “đặc biệt” của mình theo một cách đặc biệt và rất riêng.

Sáng 21/8, khi trời còn tờ mờ, không khí hối hả chuẩn bị cho một hoạt động đặc biệt đã bao trùm công trường dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng) của Coteccons - tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Một xe bán tải vượt đường núi hiểm trở để đem đến những ly cà phê, phần ăn nhẹ và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho đội ngũ công nhân, kỹ sư.

Xe cà phê hạnh phúc của Coteccons

Không chỉ có dự án ở Đà Nẵng, các xe cà phê bất ngờ xuất hiện trên 21 công trường tại 9 tỉnh, thành khắp 3 miền cũng như tại trụ sở Coteccons ở TP.HCM, phục vụ hơn 10.000 công nhân, kỹ sư.

“Happy Coffee Truck” (tạm dịch: Xe cà phê hạnh phúc) là hoạt động offline đầu tiên trong chuỗi sự kiện Coteccons Day 2025 - kỷ niệm 21 năm thành lập Coteccons. Với thông điệp “Cảm ơn bạn vì đã phụng sự”, công ty muốn thể hiện sự quan tâm, trân trọng và tri ân những người đang ngày đêm dốc sức vì những công trình bền vững.

Xe cà phê tại công trường dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, Khu du lịch sinh thái trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng).

“Chúng tôi muốn xây dựng văn hóa hạnh phúc, lan tỏa ra các công trường. Khi hiểu được giá trị của hạnh phúc, mọi người sẽ tự ý thức về an toàn và làm việc thoải mái, ý nghĩa hơn”, bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó tổng giám đốc phụ trách khối Vận hành Coteccons - chia sẻ.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang (trái) gửi tặng cà phê và đồ ăn cho kỹ sư, công nhân tại công trường Dự án The OpusK (TP.HCM).

Văn hóa gửi xe cà phê bắt nguồn từ Hàn Quốc, nơi ngành giải trí phát triển mạnh. Người hâm mộ gửi xe đến phim trường hoặc trường quay khi thần tượng của họ có lịch trình, đem tới những phần đồ ăn, thức uống kèm banner cổ vũ. Đó là cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm và tiếp sức cho thần tượng.

Tại Việt Nam, văn hóa gửi xe cà phê nở rộ từ năm 2024 nhờ các chương trình nổi tiếng như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp vượt gió rẽ sóng… Coteccons quyết định “biến tấu” ý tưởng này để dành riêng cho những người “đặc biệt” của mình.

“Chiếc xe cà phê của Coteccons hôm nay không dành cho thần tượng showbiz mà dành cho tất cả anh chị em, những người đang ngày đêm chiến đấu vì dự án. Chúng tôi cảm ơn mọi người vì đã phụng sự, cống hiến cho hành trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Phi Long - Chỉ huy trưởng Dự án The OpusK - bày tỏ.

Xe cà phê hạnh phúc mang đến niềm vui ở các công trường Coteccons cả nước.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Long, dù chỉ diễn ra 15-20 phút, hoạt động xe cà phê mang ý nghĩa to lớn, giúp gắn kết toàn bộ người lao động với nhau cũng như với ban chỉ huy Coteccons và chủ đầu tư. Mọi người cùng nhau thư giãn, hồi sức sau những giờ lao động mệt mỏi dưới hầm sâu.

“Coteccons 20+1”

“Happy Coffee Truck” không phải hoạt động tri ân đơn lẻ của Coteccons, mà là mảnh ghép tiếp theo trong chiến lược xây dựng “human-hearted company” - công ty nhân văn, đặt con người làm trung tâm. Thông qua những hành động cụ thể, Coteccons hướng đến vun đắp môi trường làm việc hạnh phúc, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được sẻ chia và trân trọng.

Thông điệp "Cảm ơn bạn vì đã phụng sự" được thiết kế tinh tế trên ly nước.

“Coteccons tạo cho những công nhân như tôi cảm giác được quan tâm”, chị Thị Hoa - công nhân tại dự án Eaton Park (TP.HCM) - chia sẻ sau 4 năm gắn bó cùng Coteccons. Từ đầu đến cuối hoạt động, chị Hoa liên tục quay video và chụp hình, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

Tại những hoạt động thường niên dành cho người lao động như Xây Tết, bà Nguyễn Trình Thùy Trang nhận thấy các công nhân và kỹ sư đều thích hát, chụp hình, làm đẹp. Vì vậy, đội ngũ Coteccons mang đến cho họ những điều đáng yêu, gần gũi như xe cà phê Hàn Quốc, để mọi người có thêm niềm vui bên cạnh những công việc “khô cứng” hàng ngày. Bà Trang nhấn mạnh chiếc bánh, ly cà phê không có gì nhiều, nhưng giá trị tinh thần đem lại rất lớn.

Chia sẻ thêm về tuổi 21 của Coteccons, vị lãnh đạo cho biết: “Với chúng tôi, 21 cũng có nghĩa là ‘20 cộng’. Cộng 1, cộng 2 rồi cộng 3. Chúng tôi luôn giữ tinh thần và trái tim của tuổi 20, để luôn luôn cống hiến, dấn thân và sẵn sàng”.

“Happy Coffee Truck” khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 21 năm Coteccons.

Theo bà Trang, Coteccons luôn tập trung quan tâm đội ngũ nhân viên và công nhân. Trong những năm tới, công ty muốn mở rộng trọng trách, sứ mệnh và sự sẻ chia tới các đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, để cùng nhau lan tỏa tinh thần phụng sự.

“Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng để tạo ra các cơ sở hạ tầng - nơi những điều khác sẽ được xây dựng nên. Chúng tôi muốn tạo cảm hứng và kêu gọi mọi người cùng chia sẻ tinh thần đó, cùng nhau phụng sự cho đất nước”, vị lãnh đạo kết lại.